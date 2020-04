Quelle est la distance agressive que l’OMS demande au monde

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé à différents gouvernements de se préparer à l’augmentation des cas de coronavirus COVID-19.

Lors d’une réunion virtuelle avec d’autres membres dudit organe, Carissa Etienne, directrice du Organisation panaméricaine de la santé (OPS) Il a mentionné que la pandémie pourrait s’aggraver, il a donc demandé aux nations de prendre des mesures plus urgentes, telles que l’éloignement social.

Ciro Ugarte, directeur du Département des urgences sanitaires de la OPS, a indiqué que, malgré le fait que certains gouvernements aient fixé la date de suspension ou de distanciation sociale, il est nécessaire de procéder à une évaluation des risques dans chaque pays et de prendre en compte le comportement de la maladie dans d’autres régions.

La période de distanciation devrait être prolongée

Dans des pays comme les États-Unis et d’autres en Amérique latine, ils prolongent cette période et je pense que c’est une mesure qu’ils doivent envisager pour réduire la transmission “, a-t-il souligné.

Bien que de nombreuses nations du continent aient appliqué des mesures de distanciation sociale, y compris des quarantaines massives et obligatoires, des gouvernements tels que les États-Unis, le Brésil, Mexique ou le Canada ont fait preuve de résistance pour leur effet économique.

Le directeur du OPS Elle a jugé aujourd’hui que, bien que “de telles mesures drastique“Ils sont le” seul moyen d’empêcher les hôpitaux d’être submergés par trop de malades en trop peu de temps “.

Dans le même temps, il a appelé les pays qui ne l’ont pas encore fait à les mettre en œuvre dès que possible et a averti que, selon l’expérience en dehors de l’Amérique, il semble “prudent de planifier de telles mesures pendant au moins deux ou trois mois”.

Sans preuves solides sur des traitements efficaces et sans vaccin disponible, la distanciation sociale et d’autres mesures préventives agressives continuent d’être notre meilleur pari pour prévenir les conséquences les plus graves de la pandémie “, a-t-il averti.

