Quel type d’exercice est le meilleur pendant la ménopause?

Il y a quelque temps, un auditeur m’a écrit pour me poser une question qui dépassait décidément mon domaine d’expertise. C’était une question de ménopause. Étant donné que je ne suis ni médecin ni femme, j’ai décidé que je devais faire appel à un expert pour aborder celui-ci.

La question était:

“Je viens de commencer la ménopause et je voudrais vraiment garder maigreur et maigrir et garder mon tonus musculaire. Est-ce réaliste, ou la propagation d’âge moyen est-elle inévitable, et je devrais simplement accepter que j’aurai un corps plus rond, plus doux, qu’avant? J’ai remarqué qu’il y a très peu de femmes de mon âge dans le gymnase qui lèvent des poids. “

J’ai rencontré mon invité de podcast, le Dr. Tamsin Lewis, alors qu’elle courait (et gagnait) des triathlons Ironman. Depuis, elle est devenue une experte dans le domaine du vieillissement et des hormones, ce qui en fait l’invitée idéale pour ce sujet.

Une stratégie à trois volets pour la femme ménopausée en forme

Dans notre conversation, nous avons divisé les conseils les plus importants et les plus pratiques en trois compartiments:

Stratégie nutritionnelle:Réduire les glucides simples et augmenter l’apport en protéines.

Stratégie complémentaire:Discuter avec un médecin de confiance de la possibilité d’introduire un substitut hormonal bio-identique.

Stratégie de style de vie:Augmenter la quantité de résistance ou d’entraînement en force (en particulier dans les grands groupes musculaires), choisir des activités physiques agréables et contribuer à votre bonheur et réduire le stress, bien dormir et se concentrer sur une pratique réparatrice (yoga, pilates et respiration) .

Voici une transcription de ma conversation avec le Dr Tamsin Lewis. Le texte est textuel, il est donc beaucoup plus facile à écouter qu’à lire. Donc, comme toujours, je vous encourage à écouter l’audio afin de ne manquer aucune des subtilités.

Exercice pour la ménopause

Brock:Je vais revenir sur une question que j’ai reçue spécifiquement de l’un des auditeurs. Je suppose qu’un bon point de départ serait de répondre à sa première question, car je pense que nous pouvons y répondre assez rapidement. A-t-elle raison? Cette propagation du moyen-âge est-elle inévitable?

Dr Tam:Je ne pense pas que quelque chose dans la vie soit inévitable, n’est-ce pas? Mis à part la mort et les impôts. Qui a dit ça? Je pense que c’est certainement plus courant, et c’est certainement [something] que les gens viennent me voir pour savoir s’il y a des réponses pour savoir pourquoi je prends soudainement du poids. Je n’ai pas changé ce que je mange. Je fais surtout le même exercice. Mais certainement, une fois que vous approchez de cette transition ménopausique, le changement dans les hormones vous rend absolument plus enclin à stocker du poids. Il y a donc deux choses. Vous pouvez soit ajuster la façon dont vous vous entraînez, soit ajuster la façon dont vous vous entraînez, et nous y reviendrons. Et vous pouvez également modifier ce milieu hormonal comme ils l’appellent par trois approches diététiques stratégiques, et aussi potentiellement en utilisant de manière sûre et médicalement guidée, des hormones, des hormones bio-identiques. Remplacez donc efficacement ce dont votre corps est à court ou en déséquilibre. Parlez plus de l’état de la périménopause, qui peut certainement se produire à partir de la mi-trentaine, où vous devenez ce ratio de changements d’oestrogène et de progestérone.

Dr Tam:L’œstrogène a tendance à vous faire stocker de la graisse. Cela a tendance à vous rendre plus enclin à l’être, c’est quand vous avez un excès d’œstrogène, cela a tendance à vous faire sentir ballonné. Il peut vous faire stocker de la graisse spécifiquement dans la forme à dominante féminine, donc autour des hanches et de la taille et des seins. Donc je veux dire, je pourrais explorer la chimie toute la journée, mais je suppose que nous devons regarder les réponses ici. Et je pense à la ménopause quand le timing est important. Donc, classiquement, médicalement, la ménopause est définie comme l’absence de cycles menstruels pendant une période d’un an. Mais la périménopause est que des années avant, peut-être même jusqu’à 10 ans, classiquement autour de cinq ans, des changements hormonaux. Et c’est comme je l’ai dit, généralement caractérisé par cette fluctuation des niveaux d’oestrogène, soit dans une image à dominante œstrogène soit dans une image à faible œstrogène et progestérone. Donc, une fois que vous avez atteint la ménopause, si vous avez été caractérisé médicalement ou par vous-même comme n’ayant aucun cycle menstruel pendant environ un an, alors vous pourriez probablement prendre la décision, ce qui signifie que vous aurez catégoriquement très peu d’œstrogènes en circulation, d’œstrogènes et de progestérone. .

Dr Tam:Maintenant, cela peut conduire à une situation dans le corps, ce qui change sa préférence pour le stockage des graisses. Et cela change également la fonction du cortisol. Donc, théoriquement, je sais que nous entrons dans beaucoup de détails ici, mais votre corps devient plus enclin à stocker du poids au milieu. J’ai mentionné quelques éléments ici. J’ai mentionné le rôle de l’œstrogène dans sa dominance et dans ses problèmes d’œstrogène élevé. Donc à la ménopause, il y aura très peu d’œstrogènes. Vous avez traversé la sénescence ovarienne, comme nous l’appelons, qui est l’endroit où les ovaires cessent de produire des œstrogènes. Les niveaux d’oestrogène seraient donc bas. L’œstrogène est une hormone si importante, mais elle doit être au bon niveau. À la ménopause, les niveaux vont être trop bas. Nous avons donc besoin d’une certaine quantité d’œstrogènes pour stimuler un métabolisme sain des graisses. Et il est également protégé par le cerveau, le système cardiovasculaire et les os. Donc je suppose que si nous reculons un peu et pour répondre à la question ici, est-il inévitable que la forme de votre corps change?

Dr Tam:Dans la plupart des cas, c’est inévitable. Il y a des choses que vous pouvez faire pour rendre cette inévitabilité moins prononcée. Ainsi, par exemple, elle a mentionné que très peu de personnes, comme elle le voit chez les femmes plus âgées, soulevaient des poids, et il y a deux raisons à cela, l’une, je pense, et vous pouvez être en désaccord ou d’accord ici qu’il faut se sentir fort pour soulever poids pour commencer. C’est comme si cela vous empêche, je vais au gymnase ou je me sens un peu trop faible pour le faire, et donc je vais l’éviter. Il faut donc une approche graduelle des poids. De plus, je n’aime pas le mot lever, mais les poids.

Brock:Ouais, ça ressemble à de la musculation ou quelque chose. Mais l’entraînement en résistance, qu’en est-il?

Dr Tam:Entraînement en résistance. Je pense donc qu’il doit y avoir un équilibre entre une certaine intensité, une certaine musculation ou une musculation. Donc tout ce qui met les muscles à rude épreuve, et favorise une réponse renforçante pour que l’endurance cardiovasculaire en intensité des AVC puis la résistance. Et puis aussi des exercices de restauration, qui sont souvent négligés, et c’est plus le yoga, le Pilates, le travail de la respiration, etc. Je pense qu’il doit y avoir un équilibre entre les trois. Maintenant, j’essaie d’intégrer cela dans un système permettant à vos auditeurs de comprendre, car c’est complexe.

Brock:Il est. C’est très complexe.

