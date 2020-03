Quel était MK Ultra, le projet secret de contrôle de l’esprit dont parle Paty Christmas?

Dans un nouveau fil Twitter, Paty Christmas a de nouveau parlé des théories du complot. Et, cette fois, il a mentionné MK Ultra, un projet gouvernemental qui existait.

Il s’agit d’un programme ultra secret de la North American Central Intelligence Agency (CIA) où des centaines d’expériences clandestines auraient été menées. Pendant le projet, le potentiel de drogues comme le LSD pour contrôler l’esprit et la torture psychologiquement a été testé.

MK Ultra Il a duré de 1953 à 1973. Cependant, ce n’est qu’en 1975 que les détails du programme illicite ont été rendus publics lors d’une enquête sur les actions illégales de la CIA.

Mais comment est né le projet?

Au milieu de la guerre froide, entre les années 50 et 60, les États-Unis craignaient que les agents soviétiques, nord-coréens et chinois utilisent le contrôle mental pour laver le cerveau des prisonniers de guerre en Corée. Par conséquent, Allan Dulles, directeur de la CIA, a approuvé en 53 le MK Ultra.

L’objectif de toute l’opération était de développer des techniques qui pourraient être utilisées contre les méthodes soviétiques de contrôle des personnes avec des drogues et d’autres manipulations psychologiques. Dans le cadre du projet, ils ont mené environ 150 expériences avec des humains impliquant des médicaments psychédéliques, des paralysies et des électrochocs. Parfois, les gens savaient qu’ils faisaient partie de l’étude; cependant, à certaines occasions, ils n’en avaient aucune idée.

Beaucoup d’expériences ont été menées dans des universités, des hôpitaux et des prisons américains. UU. et Canada À ce jour, on ignore combien de personnes ont correctement intégré le projet: la CIA a détruit tous les documents lorsque le programme a été annulé en 1973.

Avec des informations de La Sexta et History.com

