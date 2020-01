Quatre “générations” de propagation vues avec un virus en Chine, des experts alarmants

Des données émergentes sur le nouveau virus circulant en Chine renforcent la preuve qu’il existe une transmission interhumaine durable dans la ville de Wuhan et qu’un seul cas a pu enflammer une chaîne d’autres infections.

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé jeudi qu’il y a eu au moins quatre générations de propagation du nouveau virus, provisoirement appelé 2019-nCoV, ce qui signifie qu’une personne qui a contracté le virus à partir d’une source non humaine – vraisemblablement un animal – a infecté une personne, qui a infecté une autre personne, qui a ensuite infecté une autre personne.

Il ne ressort pas clairement d’une déclaration de l’OMS si la transmission a cessé après ce moment ou si d’autres générations de cas de ces chaînes sont encore à venir.

L’OMS a déclaré que l’estimation actuelle du taux de reproduction du virus – le nombre de personnes infectées en moyenne par chaque personne infectée – se situe entre 1,4 et 2,5. Pour arrêter une épidémie, le numéro de reproduction doit être ramené en dessous de un.

“Cela ne me rassure pas du tout que tout ce qui se passe en ce moment va mettre cela sous contrôle de sitôt”, a déclaré Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota, à propos des données publiées par l’OMS. .

“Et je pense que tant que le virus circulera en Chine comme il semble l’être, le reste du monde sera constamment cinglé avec lui, à la suite de personnes voyageant vers et depuis la Chine dans un avenir proche”, il a dit.

À ce jour, neuf autres pays, dont les États-Unis, ont diagnostiqué des cas de cette nouvelle maladie chez des touristes qui se sont rendus à Wuhan ou des résidents qui en sont revenus.

La Dre Allison McGeer, qui a une expérience directe des éclosions causées par des coronavirus – la famille à laquelle appartient le 2019-nCoV – s’est également inquiétée des perspectives de contenir l’épidémie.

McGeer, chercheur à l’hôpital Mount Sinai de Toronto, a noté que l’épidémie de SRAS de la ville avait décollé lorsque des cas de quatrième génération ont été infectés dans les hôpitaux de la ville. McGeer a contracté le SRAS au cours de cette épidémie.

L’OMS a publié les informations dans un communiqué à la suite d’une conférence de presse au cours de laquelle le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé que l’agence mondiale de la santé n’était pas encore prête à déclarer l’épidémie à évolution rapide en Chine une urgence sanitaire mondiale.

La décision était fondée sur les conseils d’un comité d’experts externes. Ce comité était effectivement divisé quant à savoir si l’épidémie constituait ce que l’on appelle une urgence sanitaire mondiale de portée internationale.

«Ne vous y trompez pas: il s’agit d’une urgence en Chine. Mais ce n’est pas encore devenu une urgence sanitaire mondiale. Il pourrait encore en devenir un ”, a déclaré Tedros, comme il est connu.

La Chine a effectivement mis en quarantaine huit villes – abritant des dizaines de millions de personnes – pour tenter de contenir la propagation du virus. Cette décision intervient alors qu’une grande partie du pays voyage pour être en famille pour célébrer le nouvel an lunaire, qui est samedi. La province du Guangdong, qui a signalé un nombre croissant de cas, a déclaré une urgence de santé publique.

La Chine a informé l’OMS pour la première fois de l’épidémie le 31 décembre, et les développements ont été rapides en un peu plus de trois semaines depuis lors. Jeudi, le nombre mondial de cas approchait 600, avec au moins 17 décès.

Une étude de l’Université de Hong Kong publiée dans la revue en ligne Eurosurveillance jeudi a déclaré que les preuves émergentes indiquent une propagation soutenue du virus de personne à personne à Wuhan.

Le document a tracé deux scénarios possibles de la propagation du virus. Le premier concernait de nombreux cas infectés par l’exposition à des animaux non encore identifiés; le second décrit une situation où certaines personnes ont été infectées par des animaux début décembre, la propagation de personne à personne représentant la majeure partie des cas depuis.

Les premières données probantes «étaient plus cohérentes avec une transmissibilité interhumaine limitée, mais des données plus récentes semblent de plus en plus compatibles avec le scénario 2 dans lequel une transmission interhumaine soutenue s’est produite», a rapporté l’équipe. L’auteur principal de l’article était Gabriel Leung, doyen de médecine à l’université.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 23 janvier 2020