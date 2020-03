Que représente la couleur violette et pourquoi est-elle un symbole du féminisme?

Après les mobilisations mondiales pour la Journée Internationale de la Femme, ce lundi 9 mars, au Mexique, la grève nationale «Une journée sans femmes» a eu lieu. Par solidarité, certains hommes portaient des chemises ou des motifs couleur pourpremais qu’est-ce que cela signifie et pourquoi est-il un symbole de féminisme?

Dans les manifestations féministes récentes, il est également fréquent de voir la couleur violette à côté du vert, en particulier dans les foulards que les femmes portent. Cependant, peu de gens savent d’où vient la pertinence de la couleur.

Selon la page de la Journée internationale de la femme (JIF), la couleur pourpre symbolise les femmes ainsi que le blanc et le vert depuis 1908. Cette année-là, l’Union sociale et politique des femmes a vu le jour Le Royaume-Uni et le violet représentent la dignité et la justice. Le vert, l’espoir; et la pureté blanche. Cependant, comme la «pureté» est un concept controversé, elle n’est plus utilisée.

La militante britannique Emmeline Pethick-Lawrence, l’une des plus en vue de son époque, a donné une autre explication de l’utilisation des trois couleurs.

«Le violet, couleur des souverains, symbolise le sang royal qui coule dans les veines de chaque suffragiste: il symbolise leur conscience de la liberté et de la dignité. Le blanc symbolise l’honnêteté dans la vie privée et politique. Et le vert symbolise l’espoir d’un nouveau départ », a déclaré Pethick-Lawrence.

Couleur pourpre et féminisme

Une autre théorie sur la couleur violette ou violette affirme que représente l’incendie de l’usine textile de New York Triangle Shirtwaist, qui s’est produit le 25 mars 1911. Là, environ 140 ouvriers sont morts.

Ce jour-là, selon certains, la fumée qui a quitté l’usine était violette: ils fabriquaient des vêtements de ce ton. Et on pouvait le voir à des kilomètres du lieu de l’accident.

En 2018, l’ultra violet était même la couleur de l’année de Pantone.

