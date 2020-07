Quatorze morts dans un foyer de soins inondé

Au moins 16 personnes sont mortes et une dizaine sont portées disparues sur l’île méridionale japonaise de Kyushu, car des pluies sans précédent provoquent des inondations et des glissements de terrain.

Quatorze victimes ont été retrouvées dans une maison de soins infirmiers qui a été inondée après qu’une rivière voisine a cassé ses rives.

Les autorités ont ordonné l’évacuation de plus de 200 000 personnes et 10 000 soldats sont envoyés pour secourir les sauveteurs.

Les précipitations se sont atténuées dans la journée de dimanche, mais davantage devraient frapper la région dimanche soir.

Le nombre de décès devrait augmenter, la chaîne de télévision nationale NHK faisant état de 20 autres personnes en état d ‘«arrêt cardio-respiratoire» – terme utilisé au Japon avant qu’un médecin ne certifie officiellement la mort.

Le Premier ministre Shinzo Abe a exhorté les habitants à être « en alerte maximale ».

Les préfectures de Kumamoto et Kagoshima ont été les plus touchées.

La rivière Kuma a éclaté ses rives

Les images montrent un pont sur la rivière Kuma emporté, avec d’autres photos de voitures et de maisons submergées.

L’Agence météorologique japonaise a déclaré que de telles précipitations n’avaient jamais été vues auparavant dans la région.

Une femme qui a cherché refuge dans un centre d’évacuation a déclaré qu’elle n’avait jamais imaginé que la pluie pouvait être aussi puissante, tandis qu’une autre a déclaré qu’elle pouvait sentir les vibrations de l’eau qui bouillonnait d’une rivière voisine.

Haruka Yamada, qui vit à Ashikita dans la préfecture de Kumamoto, a déclaré à Kyodo: « J’ai vu de grands arbres et des parties de maisons emportés et les ai entendus s’écraser sur quelque chose. L’air est rempli d’une odeur de fuite de gaz et d’eaux usées. »

NHK dit qu’il y a des rapports que huit maisons dans le district de Takinoue de la ville ont été emportées.

Carte