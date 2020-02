Quantum SETI – Scientific American Blog Network

Le problème avec l’univers est qu’il est grand. Pas seulement grande en termes d’échelle physique par rapport au domaine que les humains occupent, mais grande en termes de nombre d’atomes, de molécules, d’astéroïdes, de planètes, d’étoiles et de galaxies. Cela signifie que si vous voulez rechercher quelques choses spéciales dans le cosmos, vous devez passer énormément de temps et d’efforts à passer au crible tout le reste.

Il n’y a peut-être nulle part où ce défi est plus évident que dans la quête pour voir s’il existe ou non d’autres espèces technologiques dans l’univers. Les chiffres sont stupéfiants. Notre galaxie, la Voie lactée, abrite selon certaines estimations jusqu’à 400 milliards d’étoiles. Nous soupçonnons maintenant que la plupart hébergeront des systèmes planétaires. Si l’un de ces endroits entretient une vie communicative complexe, il existe alors un nombre absurde de canaux par lesquels ils pourraient – délibérément ou par inadvertance – trahir leur présence dans le reste de la galaxie.

Des transmissions radio peuvent exister sur des milliers sinon des millions de fréquences discrètes. Ou dans d’autres rayonnements électromagnétiques aux fréquences visibles, infrarouges, ultraviolettes, voire gamma. Tous capables d’être pulsés, modulés, polarisés et variés dans le temps et selon des stratégies ou accidents inconnus. Il pourrait y avoir des structures physiques obscurcissant la lumière des étoiles autrement naturelle, ou rayonnant d’énergie thermique. Ou des émissions délibérées de neutrinos, des ondes gravitationnelles, des émissions vibrationnelles moléculaires conçues et des messages codés de manière isotopique. La liste est énorme.

À l’heure actuelle, nous avons à peine gratté la surface. Même quantifier nos lacunes est assez difficile. En 2018, un article de Wright, Kanodia et Lubar a appliqué une mesure multidimensionnelle aux recherches radio et conclu que, en termes familiers, nous avons jusqu’à présent “examiné” l’équivalent de la valeur de l’eau d’un spa dans tous les cas. des océans de la Terre.

Mais le jeu est en cours pour s’améliorer. Récemment, le projet Breakthrough Listen a publié un nouvel ensemble de données d’environ 2 pétaoctets de données de radiotélescope (provenant des observatoires de Green Bank et de Parkes). Ces données consistent en une série de mesures autour du plan de la Voie lactée (y compris 20 systèmes exoplanétaires connus qui pourraient être témoins de la Terre traversant le Soleil), du centre galactique et de la comète interstellaire 21 / Borisov.

Pourtant, aussi impressionnantes que soient ces données brutes, elles ne représentent qu’une goutte de ce qui est nécessaire pour commencer à vraiment limiter les chances de la vie technologiquement visible dans notre quartier. Et cela soulève la question de savoir comment nous allons pouvoir analyser les données SETI à mesure qu’elles deviennent de plus en plus étendues.

L’un des principaux problèmes est que nous ne voulons pas fausser indûment la façon dont nous examinons les données. Peut-être qu’il y a quelque part un “blip” magnifiquement propre qui est irréfutablement artificiel et d’origine extraterrestre. Mais peut-être pas. Comment cherchons-nous ce que nous ne savons pas? De nombreux chercheurs ont réfléchi à ce problème. Une ligne d’attaque particulièrement optimiste pourrait être d’exploiter les avancées extraordinaires de l’apprentissage automatique au cours de la dernière décennie. Les systèmes d’apprentissage en profondeur en particulier (couches et imbrications de réseaux neuronaux virtuels) excellent dans la détection de corrélations et de modèles complexes et subtils dans les données.

Des approches telles que les réseaux adverses génératifs et les réseaux de neurones convolutionnels ont déjà été étudiées comme moyens de passer au crible les données SETI – à la recherche de structures hors du commun sans idées préconçues indues. Une fois qu’un système est formé, il peut parcourir les données assez efficacement. Mais il y a le hic. La formation peut être une énorme charge de calcul. Surtout lorsque les «ensembles de règles» sont eux-mêmes découverts par le système d’apprentissage en profondeur; quand nous emmenons les humains le plus loin possible de la boucle.

Il se peut que l’énormité du défi SETI ne réside pas seulement dans l’échelle des ensembles de données (et de leur acquisition en premier lieu), mais aussi dans le caractère ouvert des questions. Une fois que nous prenons en compte le fait que nous ne savons pas comment les signaux sont encodés (que ce soit en lumière radio ou optique, ou autre), le jeu devient rapidement très, très cher. Par exemple, le système d’apprentissage en profondeur «Transformer» de Google peut être exécuté sur des milliers de processeurs pour entraîner des centaines de millions de paramètres. Mais les coûts énergétiques sont stupéfiants, avec des sessions de formation affichant des empreintes carbone équivalentes de centaines de milliers de livres de dioxyde de carbone.

Quelle est la réponse? Ce pourrait être avec l’informatique quantique. Bien qu’il y ait un battage médiatique atroce (et des malentendus) autour de l’informatique quantique, il est très prometteur pour certaines des tâches sur lesquelles s’appuient les systèmes d’apprentissage en profondeur actuels (par exemple, les très grandes manipulations matricielles). Il est possible que nous réussissions finalement à utiliser l’informatique quantique pour aider à former nos machines, puis à les libérer sur d’énormes ensembles de données SETI. Rechercher des signaux d’une manière que nous ne pouvons même pas imaginer.

Bien sûr, il se peut que nous ayons de la chance avant d’avoir besoin de tout cela. Mais si nous ne le faisons pas, il y a une certaine poésie dans l’idée que notre meilleur outil pour découvrir d’autres intelligences pourrait provenir des règles de la nature les plus profondes et les plus déroutantes.

