Que se passe-t-il lorsque d’autres catastrophes surviennent lors d’une pandémie?

Les routines de la saison des tornades sont familières dans le Sud-Est: les résidents gardent des radios météorologiques à proximité, les écoles organisent des exercices de tornade et les villes testent les sirènes. Mais les tempêtes meurtrières qui ont balayé la région le dimanche de Pâques surviennent au milieu d’une pandémie qui a touché pratiquement tous les coins des États-Unis, compliquant la préparation et la réponse aux catastrophes. Pour maintenir la distanciation sociale, les autorités de certains endroits ont décidé de ne pas ouvrir d’abris communautaires, tandis que ceux de la paroisse de Ouachita en Louisiane, où plusieurs centaines de maisons ont été endommagées, ont travaillé pour héberger les personnes déplacées dans des hôtels au lieu d’abris.

À travers le pays, les gestionnaires des urgences déjà minces par la crise sanitaire sans précédent prennent des décisions à la volée sur la façon de répondre à d’autres catastrophes – des inondations aux ouragans – d’une manière qui minimise le risque de propager davantage le nouveau coronavirus. Il n’y a pas de manuel à suivre. Bien que des experts en gestion des urgences aient étudié et planifié la manière de faire face à plusieurs catastrophes à la fois, l’idée d’un chevauchement avec une épidémie majeure de maladie – en particulier à l’échelle de la pandémie actuelle – est quelque chose qui n’a été soulevé que lors des discussions. “Nous n’avons pas vraiment fait de réflexion approfondie, et bien,” Qu’est-ce que cela signifie, en réalité, si cela se produit? “”, Explique Tricia Wachtendorf, directrice du Disaster Research Center de l’Université du Delaware.

Les modifications des protocoles en cas de catastrophe au cours des prochains mois dépendront des risques particuliers, mais le thème clé est celui de la capacité réduite. Les experts sont préoccupés par toutes les étapes de la gestion des urgences, allant de la préparation à la récupération et y compris les questions clés telles que les évacuations, la messagerie publique et les accords d’entraide entre les États qui leur permettent de partager les ressources. Les récentes tornades ne seront pas la dernière fois que la réaction du pays aux catastrophes sera testée pendant la pandémie: des inondations printanières sont attendues le long du fleuve Mississippi, la saison des ouragans n’est qu’à quelques semaines et les incendies de forêt en Californie sont un risque toujours présent. «Il y aura d’autres catastrophes qui se produiront au cours des prochains mois. Il y en a toujours. Et pour ajouter qu’en plus de COVID, cela complique tout », explique Samantha Montano, chercheuse en gestion des urgences à l’Université du Nebraska Omaha.

Une «situation unique»

Normalement, Erin Hughey et ses collègues du Pacific Disaster Center (PDC) à Hawaï passent le printemps à se préparer pour le début du 1er juin de la saison des ouragans. Mais comme d’autres professionnels de la gestion des urgences aux États-Unis, ils ont dû changer de vitesse pour répondre à la pandémie. «Ce que nous faisons, c’est prendre ces mêmes ressources qui se préparent généralement pour la saison des ouragans ou des inondations ou des tornades et travailler à pleine capacité juste pour répondre et gérer la logistique en réponse à COVID», dit-elle. Le besoin de distanciation sociale a également réduit certaines des activités de préparation habituelles, telles que la formation des pompiers et la sensibilisation du public dans les zones sujettes aux ouragans. Le mois dernier, les maires de plusieurs villes le long du Mississippi qui s’attendent à des inondations ont commencé à discuter avec les autorités fédérales et étatiques de la manière de réagir simultanément aux deux événements. «C’est une situation tout à fait unique. [And] les gestionnaires des urgences ont des discussions détaillées à ce sujet en ce moment », explique Hughey, qui est directeur des opérations mondiales au PDC, un centre de recherche appliquée géré par l’Université d’Hawaï.

L’une des décisions que doivent prendre les gestionnaires de communautés menacées par les ouragans et les incendies de forêt est de savoir si et comment modifier leurs procédures d’évacuation et d’hébergement. Pour éviter la propagation du virus, les lits dans les abris doivent être plus espacés, ce qui nécessite potentiellement un espace plus important que d’habitude. Les opérateurs peuvent avoir besoin de fournir non seulement de la nourriture mais aussi des équipements tels que des masques et des gants à un moment où les chaînes d’approvisionnement sont déjà tendues. Et les autorités ne savent pas comment la pandémie peut changer le nombre de personnes cherchant à utiliser les abris. Avec autant de personnes au chômage en raison de la fermeture économique, dit Hughey, il y en a peut-être moins avec les moyens d’évacuer vers un hôtel, loin du danger (et moins d’hôtels peuvent être ouverts). Les personnes évacuées peuvent également être moins susceptibles de rester avec leur famille et leurs amis, car cela pourrait exposer leurs proches à une exposition au COVID-19. Ces deux facteurs pourraient signifier que plus de personnes se dirigeront vers des refuges. Mais il est également possible que les individus évitent les abris surpeuplés, dit Montano. Cette incertitude fait qu’il est difficile pour les fonctionnaires de savoir combien d’espace d’abri planifier.

Si les responsables modifient les protocoles en cas de catastrophe – en particulier ceux qui peuvent être bien ancrés dans une communauté – ils pourraient poser un casse-tête de messagerie publique. Ces modifications devraient être apportées dès que possible et aussi clairement que possible, selon Wachtendorf. «Au milieu de cette catastrophe, ce n’est pas le moment de recevoir de nouvelles informations», dit-elle. La cohérence entre les différentes agences et même les différentes juridictions sera également essentielle, ajoute Wachtendorf. Parce que la réponse à la pandémie et les directives ont tellement varié d’une ville à l’autre et d’un état à l’autre, “ce qui m’inquiète le plus, c’est la mesure dans laquelle le public fait confiance aux informations qu’il reçoit”, dit-elle. Sans cette confiance, les gens pourraient ne pas écouter, ce qui pourrait exacerber le bilan de toute catastrophe.

Réponse et réforme

La réponse au lendemain d’une catastrophe sera probablement différente. Une grande partie de cette réaction initiale se produit au niveau local, les personnes touchées s’appuyant sur des voisins et des bénévoles pour aider à des tâches telles que le nettoyage des débris. Une grande question est de savoir si les gens se présenteront pour ce travail maintenant et, s’ils le font, comment cette action affectera la propagation de COVID-19, dit Montano. De même, de nombreuses entreprises privées et organisations à but non lucratif qui pourraient souvent aider à la réponse sont fermées ou ont des opérations très limitées, note Wachtendorf.

Cette incertitude s’appliquera également à l’aspect professionnel de la réponse aux catastrophes, y compris les accords d’entraide entre les États et les autres juridictions. Ces accords reposent sur l’idée que les catastrophes ne touchent généralement qu’un certain domaine. Par exemple, lorsque le sud de la Floride est frappé par un ouragan, des équipes de services publics du nord de l’État ou des États voisins sont envoyées pour aider à rétablir le courant. «Il n’ya jamais de catastrophe où vous n’avez pas d’aide à converger de l’extérieur», explique Montano. Mais parce que la pandémie est partout, faisant appel aux ressources de chaque communauté, «il y a [a] une question assez sérieuse sur ce à quoi ressemble réellement cette convergence de l’aide », dit-elle. Avec les premiers intervenants et d’autres travailleurs cruciaux malades, il pourrait y avoir moins de personnes à envoyer dans une zone sinistrée. La distanciation sociale peut également ralentir les travaux de réparation. Entergy, un service public desservant les régions de quatre États du sud, a déclaré que l’électricité pourrait revenir plus lentement au lendemain des tornades du week-end dernier en raison de mesures de sécurité supplémentaires mises en place en réponse au virus.

Hughey dit que chaque ville, ville, comté et état devra évaluer quelle est sa limite pour répondre aux événements par lui-même, et quand il sera vraiment nécessaire d’apporter une aide mutuelle ou une assistance fédérale afin que les ressources puissent être envoyées là où le besoin est le plus urgent.

Toute catastrophe qui se produit pendant que la pandémie fait rage sera une expérience d’apprentissage majeure qui pourra éclairer les actions futures – une chance de faire les études détaillées que les chercheurs en intervention d’urgence n’avaient discutées auparavant que comme une possibilité éloignée. «Il y aura de nombreuses occasions de collecter et d’analyser des données que nous n’obtenons pas toujours», déclare Jeff Schlegelmilch, directeur adjoint du National Center for Disaster Preparedness de Columbia University. «C’est une formidable opportunité d’apprendre et de mettre en lumière comment mieux gérer l’avenir.»

Lui et d’autres espèrent également que cette expérience pourrait contribuer à précipiter un changement radical dans la politique en cas de catastrophe en encourageant l’intégration de domaines autrefois disparates tels que la gestion des urgences, la santé publique et l’économie et un financement plus stable dans ces domaines. “Jusqu’à ce que nous commencions à investir dans ces systèmes à plus long terme”, explique Montano, “nous allons continuer à nous mettre dans des situations comme celle-ci.”

