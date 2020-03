Quarantaine et coronavirus, opportunité ou maladie lorsque vous passez plus d’heures en famille?

Alors que COVID-19 se développe dans le monde et dépasse 168 000 personnes infectées et présente dans 157 pays et territoires, le nombre de personnes qui se plaignent sur les réseaux sociaux de devoir rester à la maison pendant une longue période augmente de façon exponentielle. On pourrait penser que, pour de nombreux parents qui sont privés de plus de temps avec leurs enfants, de longues heures loin de la maison pour des raisons professionnelles le considéreraient comme une bénédiction, une occasion de réaffirmer les liens, les relations qui ne peuvent être approfondies au jour le jour.

Cependant, en Italie par exemple, où les familles sont déjà confinées depuis plusieurs jours, les commentaires du type sont abondants: “Si cela se prolonge je ne sais pas ce qu’on va faire des garçons”; Heureusement, il y a la télévision et les jeux vidéo; “Les déjeuners et les dîners sont éternels”. D’un autre côté, pour d’autres personnes ou familles, la multipropriété est une bénédiction,

Pour certains, c’est comme si la maison en tant que lieu de rencontre familiale avait perdu le sens qu’elle avait autrefois. «Les parents semblent incapables de parler entre eux et avec leurs enfants», raconte une mère.

La mesure «rester à la maison» mise en place il y a quelques jours seulement, est vécue par un grand nombre de familles comme une peine, au lieu d’une occasion de reprendre le dialogue, aujourd’hui réduite au silence par l’auto-absorption individuelle des smartphones, des jeux en ligne et du téléviseur omniprésent, qui remplace actuellement le feu domestique comme le ciment de la rencontre, du dialogue et de l’unité familier.

Georgina Cattullo vit à Hurlingham et est mère de trois enfants: Gianluca, une adolescente de 18 ans, Giuliana, 11 ans, et Vito, 3 ans, qui va toujours au jardin. À côté de lui vit son père, 83 ans, une personne âgée et, par conséquent, dans le groupe à risque. Lorsque le mot s’est répandu qu’une «quarantaine obligatoire» pouvait être annoncée, Georgina avait le plus haut pic de préoccupation: pas tant au sujet de la possibilité qu’une personne tombe malade mais à la question de savoir comment elle survivrait, en tant que grande famille, enfermée 24 heures sur 24. , 7 jours sur 7, ensemble et à un mètre et demi.

Jeudi dernier, Georgina – qui est un agent immobilier – et son mari sont allés chez le grossiste et ont acheté de la nourriture pendant plusieurs mois. Mais la pénurie a cessé d’être la cause de la plus grande tension: “Les vacances avec votre famille sont une chose, où vous devenez fou: «eh bien, nous allons être ensemble deux semaines à cent pour cent de la journée, soyons patients». Cette coexistence extrême est difficile, hein: c’est difficile sur une plage au Brésil, imaginez-vous à l’intérieur de votre maison sans pouvoir sortir“

Elle rit quand elle le raconte et c’est qu’ils ont déjà passé le premier samedi de pluie enfermé avec les 3 enfants et, avec son mari, et ils sont arrivés à une conclusion: “Nous n’allons pas survivre.” Déjà démissionnaire, il a déclaré que “s’il y a une quarantaine obligatoire, j’obtiens un ticket et je vais aider les chinois” Elle a déclaré que “Je n’aurais pas dû acheter de nourriture, j’aurais dû acheter un anxiolytique et de l’alcool pour survivre à la grande famille“

Le cas de la famille Cattullo est un exemple de ce que la quarantaine –les 14 jours indiqués à titre préventif pour avoir été en contact avec des personnes se trouvant dans la zone de circulation de COVID-19 ou pour avoir présenté des symptômes– peut générer.

Pour eux, ce n’est pas la même chose que pour les vacances d’hiver, où la famille fait des projets, ils peuvent sortir – au moins aller sur une place -, embaucher une baby-sitter, avoir un grand-père et se reposer de leurs enfants lorsqu’ils vont au travail. . “Non, nous n’étions pas ensemble toute la journée deux semaines de suite dans la vie”, dit-elle, mariée il y a près de 20 ans. Il rit parce qu’ils ont déjà eu cette conversation: «Pour moi, c’est un test familial. Si nous passons en quarantaine, c’est parce que nous sommes destinés à être ensemble. » Il dit que le groupe à risque n’est pas seulement le père: “Enfermé à la maison avec un garçon de 3 ans … dans le groupe à risque c’est moi“

Est-ce pour le diplômé en psychologie et auteur du livre Comment surmonter les peurs et être heureux, Beatriz Goldberg (MN 6235) “comme toute crise, il est bon de prendre le positif, parfois on est avec ces sentiments de peur, qui stressent et font plus, apportent plus de difficultés et parfois en famille certains peuvent le prendre comme une adversité quand on a les garçons à la maison et être tous ensemble mais on peut essayer de prendre en compte que l’on peut faire des activités, des jeux alternatifs combinés en même temps ».

“Ce n’est pas en vacances, mais vous pouvez profiter, planifier et combiner le monde des devoirs avec le jeu, proposer aux tout-petits de couper, coller, faire de l’artisanat, chanter, écouter de la musique, divers jeux et bien sûr les combiner avec des jeux vidéo, des outils numériques, mais l’important est de savoir comment transmettre les messages au reste du groupe familialGoldberg ajouté en dialogue avec Infobae.

Dans ce contexte, ce média a parlé avec Cecilia Salas Gatti, diplômée en psychologie, spécialiste du soutien psychosocial d’urgence (MN 59577), professionnelle externe en santé mentale de l’Unité de gestion du stress des incidents critiques des Nations Unies (ONU): “actuellement J’accompagne des personnes isolées ou en quarantaine et ce que nous faisons est de générer des stratégies et des capacités d’adaptation à partir d’une routine. Les premiers jours de quarantaine, les gens voient cette mesure comme un soulagement, comme un fait positif qui leur permet de passer plus de temps à la maison, mais à partir du troisième ou quatrième jour, les gens arrêtent de suivre les routines, ils passent toute la journée en pyjama et ils ont tendance à commencer à le vivre comme un fardeau. Ce que nous faisons est d’établir avec ces personnes un programme, une routine, des activités programmées pour chaque partie de la journée, il cherche à inclure l’activité physique car elles entrent dans un mode de vie sédentaire et de fatigue“

«À notre tour, nous travaillons pour que les conflits ou les crises avant l’isolement ne soient pas accentués pendant la quarantaine. Il est très important de communiquer ce qui est signalé aux membres de la famille et l’environnement de travail sur les raisons pour lesquelles ces personnes sont isolées.Nous devons donc essayer de réduire les rumeurs et la stigmatisation sociale, cela concerne la prévention et la prise en charge des tous », a ajouté Sala Gatti.

Le psychologue spécialisé dans les urgences a expliqué que “la réponse humaine lors d’une pandémie comporte 3 phases: la de impactLorsque la véritable menace apparaît et est perçue, ce qui peut vous perturber, il y a une phase de réaction, où les gens commencent à comprendre ce qui s’est passé et commencent à prendre des mesures en conséquence, comme aller faire l’épicerie sans en connaître très bien la raison et la troisième phase est celle de réorientationQue se passe-t-il si la personne n’est pas ancrée dans les phases précédentes et que c’est là que la personne a compris ce qui s’est passé, l’accepte et peut l’intégrer dans sa vie en tant qu’expérience. Ici, la personne peut comprendre que rester isolé même s’il n’y a aucun symptôme est une mesure préventive car il y a un apprentissage dans cette action ».

Soledad Giovannacci (33 ans), travaille dans le domaine de sélection des ressources humaines d’une entreprise technologique. Elle est mariée, a deux écoliers, Mateo, cinq ans, et Salvador, deux ans, qui a commencé la période d’adaptation la semaine dernière.

Il a une modalité de travail à distance, où il ne se rend au bureau qu’une fois par semaine. “J’ai une personne qui m’aide dans les tâches ménagères et l’organisation des garçons, car il est impossible de s’occuper des deux.”. D’après les indications de ne pas quitter la maison et de respecter la quarantaine, Soledad admet que ce qui l’inquiète le plus, c’est la réorganisation de la routine. “Mon mari travaille dans une banque, je ne sais pas s’il pourra le faire depuis chez lui, si je devrai rester à distance … si nous allons être trois ou quatre à la maison. La panique est la pire et sans parler de la transmettre aux garçons. »

Pour l’instant, pensez à un plan à court terme. “Vivre ensemble nous affectera tous les quatre, le mieux est de mettre en place une routine provisoire pour ne pas devenir fou.” La famille Giovannacci se lancera calmement dans une nouvelle routine basée sur 15 jours d’isolement extrême.

Selon la psychologue Beatriz Goldberg, “nous devons essayer d’éviter la peur, qui est dans la psyché, les sentiments, les fausses nouvelles, les vidéos très encourageantes ou trop pessimistes, et nous devons essayer de ne pas paniquer, l’angoisse, la mauvaise ambiance, et aussi parce qu’avec cet état d’esprit négatif nous abaissons nos défenses, nous devons avoir une bonne hémoglobine émotionnelle ».

«Le manque de contrôle des situations est ce qui déstabilise les gens, c’est la première fois dans l’histoire que tout le monde regarde tout le monde, nous sommes plus conscients de la façon dont les autres nous affectent dans leur ensemble. Il y a des gens qui se sentent plus en sécurité à la maison, cela signifie donc qu’ils se sentent à l’abri, ils se sentent comme un refuge, mais cela a à voir avec la façon dont chacun le vit comme les autres le vivent comme une punition très sévère “, a-t-il ajouté. Goldberg.

À Nicolas Fonseca, (46 ans)séparés la mise en quarantaine avec ses 2 enfants de 11 et 14 ans est compliquée. Il est revenu de New York après avoir passé 14 jours en vacances avec eux: «Imaginez ce que c’est pour un père, séparé, 46 ans, avec toutes les vibrations, qui monte une moto, va au gymnase, sort, gratuitement, et mes amis et ma famille et toutes mes copines m’attendent, et je ne peux pas sortir !!! Une goutte!“Soutient le texte qui est devenu viral ces dernières heures sur les réseaux sociaux et la messagerie et continue:” Ci-dessus, vous allez sur la page d’un hypermarché numérique pour acheter quelque chose car je n’ai rien dans le réfrigérateur et ça se bloque. Depuis hier, je ne peux pas entrer. Pouvez-vous me dire comment je fais? Je n’ai même pas de farine !!! ”.

Différent est le cas de Mariano (51), de Boedo, Quoi revenu il y a six jours d’Italie avec sa femme et ses deux enfants de vacances de rêve: «Nous partons pour le cinquième jour de quarantaine, et nous nous en sortons très bien en vivant ensemble; Nous avons passé 16 jours de vacances avec ma fille de 18 ans et mon fils de 15 ans, et nous avons tout partagé, chacun faisant ses affaires, les garçons dans leurs espaces, jouant, il étudie beaucoup, nous passons plus de temps ensemble et ils s’entendent. très bien entre eux, on mange ensemble et pour l’instant.

Dans le cas de Santiago Toymil (24)de Belgrano, est venu de visiter l’Allemagne et la France il y a une semaine: “Je suis arrivé à Ezeiza et ils n’ont examiné ni demandé aucun document, en particulier l’affidavit que j’ai rempli dans l’avion“

“Je ne sors pas ou quoi que ce soit, Je fais du bureau à domicile y ce week-end, j’étais enfermé ici avec mes parents et mon frère, je suis loin d’eux, personne n’entre dans ma chambre ou n’utilise ma salle de bain, et malgré cela, nous nous entendons très bien, sans problème pour le moment “, a-t-il déclaré.

Bien que leurs parents et leur frère n’aient pas voyagé, ils respectent également la quarantaine. “Ils ont fait une fête hier samedi et ils ne sont pas allés, puisqu’ils comprennent l’importance des mesures préventives, et mon frère, comprenant le contact direct qu’il a avec moi, que j’étais dans un pays où le virus circulait, ils lui ont donné le bureau à domicile 14 jours pour cette“a ajouté Santiago.

Quarantaine, opportunité ou punition?

Pour la Psychologue María Teresa Ferrari (MP. 82577-MN 50525) «Nous allons pour le cinquième ou sixième jour de sensibilisation sur la nécessité de rester à la maison, et il y a des centaines de vidéos, des messages sérieux et aussi drôles circulant sur la quarantaine. C’est pourquoi d’abord en tant que professionnel, je me sens obligé de profiter de cette opportunité et rappelez-vous l’importance vitale de rester chez nous le plus longtemps possible afin que ce virus peu connu trouve au moins un permis de douane pour sa circulation“

«Ce n’est pas l’intention de promouvoir la panique mais de prévenir. Sinon, l’égoïsme, l’ignorance et le manque d’empathie nous rendront malades. Ce ne sera pas le virus mais la surdité et la folie qui nous tueront », a analysé Ferrari.

Comme l’affirment les experts en épidémiologie la quarantaine ne nous empêche pas de tomber malade, mais elle nous permet «d’aplatir» la courbe de croissance de la pandémie, de dire que le nombre de cas croît de façon exponentielle. Si cela se produit, le système de santé s’effondrerait, comme nous l’avons vu dans les pays du soi-disant premier monde. “Dans cette perspective, nous pouvons trouver une opportunité” sociale “qui sous-tend la quarantaine mais aussi affective, personnelle et familiale. Cependant, ceux qui en ont la possibilité continuent de travailler à distance depuis leur domicile. Le devoir de rester confiné autant que possible nous confronte à la réalité d’être 24 heures sur 24, 7 jours ensemble », a ajouté le psychologue.

“C’est une incommensurable défi pour les couples, les parents, les frères et sœurs et pour soi-même, car vivre avec soi-même peut aussi être difficileFerrari a dit. Qui a ajouté: “C’est une occasion précieuse de développer notre imagination, notre patience et notre capacité à revenir à une époque où rien ne nous échappait.”

Pour le professionnel, “Cuisiner, manger sans hâte, les petits-déjeuners digestes prolongés contribuent à améliorer l’ambiance familiale”, ainsi que “faire une sieste, partager un film, écouter, nous écouter, poncer ce meuble que vous avez en attente, danser, ordonner, lire, écrire, discuter, nettoyer à l’extérieur et surtout à l’intérieur ».

“Certainement, même si cela peut parfois ressembler à une punition nucléaire ou divine, à une mise en quarantaine, si nous savons en tirer parti, cela peut être l’occasion de se rencontrer et de réadapter», A déclaré Ferrari.