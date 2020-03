Que signifie être un bon médecin?

Il y a quelques années, je suivais un neurologue dans un hôpital juste en bas de la maison familiale au Connecticut. La journée a été relativement lente pour le médecin, remplie de revues de dossiers et passant en revue les images du cerveau à la recherche d’anomalies. Au fur et à mesure de ses formalités administratives, la neurologue m’a fait part de ses idées, surtout quand quelque chose «d’excitant» est apparu. Même alors, je me souviens d’avoir trouvé étrange que le corps humain puisse être un enseignant en médecine – quelque chose à étudier, même à s’émerveiller.

J’ai appris à quoi ressemblait un accident vasculaire cérébral ischémique sur un scanner. J’ai vu à quoi ressemblaient les dossiers de santé électroniques à travers un assortiment de patients et leur état de santé, annotés par les fournisseurs de soins de santé passés et présents. J’ai lu ce que les médecins considéraient comme des vérités objectives sur leurs patients, vérités comprenant des points de données et des résultats de tests qui méritaient d’être documentés. J’ai lu les choses qui importaient aux compagnies d’assurance et j’ai remis aux médecins leurs chèques de paie. J’ai vu un système de documentation compliqué qui mettait le dossier médical et le remboursement des médecins au cœur des soins de santé «centrés sur le patient».

Et j’ai lu des extraits des réalités subjectives des patients sur leurs maux que les auteurs du graphique ont annotés avec des phrases comme «le patient insiste [x]»Ou« le patient semble convaincu de [y]»Ou même« le patient vient fréquemment chercher de l’attention ». C’était comme si le récit de l’expérience vécue d’une personne n’était pas suffisamment fiable pour la science, ou du moins pas suffisamment pertinent pour être pris au sérieux dans notre modèle de soins de santé rémunéré à l’acte. Il n’y avait aucun moyen pour un patient d’être le premier auteur de sa propre histoire, un rôle convoité réservé aux instruits, à l’objectif – aux cliniciens.

Dans le domaine médical, nous parlons souvent du juste équilibre entre la responsabilité personnelle et le déterminisme social pour influencer les comportements de santé. Mais lorsque des patients ayant des préoccupations et des conditions réelles prennent leur santé en main, ils sont jugés et étiquetés comme demandeurs d’attention, alors que la science n’a pas de réponse pour eux. C’est peut-être parce que les données objectives sont réconfortantes pour les esprits analytiques et médicaux. Mais quand aucune donnée n’existe pour expliquer des maladies particulières et quand le temps c’est de l’argent, il devient plus facile de voir le corps devant vous comme une personne hypocondriaque, non conforme ou à la recherche d’attention que d’écouter vraiment et de renforcer le lien d’un médecin – relation avec le patient. Malheureusement, cette attitude ne fait pas de bons soins médicaux parce que d’une manière ou d’une autre, tout en parcourant les documents de lecture les plus banals ce jour-là – un dossier patient criblé de jargon médical compliqué et de certaines abréviations que je dois encore google en tant qu’étudiant en médecine … Je pouvais presque entendre l’auteur du chat se moquer de son jugement.

Avec l’essor des dossiers de santé électroniques et des technologies en constante évolution, on pourrait être porté à croire que ces changements apportent plus d’avantages que de dommages aux soins de santé. Bien qu’en surface cela puisse sembler vrai, comme tout le reste de notre monde, ce n’est pas si simple. Cela signifie que les patients passent beaucoup moins de temps avec les médecins et se sentent plus négligés que jamais. Cela signifie que les gens vivent plus longtemps mais avec des conditions plus chroniques. Cela signifie que les soins centrés sur le patient sont échangés contre des tableaux centrés sur le patient. Cela signifie que les prestataires de soins sont moins concentrés sur les patients et plus préoccupés par les résultats.

En conséquence, ils souffrent de plus de burn-out que jamais auparavant. En fait, un sondage de 2018 de la Physicians Foundation a révélé que six médecins sur 10 interrogés (9000 au total) étaient très ou quelque peu pessimistes quant à l’avenir de la profession médicale, citant la conception du dossier de santé électronique et la relation patient-médecin pour leur insatisfaction marquée. En grande partie, ce problème omniprésent se doit aux changements dans la culture médicale des visites à domicile et de la méthode de chevet au début des années 1900 à des enregistrements de 15 minutes et à une concentration sur les marges bénéficiaires en 2020.

Heureusement, cependant, tous les professionnels de la santé ne traitent pas leurs patients et leur corps comme des échantillons médicaux. Certains médecins, comme le neurologue que je suivais, prennent le temps de connaître leurs patients – et leurs familles – au-delà des dossiers médicaux et des documents d’assurance. Parce qu’il peut être difficile de construire mentalement la vie et les récits des patients à partir du jargon médical de leurs dossiers, le médecin a comblé les lacunes pour moi ce jour-là. Elle a donné vie et sens à des notes abrégées et à des documents autrement apathiques. Elle m’a parlé d’un jeune homme qui prenait probablement ses dernières respirations à la suite d’une surdose combinée d’alcool / cocaïne / stupéfiants.

Pendant que j’étais là, elle a été appelée aux soins intensifs pour l’examiner pour la nième fois en autant de jours. En montant dans l’ascenseur, elle m’a dit qu’il était un étudiant qui faisait des choses d’étudiant imprudent. Sa déception maternelle était empreinte d’une pointe de tristesse. Je pensais que des cas comme ceux-ci étaient monnaie courante pour elle, mais c’était humiliant de voir son humanité, d’autant plus que je ne savais pas dans quoi j’entrais ce jour-là. Je me demandais ce que cela signifiait d’être un patient en surdose dans une culture pleine de surmédication, de sur-tests et de sur-cartographie, dont aucune n’offrait un iota d’humanité à un patient sur le point de mourir ou à une famille proche d’une perte irremplaçable. .

Elle m’a conduit à la chambre de sa patiente aux soins intensifs. Il n’avait pas plus d’un an ou deux de plus que moi à l’époque. Alors que je regardais les ventilateurs aider son corps mou à inspirer puis à expirer, j’ai imaginé qu’il pourrait avoir un bel avenir devant lui. J’ai pensé à la fête universitaire qui l’aurait débarqué ici. Je me demandais s’il avait été accro ou aurait pu être aidé. Je me demandais qui il laisserait derrière lui. J’ai fait une prière silencieuse pour lui pendant que le médecin l’examinait, confirmant une fois de plus un mauvais pronostic.

Des pas rapides approchaient. Le médecin est entré dans le hall pour saluer la mère de son patient. Il est devenu clair que sa mère avait autant besoin de la chaleur et des soins du médecin que lui. Et parce que la neurologue était ce que je considérais comme un bon médecin, peut-être même rare, elle l’a reconnu aussi. J’ai écouté le médecin relayer un pronostic difficile. J’ai regardé la mère serrer ses perles de prière si fort que ses articulations sont devenues blanches. J’ai appris que son fils fréquentait une université de l’Ivy League et laisserait derrière lui une famille apparemment solidaire et, pour le moment, extrêmement bouleversée. “Je sais qu’il ira bien”, a-t-elle expliqué. Elle l’avait vu bouger. Je me suis souvenu d’avoir appris que les comas liés à une surdose pouvaient entraîner des niveaux élevés d’activité motrice en raison des effets des médicaments sur le tronc cérébral. Contrairement à ce que pourrait croire une mère pleine d’espoir, ce n’était pas le reflet d’une conscience ou de réflexes moteurs actifs.

Le médecin, bien qu’elle ait parlé d’un ton neutre, a donné son avis professionnel avec patience et gentillesse. Elle était présente pour la mère. Elle a compris que le jeune homme sans vie devant elle n’était pas seulement un corps ou une autre mort par surdose imminente. C’était quelqu’un avec une famille, une vie qui valait la peine d’être vécue. Elle a également vu une mère en deuil devant elle qui devrait bientôt faire la paix avec cette tragédie. En observant leur interaction, je pouvais voir que la plupart des informations médicales partagées par le médecin passaient devant les oreilles de la femme. Elle était mère et elle savait ce qu’elle avait vu; elle croyait pleinement que son fils était sur le point de se réveiller à nouveau. En tant que médecin, le neurologue savait qu’il n’allait pas aller mieux; les dégâts étaient trop loin.

Ce jour-là, j’ai vu qu’en fin de compte, ce n’est pas le langage de la science ou de la médecine factuelle qui console les vrais êtres humains face à de réelles pertes. Ce n’est pas le regard médical objectif ou la vue microscopique du corps en tant qu’échantillon qui apporte confort ou réconfort. Ce n’est pas la forme artificielle d’empathie que nous apprenons à montrer à nos patients-acteurs dans nos cours de compétences cliniques qui établit la confiance entre les médecins et leurs vrais patients. Un script «Oh, je suis désolé d’entendre ça. Cela doit être si difficile pour vous », ne va que si vous prenez soin des malades et des mourants et des membres de leur famille. En fin de compte, la réalité de la pratique médicale et de la relation médecin-patient concerne l’impulsion d’être humain, la vulnérabilité d’être malade et le processus de guérison, que nous partageons tous mais que nous oublions si souvent dans le processus de devenir “professionnels.”

Mais dans ce cas avec le neurologue, j’ai vu ce que cela signifiait de regarder au-delà du dossier d’un patient et de s’écarter du scénario de sympathie simulé d’un cours de doctorat en médecine. J’ai vu un jeune homme comme un patient, une personne avec sa propre histoire; une mère en peine, non moins patiente en ce moment; et un médecin avec un tas de connaissances se tenant tranquillement en solidarité avec la mère de son patient. La neurologue lui tendit la main et la mère accepta gracieusement sa démonstration de réconfort, authentique et sans artifice. Pour moi, ce sont des soins axés sur le patient. Je serais curieux de voir comment une faculté de médecine pourrait écrire cela ou comment un dossier de santé électronique ou une compagnie d’assurances pourrait le saisir pour remboursement.