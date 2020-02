Quelle est la fortune de la chanteuse Chiquis Rivera?

Son nom est Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, mais tout le monde le connaît comme Don Francisco.

Le présentateur chilien a été en charge du programme «Samedi géant» de 1962 à 2015.

Ils ont été plus de 50 ans durant lesquels l’amour et la reconnaissance de toute la communauté latino-américaine ont été gagnés et cultivés.

Il détient le record du monde Guinness pour la plus ancienne émission de variétés, car il a présenté plus de 50 saisons et plus de 2000 épisodes.

De plus, il a été diffusé dans 43 pays.

Il a également organisé une émission-débat intitulée «Don Francisco Presents».

Avec son travail, Don Francisco a réussi à amasser une fortune de 200 millions de dollars en valeur nette.

En 2015, le célèbre présentateur décide de se retirer de la télévision.

Cependant, il s’est adapté aux nouvelles tendances et communique avec son public en direct via Facebook.

L’une de ses grandes réalisations a été de créer le Téléthon du Chili, dans le but d’aider les enfants handicapés moteurs, et qu’il continue de soutenir jusqu’à aujourd’hui.

Don Francisco a une grande fortune, mais il veut continuer à travailler

Cette année, il surprend les téléspectateurs avec une nouvelle proposition: “Dans votre maison ou la mienne.”

C’est le nom du programme avec lequel le conducteur de 79 ans reviendra au petit écran.

“J’ai toujours voulu continuer à travailler”, a avoué Don Francisco lors d’un entretien avec La Tercera.

Il “visitera des maisons d’artistes, des personnes importantes pour leur donner une interview plus personnelle et intime”, a-t-il dit.

Ils peaufinent déjà les détails de production de ce nouveau spectacle et parmi les invités ils parlent de Marco Antonio Solís et J Balvin.

Qui aimeriez-vous que Don Francisco interviewe?

Combien gagne le présentateur de Al Rojo Vivo María Celeste?

María Celeste Arrarás est connue par beaucoup pour être l’hôte du célèbre programme Al Rojo Vivo.

Ce que peu de gens savent, c’est qu’être jeune était un athlète exceptionnel. Il a même obtenu des médailles dans des compétitions internationales de natation.

Il a également participé au concours Miss Puerto Rico, alors qu’il n’avait que 18 ans.

Par la suite, il est entré à l’Université Loyola de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Là, il a étudié les communications et les relations publiques.

Ce fut le début d’une carrière réussie contre les écrans de télévision.

Elle a commencé comme journaliste et a rapidement grimpé pour devenir animatrice du programme First Impact.

Au cours de sa carrière, il a interviewé des personnalités éminentes du monde du divertissement et de la politique.

Il a également écrit trois livres: “The Magic Staff”, “Live your life in the Red Hot” et “The Secret of Selena”.

Combien gagne Maria Celeste et à quoi la dépense-t-elle?

Aujourd’hui, María Celeste dispose de 16 millions de dollars, selon le portail celebritynetworth.

Ils ont également indiqué que leur salaire est de 6 millions de dollars par an pour leur travail de présentateur.

Ce n’est pas un secret non plus que la journaliste dépense une partie de son argent pour des voyages incroyables avec sa famille.

Comme celui qu’il a réalisé fin 2019 au Colorado.

Ou ceux qu’il a réalisés vers les meilleures destinations internationales telles que Dubaï ou le Botswana.