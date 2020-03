Que pourrait signifier le réchauffement pour des agents pathogènes comme le coronavirus?

Le président Trump a assuré au public américain que le début d’un temps plus chaud pourrait arrêter la propagation du coronavirus. Mais les experts avertissent qu’il n’y a aucune preuve à l’appui de cette idée.

Son affirmation soulève de nouvelles questions sur le rôle des températures sur les maladies infectieuses à mesure que la Terre se réchauffe. Les impacts du changement climatique sur le coronavirus sont inconnus, mais les recherches liées à d’autres maladies suggèrent que le risque de pandémie augmente à mesure que la hausse des températures déclenche les migrations animales et d’autres changements.

Le virus COVID-19 continue de se propager alors même que les premiers signes du printemps commencent à apparaître dans l’hémisphère Nord.

Il est vrai que dans les régions tempérées du monde, comme les États-Unis, l’Europe et une grande partie de l’Asie, la saison de la grippe a tendance à augmenter en hiver et à tomber au printemps. Et certains autres types de coronavirus, qui existent depuis plus longtemps et ont été mieux étudiés que COVID-19, ont également présenté des tendances saisonnières.

Mais COVID-19, étant une maladie nouvelle, contient toujours plus de questions que de réponses. Les scientifiques ne savent pas quels types de modèles s’attendre à mesure qu’il se propage ou comment il pourrait être affecté par le temps et le climat.

Les rapports confirmés de coronavirus ont maintenant dépassé 100 000 cas dans le monde, sans aucun signe de ralentissement. Plus de 3 000 personnes dans le monde sont déjà décédées, la majorité en Chine.

Même s’il s’avère que certaines composantes saisonnières se présenteront à l’avenir, cet effet sera probablement faible cette année, selon les experts. Puisqu’il s’agit d’une nouvelle maladie avec très peu d’immunité accumulée dans la population humaine, elle continuera probablement de se propager rapidement.

Répondre à ce genre de questions sur le coronavirus prendra du temps. Mais en général, les liens entre le climat et les maladies infectieuses sont un sujet d’intérêt croissant chez les scientifiques.

Alors que la Terre continue de se réchauffer, de nombreux scientifiques s’attendent à voir des changements dans le calendrier, la géographie et l’intensité des flambées de maladies dans le monde. Et certains experts estiment que le changement climatique, ainsi que d’autres perturbations environnementales, pourraient aider à faciliter la montée de maladies plus nouvelles, comme COVID-19.

Défi pour la recherche

Il est difficile de déterminer à quoi ces changements ressembleront – en particulier pour les maladies directement transmises comme COVID-19, qui se propage facilement d’une personne à l’autre.

Il existe de nombreuses recherches sur le climat et les maladies à transmission vectorielle – ce sont des maladies qui sont transmises à l’homme par d’autres animaux, comme les moustiques ou les tiques. Mais il est beaucoup plus difficile de rechercher les impacts climatiques sur la transmission des maladies entre humains.

“Nous pouvons placer des moustiques dans un laboratoire”, a déclaré Rachel Baker, experte en climat et en maladies infectieuses au Princeton Environmental Institute. “Mettez les moustiques dans les laboratoires, en examinant tout, depuis la durée de vie et les propriétés de ponte, et toutes ces différentes caractéristiques du cycle de vie physiologique et en reliant celles-ci aux facteurs climatiques.”

Des études suggèrent que des vecteurs comme les moustiques et les tiques peuvent modifier leur aire de répartition à mesure que le climat se réchauffe. Cela signifie que certaines maladies à transmission vectorielle, comme le paludisme, la dengue ou la maladie de Lyme, pourraient se propager dans de nouveaux territoires à l’avenir.

Mais avec des maladies directement transmises, comme la grippe ou COVID-19, il est beaucoup plus difficile de mener des expériences. Certains virus – la grippe, par exemple – peuvent être testés sur des animaux comme les cobayes. Mais ce n’est pas vrai pour toutes les maladies virales. Et les animaux ne fournissent pas une analogie parfaite avec la façon dont les maladies se propagent dans les sociétés humaines.

Une grande partie de ce que nous savons sur le climat et les maladies directement transmises provient d’observations à grande échelle sur le comportement de ces maladies dans le monde. De cette façon, les scientifiques commencent lentement à comprendre comment le climat affecte certaines des maladies virales les plus courantes.

Mais il y a plus de questions que de réponses. Prenez la grippe, par exemple.

Dans les régions tempérées du monde, la grippe présente de fortes tendances saisonnières et a tendance à culminer en hiver. Les experts pensent que le virus survit mieux dans des conditions plus froides et plus sèches. Le comportement humain peut également avoir quelque chose à voir avec cela – les gens ont tendance à rester à l’intérieur plus en hiver, ce qui signifie qu’ils sont plus susceptibles d’être proches les uns des autres et peuvent infecter les autres plus facilement.

Dans les régions tropicales plus chaudes, en revanche, la saison de la grippe a tendance à s’étendre tout au long de l’année, avec quelques pointes pendant la saison des pluies. En conséquence, certains experts suggèrent que le changement climatique peut provoquer des épidémies de grippe dans les régions tempérées à devenir moins intenses mais plus uniformément réparties au fil des saisons, a noté Baker.

Les chercheurs ont observé des profils similaires dans le VRS, un autre virus respiratoire commun, directement transmis.

Mais des études limitées ont suggéré que le changement climatique pourrait également avoir d’autres effets.

Un article publié en 2013 a révélé que les hivers inhabituellement chauds ont tendance à être suivis de saisons de grippe plus précoces et plus graves l’année prochaine. Les chercheurs suggèrent que cela est dû au fait que moins de personnes contractent la grippe pendant les hivers plus chauds, laissant leur système immunitaire plus vulnérable l’année suivante.

Un autre article, publié plus tôt cette année, a suggéré que les fluctuations rapides du temps peuvent également aggraver les épidémies de grippe.

La grippe n’est certainement pas représentative de toutes les maladies directement transmises. Mais la recherche sur la grippe, l’un des virus les plus courants et les mieux étudiés au monde, aide à démontrer les défis de l’analyse de l’influence du changement climatique.

Une grande partie de la recherche sur les maladies courantes, comme la grippe, se concentre toujours sur la façon dont le climat et la météo affectent la maladie aujourd’hui – ce qui est la première étape pour comprendre comment les changements climatiques pourraient affecter la maladie à l’avenir. Le même fondement sera nécessaire pour que les scientifiques puissent faire des prédictions sur l’avenir des maladies émergentes, comme COVID-19.

“Nous devons vraiment avoir cette compréhension avant de pouvoir penser au changement climatique”, a déclaré Baker. “Il y a encore beaucoup de questions ouvertes sur l’importance du climat.”

De nouvelles maladies

La propagation rapide du coronavirus déclenche des conversations difficiles sur la façon de se préparer aux épidémies, en particulier aux maladies nouvelles ou peu connues. Le changement climatique peut rendre ces conversations encore plus importantes.

D’une part, le changement climatique peut provoquer des maladies qui sont courantes dans certains endroits à se déplacer vers de nouveaux emplacements géographiques. C’est un risque particulier avec les maladies à transmission vectorielle, car les moustiques et les tiques élargissent leur aire de répartition.

Dans ce scénario, la maladie elle-même n’est pas inconnue du monde – mais elle pourrait être nouvelle dans de nombreux endroits qu’elle affectera à l’avenir.

“Il semble que ce que nous attendons des maladies transmises par les moustiques avec le changement climatique, c’est qu’elles vont changer dans leur distribution et affecter de nouvelles populations qui ne sont pas habituées à être sous cette menace”, a déclaré Christine Johnson, directrice de l’EpiCenter pour Dynamique des maladies à l’Université de Californie, École de médecine vétérinaire de Davis. “Et dans certains cas, des populations très vulnérables qui n’ont pas grand-chose à faire en termes de lutte contre les moustiques.”

Les scientifiques travaillent sur des moyens d’améliorer leurs projections de l’endroit où ces types de maladies pourraient survenir à l’avenir, afin que les communautés puissent se préparer à y faire face.

Il est également possible que le changement climatique affecte l’émergence de maladies entièrement nouvelles, comme COVID-19.

Exactement comment est très incertain. Mais il convient de garder à l’esprit que la plupart des nouvelles maladies proviennent de la faune sauvage avant de se propager aux humains, a déclaré Johnson. Le virus COVID-19, par exemple, serait originaire de chauves-souris.

À mesure que le climat change, de nombreuses espèces animales sont susceptibles de modifier leur comportement ou de migrer vers de nouvelles zones. Il est possible que dans certains cas, cela augmente leur probabilité d’entrer en contact avec les humains.

Le changement climatique n’est pas la seule perturbation environnementale à surveiller. D’autres activités humaines peuvent également augmenter la probabilité de contact entre l’homme et la faune et le risque de maladies émergentes.

La déforestation est un facteur potentiel majeur. Les marchés de la faune en sont un autre, a ajouté Johnson.

Cela dit, les effets des perturbations environnementales sur les nouvelles maladies restent très incertains.

“Je pense que nous pouvons dire que les choses vont changer et que nous nous attendons à ce que le risque augmente”, a déclaré Johnson. “Mais nous ne pouvons pas dire avec certitude quelles maladies, à quels endroits et à quel moment”.

Pour l’instant, certaines des plus grandes leçons que le monde tire du coronavirus peuvent simplement être la valeur de se préparer à l’inattendu. Et c’est aussi une leçon que le monde apprend du changement climatique.

“Quelque chose que j’entends beaucoup dans ce domaine est que nous ne pouvons pas prédire la saison de la grippe de l’année prochaine, alors comment pourrions-nous faire des prévisions à 2100 ou 2050 sur ce à quoi la saison de la grippe va ressembler avec le changement climatique?” Dit Baker. “Je pense qu’il y a une grande analogie ici avec la science du climat elle-même. Les gens font le même cas: comment savons-nous à quoi le changement climatique va ressembler dans 50 ou 100 ans quand nous ne savons pas à quoi les chutes de neige de la semaine prochaine vont ? “

La chose clé à retenir dans les deux cas, a-t-elle déclaré, est que les fluctuations à court terme peuvent être difficiles à prévoir – mais l’observation de modèles à long terme sur plusieurs années peut donner aux scientifiques une grande confiance dans leurs prédictions sur ce que l’avenir pourrait réserver. Il est essentiel de poursuivre ces efforts dans les domaines de la science du climat et de la recherche sur les maladies infectieuses.

“Je pense que l’analogie est importante”, a déclaré Baker.

