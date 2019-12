«Que Dieu veuille que vous soyez en vie»: le désir d'une mère qui cherche son fils disparu depuis 7 ans

Jesús Alan Garrido Salas avait 27 ans lorsqu'il a disparu à Reynosa, Tamaulipas. Il vivait dans l'État depuis 4 mois, après que le gouvernement des États-Unis l'a expulsé. Son intention était de collecter suffisamment d'argent pour pouvoir payer un "pollero" (personne dédiée au trafic de migrants) et retourner sur le territoire américain; Ce rêve n'a jamais été réalisé.

Dans les premiers jours de novembre 2012, il a été élevé par l'un des cartels qui contrôlaient la région. Comme le rappelle sa mère, ce week-end, il y a eu une journée de violents affrontements entre trafiquants de drogue, et l'un d'eux s'est produit sur l'avenue où vivait Alan. "Il y a eu de nombreux soulèvements civils ce jour-là", se souvient sa mère.

Selon les dossiers, le 3 novembre, trois fusillades ont été enregistrées dans la région à l'ouest de l'entité, où des groupes armés se sont affrontés avec des éléments de l'armée et de la police ministérielle. Le reste était de cinq morts et trois arrêtés. Le lendemain une nouvelle fusillade à Reynosa a fait peur parmi la population qui était dans la Boulevard Hidalgo.

Les médias locaux ont publié un total de 9 personnes sont mortes ce week-end à la suite des tirs entre groupes rivaux et contre des membres de l'armée. Et bien que nulle part la disparition d'Alan Garrido ne soit mentionnée, sta mère est convaincue que c'était là quand quelqu'un l'a privé de sa liberté.

Sa famille n'a découvert ce qui s'était passé que quelques jours plus tard. A cette époque, ils vivaient à Mexico et le manque d'argent ne leur a pas permis de payer la ligne téléphonique ce mois-là., ils étaient donc au secret. Quand ils ont finalement pu l'appeler, il était trop tard. "A quelle heure allais-je penser que c'est cette semaine-là qu'il allait disparaître", s'exclame sa mère.

Ce jour-là, elle ne dormait plus. Il a appelé la police, les hôpitaux, les ministères publics. Je leur ai donné le profil d'Alan mais j'ai toujours reçu la même réponse: «Il y a des corps ici mais aucun ne correspond à ceux de votre fils; ils l'ont peut-être ramassé. »

La famille a déménagé à Reynosa; pendant un mois, ils ont dû supplier quelqu'un de les écouter, jusqu'à ce qu'ils finissent par déposer plainte à Victoria. Depuis lors, ils s'attendent à ce que les autorités les aident, à trouver des informations qui les aideront à trouver où se trouve Alan. Plus de 7 ans se sont écoulés et ils n'ont toujours pas une seule piste.

Alan aurait 34 ans le 25 janvier. Sa mère l'attend toujours et prie pour qu'il soit en sécurité et vivant.

Comme dans des milliers de familles mexicaines, Alan comptait sur lui pour payer ses dépenses. Étant donné ses ressources limitées, sa plus grande opportunité était de retourner aux États-Unis pour travailler et envoyer des fonds. Cependant, le vide qui a laissé sa disparition dépasse le domaine du matériel et de l'économie; C'est un trou émotionnel qui est impossible à combler et qui a maintenu la famille dans une angoisse constante et la recherche de la vérité.

Son cas est suivi du Groupe national de recherche dans la vie pour nos disparus, qui réclame depuis des mois l'attention du président Andrés Manuel López Obrador.

«Obrador promet seulement des choses qu'il ne remplit pas. Nous voulons nos enfants vivants; Nous avons vu de nombreuses tombes clandestines. Beaucoup de mères comme moi souffrent, nous partageons la même douleur et dans notre recherche nous avons trouvé tant de corps … Ce que je demande à M. Obrador, c'est de se conformer à nous car il nous a dit qu'il allait nous entendre dans trois mois et que le temps s'est écoulé sans qu'on lui dise quoi que ce soit"se souvenait la mère d'Alan.

Et est-ce le 3 décembre dernier que ce groupe a manifesté devant le Monument à la Mère pour rappeler au gouvernement actuel que il n'y a pas de victimes de "première et deuxième catégorie". Et que, comme les parents des 43 normalistes d'Ayotzinapa, ils continuent de lutter pour savoir ce qui est arrivé à leurs enfants.