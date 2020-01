Que fera Barcelone pour lutter contre le changement climatique? | Couverture

Le maire de Barcelone, Ada Colau, a officiellement déclaré mercredi l’urgence climatique de la capitale catalane avec un document d’intentions qui comprend un total de 103 actions concrètes qui nécessiteront un investissement de 563 millions d’euros en cinq ans.

Voici quelques-unes des propositions concrètes proposées par la Déclaration de Barcelone sur l’urgence climatique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2 millions de tonnes de CO2 en 2030:

Promotion des superblocs et transformation de 15 kilomètres de rues en axes verts jusqu’en 2024.

Négociez avec votre port et votre aéroport la réduction de vos émissions.

Réduction d’une voie sur la rue Aragón.

Établir un taux de déchets pour améliorer la collecte sélective.

Augmenter 40 hectares d’espaces verts urbains.

Créer 10 nœuds de biodiversité et réserves naturelles comme élément essentiel de l’infrastructure verte urbaine.

Étendre le stationnement réglementé dans toute la ville pour réduire la circulation.

Performances dans 200 centres éducatifs pour améliorer la qualité de l’environnement jusqu’en 2023.

Élaborer une ordonnance sur l’énergie qui oblige les nouveaux bâtiments qui ont une demande d’énergie minimale.

Connectez le L9 via la section centrale.

Convertissez en 30 rues de la plupart des villes.

Appel d’offres pour 30 projets de production photovoltaïque dans des bâtiments et des installations municipales.

Étudier la capacité d’accueil touristique de Barcelone et réduire les émissions de l’activité touristique.

Revendiquer à la Generalitat le déploiement de la loi sur le changement climatique.

Éliminez les plastiques jetables en ville.

Déployer la collecte de systèmes individualisés de déchets ménagers et commerciaux dans toute la ville et la collecte sélective jusqu’à 65%.

Mettre en place des régimes alimentaires sains et faibles en carbone dans les écoles et les cantines scolaires en 2021 et réduire la consommation de protéines animales, en particulier de viande rouge.

Déployer la zone à faibles émissions et étudier un péage toxique et des zones à émissions ultra faibles.

Ouvrir en 2021 un centre de réutilisation des aliments à Mercabarna.

Introduire des critères de réduction de l’impact climatique dans les grands événements urbains tels que le Mercè, le Marathon, le Grec Festival, la Smart City Expo et le Mobile World Congress.

Atteindre la consommation de 100 litres d’eau par habitant de la consommation domestique grâce à des mesures d’économie.