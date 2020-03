Quarantaine annoncée pour New Rochelle

Ils annoncent la mise en quarantaine d’une ville de New York. “C’est une question de vie ou de mort”, a déclaré le gouverneur de New York en annonçant la mise en quarantaine. New Rochelle, à New York, enregistre le plus grand foyer d’infection par coronavirus aux États-Unis.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé mardi l’imposition d’une «zone de confinement» d’un kilomètre et demi autour de la ville de New Rochelle, dans le comté de New York à Westchester, où le plus grand «foyer de infection du pays »du coronavirus.

“C’est une action dramatique, mais c’est le principal centre d’intérêt du pays et c’est une question de vie ou de mort”, a déclaré Cuomo lors d’une conférence de presse, au cours de laquelle il a indiqué que la mesure prendra effet le 12 mars et se terminera le 25. de ce mois, selon Efe.

Au cours de ces deux semaines, les écoles, les grands magasins et les lieux où de grands groupes de personnes peuvent se réunir seront fermés, a déclaré Cuomo, qui se déploiera auprès de la Garde nationale pour aider au travail de confinement et de traitement du coronavirus à New York.

À Albany donnant une autre mise à jour sur #Coronavirus. REGARDER: https://t.co/IDybwlF7JR

– Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 10 mars 2020

Le New Jersey se joint aux États pour déclarer l’état d’urgence

L’État du New Jersey a rejoint les régions américaines qui ont déclaré l’état d’urgence pour mobiliser les fonds et les moyens nécessaires pour faire face à l’expansion du coronavirus.

Dans un communiqué publié hier soir, le gouverneur de l’Etat, Phil Murphy, a annoncé l’état d’urgence et l’urgence sanitaire dans le but “d’intensifier les efforts du New Jersey pour contenir la propagation du COVID-19”.

Cette décision “permettra aux agences et départements de l’Etat d’utiliser les ressources de l’Etat pour aider les communautés affectées”.

“Mon administration continuera de travailler en étroite collaboration avec les partenaires fédéraux pour veiller à ce que les agences de santé locales en première ligne de l’intervention soient dotées des ressources nécessaires”, a déclaré le gouverneur.

Avec cette mesure, les autorités ont également l’intention de lutter contre l’augmentation excessive des prix des dispositifs médicaux dans le New Jersey, où jusqu’à présent une douzaine de cas ont été détectés et plusieurs écoles ont été fermées, ainsi que des cours en face à face. à l’Université de Princeton, fin mars.

Le New Jersey rejoint d’autres États comme son voisin New York, qui a déclaré samedi l’état d’urgence du coronavirus ou la Floride, qui a fait de même lundi.

Dans une autre déclaration publiée aujourd’hui, Murphy a annoncé des mesures pour soutenir l’accès aux tests et aux services liés à ces tests, étant donné le prix élevé des services de santé dans le pays, où les hôpitaux privés prédominent.

“Nous devons nous assurer que le coût n’empêche pas les citoyens d’avoir accès aux tests médicaux nécessaires (…) donc le ministère (de la Santé) demande aux assureurs d’agir immédiatement pour supprimer le copaiement”, a déclaré le gouverneur.

Différents médias ont signalé que les tests et le coût qui y était associé pouvaient atteindre 3 900 $ pour le patient, selon l’assurance souscrite.