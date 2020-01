Que signifierait l’OMS pour déclarer l’alerte sanitaire internationale? | Couverture

Le Comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunit pour discuter de l’opportunité de déclarer ou non une alerte internationale pour l’épidémie de coronavirus en Chine, une décision qui n’a pas “pourquoi impliquer d’autres mesures” déjà établie et probablement Cela ne changera pas la pratique des professionnels de la santé.

Le directeur du Centre pour les urgences et les alertes de santé, Fernando Simón, qui a participé à une conférence de presse avec le ministre de la branche, Salvador Illa, a déclaré qu’il était néanmoins favorable à l’adoption de certaines actions coordonnées de recherche et de soutien pour pays touchés

Cela n’implique pas de modifications dans les mécanismes de travail des pays et en Espagne “cela ne changera pas substantiellement” la façon de travailler, a déclaré Simon.

Et c’est que dans la pratique des professionnels et des établissements de santé “il n’y aurait pas d’impact” si l’OMS déclare l’alerte, comme l’a assuré Efe l’expert en maladies transmissibles dans la communauté de la Société espagnole des maladies infectieuses et de microbiologie Clinique (Seimc), Benito Almirante, car le protocole de santé est déjà établi.

“Le protocole affecte sûrement d’autres questions qui vont au-delà de l’aspect purement sanitaire”, a déclaré Almirante.

À cet égard, elle a abondé en ce qu’elle peut affecter les questions liées aux mouvements de personnes en provenance et à destination des zones à haut risque, c’est pourquoi elle a indiqué que l’OMS devra évaluer s’il faut ou non restreindre ces mouvements, ainsi que les transports de marchandise

Il a rappelé, par exemple, qu’avec la crise d’Ebola – alors l’OMS a également activé l’alerte internationale – il y avait une limitation absolue des mouvements à destination et en provenance des pays ouest-africains touchés par le virus.

“A cette occasion, je veux penser que ce n’est pas le cas car la maladie est très différente et la zone à risque est très étendue”, a déclaré l’amiral, qui a insisté pour que chaque alerte de l’OMS soit différente.

Ainsi, il a souligné que le degré d’importance de l’alerte et les mesures à prendre “ont à voir avec le type d’agent pathogène qui cause la maladie” et influence également l’existence ou non de mesures préventives ou thérapeutiques contre elle.

“Il y a quelques années, l’OMS a activé l’alerte avec le virus Zika, donc le vecteur était un moustique. Par conséquent, l’alerte est très différente lorsque le vecteur est un moustique et lorsque la transmission se fait de personne à personne par voie aérienne. “a déclaré l’expert du Seimc.

Dans le passé, l’OMS a déclaré ce type d’urgence cinq fois: avant l’épidémie de grippe H1N1 (2009), celles d’Ebola en Afrique de l’Ouest (2014) et en République démocratique du Congo (2019), celle de la polio en 2014 et celle du virus Zika en 2016.