Quarantaine infernale avec son père abusif sexuellement

Chronique: Quarantaine infernale avec son père sexuellement violent. Kai est piégée à New York par la mise en quarantaine au domicile de son père, qui l’a abusée sexuellement pendant des années. “La nuit, je peux l’entendre regarder du porno.”

Kai ne dort pas. Elle est terrifiée. Elle souffre, comme d’autres New-Yorkais, d’isolement et de panique face à la pandémie de coronavirus, mais la sienne est une quarantaine infernale… elle est enfermée seule avec son père, qui a également été son agresseur sexuel pendant des années.

Donc, comme je vous le dis, mon frère.

Cette réalité que nous vivons a des versions encore plus compliquées et sinistres de ce que nous imaginons. Surtout pour notre communauté, où nous avons tant de cas d’abus et de violence à l’intérieur du foyer.

Les enfants et les femmes, entre autres, sont confinés à ceux qui les torturent quotidiennement, et maintenant ils peuvent s’échapper moins que jamais.

Cela m’inquiète, mon frère, cela m’inquiète beaucoup.

Revenons à Kai.

Elle a déclaré à la BBC qu’elle était une adolescente qui vivait avec sa mère à New York. Pour elle comme pour les autres, le COVID-19 sonnait d’abord comme une nouvelle lointaine.

Au cours des dernières semaines, tout est devenu une réalité cauchemardesque et il a vu, comme nous tous, comment le virus mortel a entouré sa ville ces derniers jours.

C’est alors que la pire des vérités l’a frappée.

Sa mère a des problèmes mentaux et travaillait dans un magasin. Lorsque plus de 150 pays ont commencé à prendre des mesures restrictives pour éviter la contagion, la mère de Kai a commencé à avoir vraiment peur.

Rester en contact avec les clients était un risque énorme, mais elle avait besoin de 15 $ de l’heure pour survivre.

Vous n’avez pas eu à vous en soucier pendant longtemps. Le magasin a fermé et il était sans emploi. De plus, vous n’auriez une assurance maladie que pendant 5 jours.

Imaginez ça.

La santé mentale fragile de la mère de Kai s’est dégradée. L’adolescente dit qu’elle a eu un fort épisode.

“Elle a eu un épisode”, raconte la jeune fille.

“Tout va mal ici !!”, a crié la mère. “Tu dois aller chez ton père !!”

Kai sentit son sang refroidir. Il a souhaité de tout son cœur que ce ne soit qu’une menace de sa mère et est allé dans sa chambre.

Mais le lendemain, sa mère lui a dit qu’il devait partir.

Ainsi, l’adolescente a envoyé un texto à son père.

“Maman veut que je reste avec toi”

“D’accord,” répondit papa.

Mais ce «OK» n’était pas vrai.

Le père de Kay l’a agressée sexuellement pendant des années lorsqu’ils vivaient ensemble. Elle commençait à peine une nouvelle phase de sa vie, séparée de lui, avec une thérapie. Elle commençait à voir la lumière, mais l’isolement du coronavirus l’envoya directement dans les mâchoires du loup.

Le centre de thérapie a fermé et elle a été envoyée au domicile de son agresseur.

Il y a une semaine, il est retourné à l’endroit où il avait juré qu’il ne remettrait plus les pieds. »Dès mon retour, mon cerveau s’est arrêté. Tout est éteint, chaque sentiment », explique la BBC.

De retour dans le piège sexuel des abus de son père. Mais cette fois, c’est pire. Elle est seule avec lui dans la maison. Piégé. Horrifié.