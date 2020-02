Que manger pour prévenir les calculs rénaux

Comme toute personne qui en a déjà eu peut en témoigner, passer un calcul rénal est quelque chose que vous n’oublierez probablement pas … ou dont vous vous souviendrez affectueusement. Bien que les mesures diététiques ne soient pas efficaces à 100% pour prévenir les calculs, elles peuvent certainement réduire votre risque.

Qu’est-ce qui cause les calculs rénaux?

Les calculs rénaux peuvent se former lorsque des composés qui se trouvent normalement dans l’urine forment des cristaux et commencent à s’agglutiner. Ils peuvent être aussi petits qu’un grain de sable ou aussi gros qu’un petit caillou. De petites pierres peuvent sortir du corps sans que vous vous en rendiez compte. Si des calculs plus gros commencent à migrer dans les voies urinaires, vous allez le remarquer!

Bien que la douleur de passer un calcul rénal puisse être atroce, ils passent généralement sans causer d’autres dommages. Dans de rares cas, une intervention chirurgicale ou un autre traitement peut être nécessaire. Mais dans la plupart des cas, le seul traitement consiste à prendre des médicaments pour soulager la douleur lorsqu’ils sont en mouvement.

Qui reçoit des calculs rénaux?

Environ 1 personne sur 10 souffrira d’un calcul rénal à un moment donné de sa vie, et les hommes sont environ deux fois plus susceptibles que les femmes. Les calculs rénaux surviennent généralement après l’âge de 30 ans, bien qu’il soit également possible pour une personne plus jeune d’en avoir un. Une fois que vous avez eu une pierre au rein, vous courez un risque significativement plus élevé de futures pierres.

La tendance à former des calculs rénaux a tendance à courir dans les familles, donc si vos parents ou vos frères et sœurs ont eu des calculs, vous risquez d’être plus à risque. Que vous ayez ou non des antécédents familiaux de calculs, certaines habitudes alimentaires peuvent augmenter ou réduire votre risque.

Comment prévenir les calculs rénaux

Boire beaucoup d’eau. La chose la plus importante à faire pour prévenir les calculs rénaux est de boire beaucoup d’eau, ce qui aide à éliminer les composés des reins avant qu’ils ne commencent à causer des problèmes.

Réduisez le sel. Un apport excessif en sodium peut également concentrer l’urine, ce qui rend la formation de calculs plus probable.

Manges tes légumes. Une alimentation riche en fruits et légumes, qui élève le pH de l’urine, peut aider à prévenir les calculs rénaux.

Gardez votre apport protéique modéré. Les régimes riches en protéines, qui abaissent le pH de votre urine, peuvent rendre les calculs rénaux plus probables. Si vous êtes nerveux au sujet des calculs rénaux, vous voudrez probablement vous en tenir à un régime protéiné modéré et obtenir au moins une partie de vos protéines à partir de plantes.

Obtenez suffisamment de calcium. Un régime pauvre en calcium peut également être un facteur de risque. Ce fait surprend beaucoup de gens car les calculs rénaux contiennent souvent beaucoup de calcium, ce qui semble suggérer que trop de calcium serait à blâmer. Mais c’est en fait le contraire. Lorsque votre alimentation est plus riche en calcium, elle est moins absorbée dans le tube digestif et moins se retrouve dans l’urine. La meilleure façon d’obtenir du calcium est de manger une variété d’aliments contenant du calcium (comme les produits laitiers, les légumes-feuilles, le tofu, le poisson en conserve) tout au long de la journée. En revanche, la prise de l’intégralité de votre apport alimentaire en calcium sous forme de supplément peut augmenter légèrement votre risque de calculs.

