Que signifie la peine d’Harvey Weinstein et comment elle pourrait affecter d’autres affaires à l’avenir

Carrie Goldberg était l’avocat de Lucia Evans, le chanteur qui dans 2017 Il a déclaré au magazine The New Yorker que le magnat du cinéma Harvey weinstein l’avait forcée à pratiquer le sexe oral dans son bureau dans la ville de New York, en 2004. La bombe qui a explosé avec cette plainte, accompagnée également de plus de cas de abus sexuels ou viol sur la même note de Ronan Farrow et dans le New York Times, il a viralisé le hashtag #MeToo, et a créé un mouvement. Mais le parquet a rejeté le dossier d’Evans en 2018. Le chanteur s’est senti trahi. Goldberg n’a même pas été étonné: «L’une des raisons les plus célèbres les crimes sexuels ne sont pas tant poursuivis c’est parce que les procureurs ont peur de perdre. “

Voilà pourquoi maintenant que Weinstein a été trouvé coupable d’abus sexuels au premier degré et de viol au troisième degré, l’avocat estime qu’un changement historique. «À cette époque, c’était un combat que les procureurs considéraient même sérieusement comme une arrestation. Si, il y a deux ans, on m’avait dit qu’il y aurait deux peines pour des crimes très graves, j’aurais été stupéfaite », a-t-elle déclaré à The Lily.

C’est probablement le sens principal de la décision du jury de New York: “Il vaut la peine de se battre pour ces cas”, a synthétisé Goldberg, “et vous pouvez gagner.” Ce qui signifie, pour les victimes ou les survivants, la justice dans un environnement généralement hostile.

«Condamner une personne pour agression sexuelle exige qu’elle soit essayer hors de tout doute raisonnable, ce qui est difficile, car dans la plupart des situations, deux personnes dans une pièce. Cela montre qu’il est possible d’établir ce test », a-t-il ajouté Deborah Tuerkheimer, ancien procureur adjoint de Manhattan et professeur à la Northwestern University. Avec ça a coïncidé Carol Tracy, directrice du Women’s Legal Project: «Les victimes de viol ont toujours été considérées comme des menteuses, et pour prouver leur cas, elles devaient prouver qu’elles ne mentaient pas. “Le l’accent était mis sur le comportement de la victime plutôt que sur le comportement du suspect. Donc, sans aucun doute, il y a eu un changement culturel. »

Au cours des 28 mois qui se sont écoulés depuis le début de #MeToo, «Des centaines de personnes puissantes – pour la plupart des hommes – ont été accusé de crimes sexuels», A analysé Axios. Cependant, bien que 201 d’entre eux ont perdu leurs positions élevées, «Le mouvement a eu peu de conséquences juridiques pour l’accusé. “

Parmi les personnes dont les crimes ont été prouvés figurent le comédien Bill cosby, condamné en 2018 et aujourd’hui emprisonné et en appel; le docteur de Équipe olympique américaine de gymnastique, Larry Nasar, condamné à 125 ans; l’ancien doyen de la Michigan State University, William Strampel, pour avoir autorisé les actions de Nassar; photographe français Jean-Claude Arnault, emprisonné en 2018; Keith Raniere, chef du culte Nxivm; l’actrice Allison Mack associé à Nxivm. Le milliardaire Jeffrey Epstein, au lieu de cela, il est apparu mort dans sa cellule avant d’être jugé.

Il y a aussi des cas en développement, comme celui du chanteur R. Kelly (actuellement détenu sans caution), celui de chef Mario Batali (poursuivi), ou procès contre l’acteur James Franco (aucun traitement) ou l’ancien directeur du New York Ballet Chase Finlay (sans traitement). De nombreux processus se sont terminés par un accord de pièces, telles que des plaintes contre le présentateur de CBS Charlie Rose, l’actrice Asia Argento et l’acteur Michael Weatherly. Et beaucoup d’autres ont disparu sans attirer l’attention d’un tribunal, comme le célèbre cas de l’acteur Kevin Spacey, celle de l’ancien agent de Hollywood Tyler Grasham, celle de l’ancien cadre de Disney Jon Heely ou l’acteur Gérard Depardieu. Il y a enfin de nouvelles plaintes, comme celles qui pointent vers le chanteur lyrique Placido Domingo.

Pour les cas en développement ou en appel, le La conviction de Weinstein est un signal puissant. Et aussi pour les autres cas auxquels le producteur hollywoodien est confronté en Californie.

Comme l’a rapporté le Los Angeles Times, les procureurs de cette ville vont attendre que le tribunal de district de Manhattan rende la décision de Weinstein le 11 mars, avant de continuer. Mais – le journal a spéculé – la décision du jury “les aide probablement garantir une condamnation dans l’affaire»Sur la côte ouest des États-Unis. Le professeur du Université de Californie du Sud (USC) Susan Estrich, auteur de nombreuses enquêtes sur des cas d’agression sexuelle, a expliqué: «La défense que Weinstein a tentée a échoué. Et si ça n’a pas marché à New York pour le viol, ça ne marchera pas ici à cause d’une agression sexuelle. »

Non seulement les procureurs de Los Angeles connaissent déjà les stratégies de défense et ils peuvent se préparer, mais le jury doit considérer cette condamnation comme contexte. Ça cela durcit également la marge de jugement du juge. De plus, le fait que Weinstein est en prison à travers le pays Cela entrave votre défense.

Dans ce scénario, le professeur de droit du Université Loyola Laurie Levenson, qui est également un ancien procureur, a déclaré au Times qu ‘«il est possible que les accusations du comté de Los Angeles soient négociées et qu’un accord de plaidoyer de culpabilité pour éviter un procès“

Alors que les crimes qui ont été prouvés à Weinstein sont parmi les moins graves dont il a été accusé (c’était disculpé des plus graves: agression sexuelle prédatrice et viol au premier degré), le verdict est également “une énorme victoire pour les femmes et les victimes d’agressions sexuelles”, a déclaré la professeure de droit de l’Université de Stanford, Michele Dauber. “Il a montré que les citoyens ordinaires comprennent la gravité et le danger de la violence sexuelle mieux que de nombreux membres de la profession juridique.

Du point de vue symbolique, a ajouté Tracy, la décision du jury «est un manifestation du changement culturel que le mouvement #MeToo a apporté” Mais aussi du point de vue juridique, cela semble pertinent: «Il y avait des preuves solides, mais historiquement les femmes n’ont pas été crues. Le fait que l’accusation ait commencé, en premier lieu, était très important“

À ce stade, le sens du procès contre Weinstein est étendu: sentir précédents.

«C’est un cas observé dans le monde», A conclu Tuerkheimer. “Je pense que les survivants l’ont observé, les procureurs l’ont observé, les jurés potentiels de futures affaires l’ont observé.” Et le message qu’il a laissé est que ce type d’affaires “auxquelles le système de justice pénale n’a pas bien répondu historiquement”, parce que les parties ne sont pas étrangères, il n’y a pas d’armes et il n’y a pas de plainte immédiate “.ils peuvent également être poursuivis jusqu’à leur condamnation“