Quatre communautés continuent avec un avertissement orange pour les vagues, le vent et la neige | La société

La Karine orageuse commence à céder bien qu’elle garde toujours les communautés oranges (risque important) vigilantes à quatre communautés en raison des chutes de neige, qui laisseront jusqu’à 20 centimètres d’épaisseur, en raison du vent fort et de la mauvaise mer avec des vagues de 7 mètres de haut, rapporte l’Agence météorologique (Aemet) sur leur site Internet.

En Galice, il y a une nageoire orange par mer combinée du nord-ouest avec des vagues entre 5 et 6 mètres dans les provinces de La Corogne et de Lugo, et une alerte jaune (risque) dans les mêmes provinces en raison de rafales de vent entre 70 et 90 kilomètres par heure.