Que le coronavirus n’affecte que les personnes âgées et 13 autres mythes autour de l’épidémie, selon l’OMS

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait prévenu il y a quelques jours qu’il était “impossible de prédire la direction que prendrait cette épidémie”. Selon l’OMS, les coronavirus sont une famille de virus qui causent le rhume et des maladies telles que MERS (sSyndrome respiratoire des coronavirus du Moyen-Orient) et SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère). C’est un nouvelle menace mondiale pour la santé qui maintient le monde entier en haleine car chaque minute augmente le nombre de cas et de décès.

Dans un communiqué, la SADI a expliqué que «les virus respiratoires, y compris le 2019-nCoV, Ils ne sont pas suspendus en l’air. “Il est nécessaire pour une personne infectée par ce virus de l’éliminer par ses sécrétions, et seuls ceux qui sont à proximité seront exposés.”

La QUI travaille en étroite collaboration avec des experts mondiaux, des gouvernements et des partenaires pour élargir rapidement les connaissances scientifiques sur ce nouveau virus, suivre la propagation et la virulence du virus et fournir des conseils aux pays et aux particuliers sur les mesures à prendre pour protéger la santé et prévenir la propagation. 14 inconnues du coronavirus révélées:

1. Les sèche-mains sont-ils efficaces pour tuer le nouveau coronavirus?

Les sèche-mains ne sont pas efficaces pour tuer le 2019-nCoV. Pour vous protéger contre le nouveau coronavirus, vous devez souvent vous laver les mains avec un désinfectant pour les mains à base d’alcool ou les laver avec de l’eau et du savon. Une fois que vous avez nettoyé vos mains, vous devez les sécher complètement avec des serviettes en papier ou un séchoir à air chaud.

2. L’utilisation de lampes de désinfection aux ultraviolets tue-t-elle le nouveau coronavirus?

Les lampes UV ne doivent pas être utilisées pour stériliser les mains ou d’autres zones de la peau car le rayonnement UV peut provoquer une irritation cutanée.

3. Quelle est l’efficacité des scanners thermiques dans la détection des personnes infectées par le nouveau coronavirus?

Les scanners thermiques sont efficaces pour détecter les personnes qui ont développé une fièvre (c’est-à-dire qui ont une température corporelle supérieure à la normale) due à une infection par le nouveau coronavirus.

Cependant, ils ne peuvent pas détecter les personnes infectées mais qui ne sont pas encore malades avec de la fièvre. En effet, il faut entre 2 et 10 jours avant que les personnes infectées ne tombent malades et ne développent de la fièvre.

4. La pulvérisation d’alcool ou de chlore dans tout le corps peut tuer le nouveau coronavirus?

Non. La pulvérisation d’alcool ou de chlore dans tout le corps ne tuera pas les virus Vous êtes déjà entré dans votre corps. La pulvérisation de telles substances peut être nocive pour les vêtements ou les muqueuses (c’est-à-dire les yeux, la bouche). L’alcool et le chlore peuvent être utiles pour désinfecter les surfaces, mais doivent être utilisés conformément aux recommandations appropriées.

5. Est-il sûr de recevoir une lettre ou un colis de la Chine?

Oui, c’est sûr. Les personnes qui reçoivent des colis de la Chine ne risquent pas de contracter le nouveau coronavirus. Par une analyse précédente, nous savons que les coronavirus ils ne survivent pas longtemps sur des objets, Sous forme de lettres ou de colis.

6. Les animaux domestiques peuvent-ils transmettre le nouveau coronavirus (2019-nCoV)?

Actuellement, il n’y a aucune preuve que les animaux de compagnie / animaux de compagnie, comme les chiens ou les chats, ils peuvent être infectés par le nouveau coronavirus. Cependant, c’est toujours une bonne idée. lavez-vous les mains à l’eau et au savon après avoir été en contact avec des animaux. Cela vous protège contre plusieurs bactéries courantes telles que E. coli et Salmonella qui peuvent passer entre les animaux domestiques et les humains.

7. Les vaccins contre la pneumonie vous protègent-ils contre le nouveau coronavirus?

Non. Les vaccins contre la pneumonie, comme le vaccin contre le pneumocoque et le vaccin contre la grippe Haemophilus de type B (Hib), n’offrent pas de protection contre le nouveau coronavirus.

Le virus est tellement nouveau et différent qu’il a besoin de son propre vaccin. Les chercheurs tentent de développer un vaccin contre le nCoV 2019, et l’OMS soutient leurs efforts.

Bien que ces vaccins ne soient pas efficaces contre le nCoV 2019, le vaccin contre les maladies respiratoires est fortement recommandé Pour protéger la santé.

8. Le rinçage régulier du nez avec une solution saline aide-t-il à prévenir l’infection par le nouveau coronavirus?

Non. Il n’y a aucune preuve que le rinçage régulier du nez avec une solution saline a protégé les personnes contre l’infection par le nouveau coronavirus.

Il existe des preuves limitées que le rinçage régulier du nez avec une solution saline peut aider les gens à se remettre plus rapidement du rhume. Cependant, il n’a pas été démontré que le rinçage régulier du nez prévenait les infections respiratoires.

9. Le gargarisme avec un rince-bouche peut-il nous protéger contre l’infection?

Non. Rien n’indique que l’utilisation d’un rince-bouche protège contre l’infection par le nouveau coronavirus.

Certaines marques ou bains de bouche peuvent éliminer certains microbes pendant quelques minutes dans la salive de la bouche. Cependant, cela ne signifie pas que vous êtes protégé contre l’infection 2019-nCoV.

10. Manger de l’ail peut-il aider?

L’ail est un aliment sain qui peut avoir des propriétés antimicrobiennes. Cependant, il n’y a aucune preuve que manger de l’ail a protégé les gens contre le nouveau coronavirus.

11. L’huile de sésame empêche-t-elle le nouveau coronavirus de pénétrer dans l’organisme?

Non, il L’huile de sésame ne tue pas le nouveau coronavirus. Il existe des désinfectants chimiques qui peuvent tuer le 2019-nCoV sur les surfaces. Il s’agit notamment de désinfectants à base de chlore / chlore, soit de solvants, d’éthanol à 75%, d’acide peracétique et de chloroforme.

12. Le nouveau coronavirus affecte-t-il les personnes âgées ou les jeunes sont-ils également sensibles?

Le nouveau coronavirus peut infecter des personnes de tous âges (2019-nCoV). Les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants (tels que l’asthme, le diabète, les maladies cardiaques) semblent être plus vulnérables à devenir gravement malades avec le virus.

L’OMS conseille aux personnes de tous âges de prendre des mesures pour se protéger du virus, par exemple en suivant bonne hygiène des mains et bonne hygiène respiratoire.

13. Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir et traiter le nouveau coronavirus?

Non, les antibiotiques ne fonctionnent pas contre les virus, seulement contre les bactéries. Le nouveau coronavirus (2019-nCoV) est un virus et, par conséquent, les antibiotiques ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement. Cependant, si un patient est hospitalisé pour 2019-nCoV, il peut recevoir des antibiotiques car une co-infection bactérienne est possible.

14. Existe-t-il des médicaments spécifiques pour prévenir ou traiter le nouveau coronavirus?

Jusqu’à la date, il n’y a pas de médicament spécifique recommandé pour prévenir ou traiter le nouveau coronavirus (2019-nCoV). Cependant, les personnes infectées par le virus devraient recevoir des soins adéquats pour soulager et traiter les symptômes, et les personnes atteintes de maladies graves devraient recevoir des soins de soutien optimisés. Certains traitements spécifiques sont à l’étude et seront testés par des essais cliniques. L’OMS contribue à accélérer les efforts de recherche et développement avec une gamme ou des partenaires.