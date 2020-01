Quatre manifestants et deux policiers meurent alors que les émeutes en Irak reprennent

BAGDAD, 21 janvier (.) – Six Irakiens, dont deux policiers, ont été tués et des dizaines de blessés lundi à Bagdad et dans d’autres villes lors d’affrontements avec les forces de sécurité, selon des sources médicales et sécuritaires, alors que des émeutes antigouvernementales ont repris après une Pause de plusieurs semaines.

Trois manifestants ont succombé aux blessures dans un hôpital de Bagdad après que la police a tiré de vraies munitions sur la place Tayaran, selon des sources. Deux manifestants ont été abattus avec de vraies balles tandis qu’un troisième a été touché par une bombe lacrymogène, ont-ils déclaré.

Un quatrième manifestant a été abattu par la police dans la ville sacrée chiite de Kerbala, ont ajouté les sources.

Des manifestants ont lancé des cocktails Molotov et des pierres sur la police, qui a riposté avec des gaz lacrymogènes et de superbes grenades, selon des témoins de ..

“(Les forces de sécurité) doivent cesser de tirer et de viser. Qui sont-ils et qui sommes-nous? Les deux camps sont irakiens.” Alors pourquoi tuent leurs frères? “, A déclaré un manifestant à Bagdad qui ne voulait pas donner son nom.

Trois roquettes Katyusha sont tombées dans la zone verte de la capitale fortement fortifiée, qui abrite des bâtiments gouvernementaux et des missions étrangères, ont déclaré des sources policières à .. Les roquettes ont été lancées depuis le district de Zafaraniyah, à la périphérie de Bagdad, selon des sources, ajoutant que deux roquettes ont atterri près de l’ambassade américaine.

Dans d’autres parties du sud de l’Iraq, des centaines de manifestants ont brûlé des pneus et bloqué les routes principales de plusieurs villes, dont Nassiriya, Kerbala et Amara. Les manifestants disent que le Premier ministre Adel Abdul Mahdi n’a pas tenu ses promesses, y compris la nomination d’un nouveau gouvernement acceptable pour les Irakiens.

La police de Bagdad a déclaré que ses forces avaient rouvert toutes les routes qui avaient été fermées pour des “rassemblements violents” et a ajouté que 14 officiers avaient été blessés près de la place Tahrir, certains avec des blessures à la tête et des os cassés.

Le trafic a été interrompu sur une autoroute reliant Bagdad aux villes du sud, selon un témoin de .. La production dans les champs pétroliers du sud n’a pas été affectée par les perturbations, ont indiqué les autorités pétrolières.

Des manifestations de masse ont touché l’Irak depuis le 1er octobre, et la plupart des manifestants sont des jeunes qui demandent la révision d’un système politique qu’ils considèrent comme profondément corrompu et qui maintient la plupart des Irakiens dans la pauvreté. Plus de 450 personnes sont décédées.

Les chiffres avaient diminué, mais les manifestations ont repris la semaine dernière lorsque les manifestants ont tenté de reprendre les mobilisations après que l’accent ait été mis sur la menace d’un conflit entre les États-Unis et l’Iran après l’assassinat à Washington du chef général de la Téhéran lors d’un raid aérien en Irak.

L’assassinat de Qassem Soleimani, auquel Téhéran a répondu par une attaque au missile balistique contre deux bases militaires irakiennes abritant des troupes américaines, a mis en évidence l’influence de certaines puissances étrangères en Irak, notamment l’Iran et les États-Unis.

(Informations fournies par le personnel iraquien; rédigées par Aziz El Yaakoubi; éditées par Janet Lawrence, William Maclean et Daniel Wallis, traduites par Andrea Ariet dans l’éditorial de Gdansk)