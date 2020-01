Que révèle la signature de Kobe Bryant

Kobe Bryant était presque un dieu dans la portée, il y avait une passe qui n’atteignait pas et un panier qui ne marquait pas, il était pour les joueurs un compagnon empathique, un rival inaccessible et un enseignant pour les générations qu’ils ont précédées.

En tant qu’époux, il était exemplaire aux yeux du public: conférences de presse, événements publics toujours aux mains de sa femme, qu’il a rencontré à 17 ans.

La relation avec Vanessa Laine Bryant a commencé comme une romance torride. Elle a travaillé comme danseuse et Il n’avait pas encore fini l’école, alors qu’à 21 ans, il était déjà joueur des Lakers de Los Angeles, et apprécié la gloire d’être l’une des promesses de l’avenir de la NBA.

Pour les deux parents, c’était une relation qui ne pouvait pas être, car il avait besoin de se concentrer sur le championnat et elle avait l’âge légal pour pouvoir se marier.

“J’ai décidé de l’emmener à Disney le soir, pour célébrer le style old school“Kobe Bryant s’est souvenu sur Instagram, le jour où ils ont eu 20 ans.

Certains médias ont publié des paparazis avec des filles avec lequel il semblait avoir une proximité particulière.

Cependant, la relation entre Kobe et Vanessa a subi plusieurs hauts et bas, et était même proche de la fin. Le premier obstacle est apparu après qu’il a proposé le mariage; et c’est que leurs parents leur ont recommandé de vivre ensemble d’abord, et là ils ont mis les choses difficiles.

Selon les médias américains, le rejet était le produit de les origines latines de Vanessa que les parents de Kobe Bryant n’aimaient pas.

En avril 2001, Kobe Bryant et Vanessa Laine se sont mariés, et les grands absents étaient les parents du joueur des Lakers, tandis que son fils a donné le “oui j’accepte” dans la chapelle de Saint Edwards, de Dana Point, en Californie.

Infobae Mexique contact exclusif avec le graphologue de renom Marifer Rye, qui a fait une analyse de la signature du basketteur.

Selon les caractéristiques de la société de Kobe Bryant, Marifer Centeno, explique: «Il était une personne de défis et l’aspect sexuel était quelque chose de très important pour lui».

Le graphologue met en évidence certains comportements dans les coups de Kobe, comme un homme impulsif et moins sûr qu’il ne le paraissait: “Sa signature présente une certaine instabilité et un certain niveau d’approbation, C’était une personne qui avait besoin de se sentir valorisée, aimée et reconnue. L’argent et le pouvoir le séduisaient facilement, il était impulsif et beaucoup plus précaire qu’il n’en avait l’air. »

Centeno dit également que l’idole du basket-ball devait se sentir continuellement valorisée: «J’avais besoin d’une validation et d’une réaffirmation de flatterie. Sentant que ce qu’il faisait était puissant, il avait besoin de s’entourer de gens qu’il admirait et a toujours senti que tout ce qu’il avait accompli était pour lui sans rien devoir à personne »

Le spécialiste dit que le sens de l’humour du joueur fait de lui une personne du tout rancunière: «Il ne réagissait pas bien aux routines, il devait tout réinventer autour de lui. Avec un sens de l’humour très facile. C’était une personne qui avait l’intuition de bien dire les choses et de la meilleure façon, prudente, déterminée et non méchante »

Kobe Bryant a été victime de ses propres infidélités, dont il a perdu environ 100 mille dollars, parmi des sponsors qui ne voulaient pas lier son image à des produits familiaux, sans compter les Une caution de 25 000 $ pour les abus sexuels apparents dont il était accusé; en plus des marques qu’il a également perdues à l’époque, comme McDonald’s et Nutella, qu’après le procès, ils n’ont laissé que le basketteur.

En 2011, Vanessa a engagé la procédure de divorce en arguant de “différences irréconciliables”. Un peu plus d’un an plus tard, le couple a communiqué sa réconciliation: “Notre action en divorce a été dissoute. Nous espérons ensemble un avenir.” Et il en fut ainsi, leur mariage dura jusqu’à ce que la mort les sépare.

En juin 2003, une jeune fille de 19 ans a comparu devant les autorités policières pour signaler que Kobe Bryant l’avait maltraitée.

La première chose que “Black Mamba” a fait – comme l’ancien joueur de basket-ball était surnommé – après avoir été informé de l’accusation a été de nier le fait d’avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante. Quelque temps plus tard, quand ils l’ont informé qu’il y avait des preuves ADN qui prouvaient le contact, il a admis le fait, bien qu’il ait assuré que cela “C’était convenu. “

Lorsque l’affaire a été rendue publique, Bryant a payé une caution de 25 000 $ pour retourner à Los Angeles et a donné une conférence de presse pour donner sa version des faits. Il l’a fait avec ses avocats et sa femme Vanessa Laine, qui avait donné naissance il y a quelques mois à la première fille du couple, Natalia.

“Je ne l’ai pas forcée à faire quoi que ce soit contre sa volonté, je suis innocent», A déclaré lors de cette réunion devant les médias qui a eu lieu au Staples Center, la maison des Lakers. “Je suis furieux contre moi-même d’avoir fait l’erreur d’adultère », a-t-il ajouté, précisant que ce qui lui faisait vraiment mal, c’était d’avoir rompu son engagement envers sa femme.

L’accusation portée par le jeune employé de l’hôtel était directe. Selon son histoire, Bryant l’embrassa en entrant dans la pièce et elle acquiesça. Ensuite, il a essayé d’avoir des relations sexuelles et elle a refusé et a essayé de partir, mais Kobe ne l’a pas laissée. Il a commencé à la toucher et, face au refus de la femme, l’a prise par le cou. Par l’usage de la force, il l’a pénétrée. Même lorsqu’elle n’a pas crié à plusieurs reprises et a essayé de s’échapper, il l’a saisie au coude à coude.

Dans les mois qui ont suivi, une cataracte d’accusations contre la victime et la diffusion de commentaires sur sa vie personnelle ont fait la une des médias. Son nom a été révélé et des détails privés en dehors du processus judiciaire ont également été rendus publics. Les avocats de Bryant ont également souligné leurs prétendus problèmes mentaux.