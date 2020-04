Que fait Airbnb pour soutenir ses hôtes pendant la pandémie de COVID-19?

Malgré le fait que le monde entier a pris certaines mesures restrictives pour empêcher la propagation de la coronavirus (COVID-19), certaines personnes ont été forcées de poursuivre leurs activités jugées essentielles et ont donc dû trouver un logement.

Compte tenu de cela, les plates-formes d’hébergement ont dû s’adapter aux consignes de sécurité et de santé pour continuer à fournir leur service de location de maisons, de chambres ou d’espaces au sein des propriétés des hôtes.

Cependant, bien que les réservations d’hôtel restent disponibles confinement, Les hôtes ont été gravement touchés car leurs revenus ont diminué de façon spectaculaire, de sorte que des plateformes comme Airbnb Ils ont fait preuve de solidarité dans cette crise et ont lancé diverses actions pour soutenir leurs clients blessés.

Notre couverture selon la Politique de Force Majeure couvre les réservations effectuées au plus tard le 14 mars 2020 et avec une date d’arrivée entre le 14 mars 2020 et le 14 avril 2020.

– Airbnb Mexico (@airbnb_mx) 19 mars 2020