Quelle est la prochaine étape pour le champ de prédilection sociale de la psychologie

Il y a trois ans, une équipe de psychologues a mis au défi 180 élèves avec un puzzle spatial. Les élèves pourraient demander un indice s’ils étaient coincés. Mais avant le test, les chercheurs ont introduit quelques interventions subtiles pour voir si celles-ci auraient un effet.

Les psychologues ont divisé les volontaires en trois groupes, chacun devant déchiffrer quelques mots avant de faire le puzzle. Un groupe était le contrôle, un autre était assis à côté d’une pile d’argent fictif et le troisième a été montré des phrases brouillées contenant des mots liés à l’argent.

L’étude, publiée en juin, était une répétition attentive d’une expérience largement citée en 2006. L’original avait constaté que le simple fait de donner aux étudiants des rappels subtils d’argent les obligeait à travailler plus dur: dans ce cas, ils ont passé plus de temps sur le puzzle avant de demander de l’aide. Ce travail fait partie des dizaines d’études en laboratoire qui ont fait valoir que de minuscules indices subconscients peuvent avoir des effets drastiques sur notre comportement.

Connues par les termes vaguement définis «amorçage social» ou «amorçage comportemental», ces études incluent des rapports selon lesquels les personnes amorcées avec de «l’argent» sont plus égoïstes; que ceux amorcés avec des mots liés aux professeurs réussissent mieux dans les quiz; et même que les personnes exposées à quelque chose qui sent littéralement le poisson sont plus susceptibles de se méfier des autres.

Cependant, l’effort de réplication le plus récent, dirigé par le psychologue Doug Rohrer de l’Université de Floride du Sud à Tampa, a révélé que les étudiants amorcés avec de «l’argent» ne se comportaient pas différemment sur la tâche du puzzle par rapport aux contrôles. C’est l’une des dizaines d’échecs pour vérifier les résultats antérieurs de l’amorçage social. De nombreux chercheurs affirment qu’ils considèrent désormais l’amorçage social non plus comme un moyen d’inciter le comportement inconscient des gens, mais comme une leçon d’objet sur la façon dont des méthodes statistiques chancelantes ont trompé les scientifiques dans la publication de résultats irréprochables.

Ce n’est pas le seul domaine de recherche à être miné par la «crise de réplication» de la science. Les tentatives de réplication infructueuses ont mis en doute les résultats dans des domaines allant de la biologie du cancer à l’économie. Mais tant de découvertes sur l’amorçage social ont été contestées que certains disent que le domaine est sur le point d’être totalement discrédité. “Je ne connais pas de résultat reproductible. Ce n’est pas qu’il n’y en a pas, mais je ne peux pas le nommer », explique Brian Nosek, psychologue à l’Université de Virginie à Charlottesville, qui a mené de grandes études de réplication. «Je suis passé de croyant à sceptique», ajoute Michael Inzlicht, psychologue à l’Université de Toronto, au Canada, et rédacteur en chef adjoint à la revue Psychological Science.

Certains psychologues disent que le pendule a trop poussé contre l’amorçage social. Parmi ceux-ci, des vétérans du domaine insistent pour que leurs conclusions restent valables. D’autres admettent que de nombreuses études antérieures sont dans le doute, mais affirment qu’il y a toujours de la valeur dans l’idée centrale de l’amorçage social. Il vaut la peine d’étudier s’il est possible d’affecter le comportement des gens en utilisant des interventions subtiles et à faible coût – tant que les allégations plus extravagantes et non prises en charge peuvent être éliminées, explique Esther Papies, psychologue à l’Université de Glasgow, au Royaume-Uni.

Équipés de méthodes statistiques plus rigoureuses, les chercheurs constatent que des effets d’amorçage social existent, mais semblent varier d’une personne à l’autre et sont plus petits qu’on ne le pensait à l’origine, dit Papies. Elle et d’autres pensent que l’amorçage social pourrait survivre sous la forme d’un ensemble de résultats plus modestes, mais plus rigoureux. «Je suis assez optimiste sur le terrain», dit-elle.

Ascension et chute

Les racines du phénomène d’amorçage remontent aux années 1970, lorsque les psychologues ont montré que les gens reconnaissaient et traitaient plus rapidement les mots s’ils étaient amorcés par des mots apparentés. Par exemple, après avoir vu le mot «médecin», ils ont reconnu «infirmière» plus rapidement qu’ils n’ont fait de mots sans rapport. Cet amorçage «sémantique» est maintenant bien établi.

Mais dans les années 1980 et 1990, les chercheurs ont fait valoir que l’amorçage pouvait affecter les attitudes et les comportements. Selon une étude de 1979, amorcer les individus avec des mots liés à «l’hostilité» les rendait plus susceptibles de juger les actions d’un personnage dans une histoire hostiles. Et en 1996, John Bargh, psychologue à l’Université de New York à New York, a constaté que les personnes apprêtées avec des mots conventionnellement liés à l’âge aux États-Unis – «bingo »,« ride »,« Florida »- marchaient plus lentement que le contrôle en quittant le laboratoire, comme s’ils étaient plus âgés.

Crédits: Nature

Des dizaines d’autres études ont suivi, constatant que l’amorçage pouvait affecter la performance des personnes lors des questionnaires de connaissances générales, leur générosité ou leur dur labeur. Ces exemples de comportement sont devenus connus sous le nom d’amorçage social, bien que le terme soit contesté car il n’y a rien de social à l’évidence dans beaucoup d’entre eux. D’autres préfèrent «l’amorçage comportemental» ou «l’amorçage automatique du comportement».

Dans son best-seller Thinking, Fast and Slow de 2011, le psychologue Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel, a mentionné plusieurs des études d’amorçage les plus connues. “L’incrédulité n’est pas une option”, a-t-il écrit à leur sujet. «Les résultats ne sont pas inventés, pas plus qu’ils ne sont des faux statistiques. Vous n’avez pas d’autre choix que d’accepter que les principales conclusions de ces études sont vraies. »

Mais les inquiétudes commençaient à faire surface. Cette même année, Daryl Bem, psychologue social à l’Université Cornell à Ithaca, New York, a publié une étude suggérant que les étudiants pouvaient prédire l’avenir. L’analyse de Bem s’appuyait sur des techniques statistiques que les psychologues utilisaient régulièrement. “Je me souviens de l’avoir lu et d’avoir pensé ‘Fuck. Si nous pouvons le faire, nous avons un problème », explique Hans IJzerman, psychologue social à l’Université de Grenoble Alpes à Grenoble, en France.

Cette même année, trois autres chercheurs ont publié une découverte délibérément absurde: ceux qui ont écouté la chanson des Beatles ‘When I’’ Soixante-Four’ sont littéralement devenus plus jeunes qu’un groupe témoin qui a écouté une chanson différente. Ils ont atteint ce résultat en analysant leurs données de différentes manières, en obtenant un résultat statistiquement significatif dans l’un d’eux par un simple coup de chance, puis en ne signalant pas les autres tentatives. Ces pratiques, ont-ils déclaré, étaient courantes en psychologie et permettaient aux chercheurs de trouver tout ce qu’ils voulaient, compte tenu de données bruyantes et de petits échantillons.

Les papiers ont eu un impact explosif. Des efforts de réplication qui ont mis en doute les résultats clés ont commencé à apparaître, y compris un rapport de 2012 qui a répété l’étude sur le vieillissement de Bargh et n’a trouvé aucun effet de l’amorçage à moins que les personnes observant l’expérience ne soient informées à quoi s’attendre. Cela n’a pas aidé que tout cela se produise car il a été découvert qu’un psychologue social de premier plan aux Pays-Bas, Diederik Stapel, truquait des données depuis des années.

En 2012, Kahneman a écrit une lettre ouverte à Bargh et à d’autres «étudiants en amorçage social», avertissant qu’une «épave de train» approchait. Bien qu’il soit un «croyant général» dans la recherche, Kahneman craignait que la fraude comme celle de Stapel, les échecs de réplication et la tendance à ne pas publier de résultats négatifs aient créé «une tempête de doute».

Sept ans plus tard, la tempête a déraciné de nombreuses découvertes phares de l’amorçage social. Eric-Jan Wagenmakers, psychologue à l’Université d’Amsterdam, dit que lorsqu’il a lu la partie pertinente du livre de Kahneman, “j’étais comme,” aucune de ces études ne se reproduira. “Et jusqu’à présent, rien n’a.”

Le psychologue Eugene Caruso a rapporté en 2013 que rappeler aux gens le concept de l’argent les rendait plus susceptibles de soutenir le capitalisme de libre marché. Maintenant à l’Université de Californie à Los Angeles, Caruso dit qu’ayant essayé des tests plus grands et plus systématiques des effets, “il ne semble pas y avoir de support solide pour eux”. Ap Dijksterhuis, chercheur à l’université Radboud de Nimègue, aux Pays-Bas, dit que son article suggérant que les étudiants amorcés avec le mot «professeur» réussissent mieux aux questionnaires «n’a pas passé l’épreuve du temps».

Kahneman a déclaré à Nature: “Je ne suis pas au courant des développements les plus récents, donc je ne devrais pas commenter.”

Les chercheurs avaient chuchoté de ne pas pouvoir répéter de grandes découvertes des années avant que la bulle d’amorçage ne commence à éclater, explique Nosek. Par la suite, dans les leçons partagées avec la crise de réplication plus large de la science, il est devenu clair que bon nombre des constatations problématiques étaient probablement du bruit statistique – les résultats de coup de chance provenant d’études sur des groupes de personnes trop petits – plutôt que le résultat de la fraude. Il semble que de nombreux chercheurs n’étaient pas conscients de la facilité avec laquelle il est possible de trouver des résultats significatifs mais faux dans des données bruyantes. Cela est particulièrement vrai si les chercheurs «HARK» (Hypothèses après que les résultats sont connus) – c’est-à-dire, changent leurs hypothèses après avoir regardé leurs données. Le fait que les revues ne publient généralement pas de résultats nuls n’a pas aidé, car cela signifiait que les seules conclusions qui avaient été transmises étaient surprenantes.

Il y a également des preuves que les effets subconscients des expérimentateurs ont été un problème, dit Papies: une étude a révélé que lorsque les expérimentateurs étaient conscients de l’effet d’amorçage qu’ils recherchaient, ils étaient beaucoup plus susceptibles de le trouver, suggérant que, inconsciemment, ils affecteraient les résultats en quelque sorte.

Depuis lors, il y a eu des mouvements répandus dans la psychologie pour améliorer les méthodes de recherche. Il s’agit notamment de pré-enregistrer les méthodes d’étude avant d’examiner les données, ce qui empêche HARK, et de travailler avec de plus grands groupes de volontaires. Nosek, par exemple, a dirigé le projet Many Labs, dans lequel des étudiants de premier cycle dans des dizaines de laboratoires tentent de reproduire les mêmes études de psychologie, donnant des échantillons de milliers. En moyenne, environ la moitié des articles examinés par Many Labs peuvent être reproduits avec succès. D’autres efforts de collaboration incluent l’accélérateur de sciences psychologiques, un réseau de laboratoires qui travaillent ensemble pour reproduire des études influentes.

Le nouvel amorçage social

Aujourd’hui, une grande partie du travail effectué dans l’amorçage social implique des réplications de travaux antérieurs ou des méta-analyses de plusieurs articles pour essayer de démêler ce qui est toujours vrai. Une méta-analyse de centaines d’études sur de nombreux types d’amorçage de l’argent, rapportée en avril, a trouvé peu de preuves des effets importants que les premières études affirmaient. Il a également trouvé des effets plus importants dans des études publiées que dans des expériences non publiées qui avaient été partagées avec les auteurs de la méta-analyse (voir «Effet décroissant»).

Le travail original n’a pas complètement séché, dit Papies, bien que l’objectif change. Une grande partie du travail de promotion sociale de grande envergure du passé a été conçu pour trouver des effets énormes et universels, dit-elle. Au lieu de cela, les études de son groupe visent à trouver de plus petits effets dans le sous-ensemble de personnes qui se soucient déjà de la chose en cours d’amorçage. Elle a constaté que les personnes qui souhaitent devenir plus minces sont plus susceptibles de faire des choix alimentaires sains si elles sont apprêtées, par exemple, avec des mots dans un menu tels que «régime», «mince» et «chiffre d’équilibre». Mais cela ne fonctionne que chez les personnes pour lesquelles une alimentation saine est un objectif central; cela ne fait pas éviter à tout le monde d’engraisser les aliments.

Cela correspond aux résultats d’une méta-analyse de 2015, dirigée par la psychologue Dolores Albarracín de l’Université de l’Illinois à Urbana – Champaign. Il a examiné 352 études d’amorçage qui impliquaient de présenter des mots aux gens, et il a trouvé des preuves d’effets réels, si petits, lorsque le premier était lié à un objectif qui tenait aux participants. Cette analyse, cependant, n’a délibérément examiné que les expériences dans lesquelles les mots d’amorçage étaient directement liés à l’effet revendiqué, tels que les mots liés à l’impolitesse conduisant à un comportement ou à des attitudes plus grossiers. Elle évitait de regarder des études avec des nombres premiers qui avaient ce qu’elle appelait une signification «métaphorique» – y compris les mots liés au vieillissement qui, selon Bargh, conduisaient à une marche plus lente, ou le travail d’amorçage lié à l’argent.

La recherche sur l’amorçage a cependant diminué et ce qui est considéré comme un apprêt n’est pas toujours le même que les affirmations surprenantes des années 1990 et 2000. «Il y en a beaucoup moins qu’il y a cinq ou dix ans», explique Antonia Hamilton, neuroscientifique à l’University College London, qui travaille toujours sur l’amorçage. En partie, dit-elle, cela est dû aux problèmes de réplication: «Nous faisons moins depuis que tout a explosé. Il est plus difficile de faire croire aux gens et il y a d’autres sujets plus faciles à étudier. ” Il se peut également que le sujet soit devenu moins à la mode, dit-elle.

Le travail de Hamilton consiste, entre autres, à placer des personnes dans des scanners d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour voir comment l’amorçage affecte l’activité cérébrale. Dans une étude de 2015, elle a utilisé une tâche de phrase brouillée pour amorcer des idées “ prosociales ” (telles que “ aider ”) et “ antisociales ” (telles que “ ennuyeuses ”), pour voir si cela permettait aux participants d’imiter plus rapidement les actions des autres, et s’il y avait des différences détectables dans les scintigraphies cérébrales.

L’utilisation de l’IRMf n’est pratique qu’avec un petit nombre de volontaires, elle examine donc comment les mêmes personnes réagissent lorsqu’elles ont été amorcées et quand elles ne l’ont pas: une conception “ intra-sujets ”, contrairement à la conception “ inter-sujets ” des études d’amorçage qui utilisent un groupe témoin. La conception signifie que les chercheurs n’ont pas à se soucier des différences préexistantes entre les groupes, dit Hamilton. Ses recherches ont révélé des effets d’amorçage: les personnes amorcées avec des concepts prosociaux se comportent de manière plus prosociale, et les analyses d’IRMf ont montré des différences d’activité dans des zones du cerveau telles que le cortex préfrontal médian, qui participe à la régulation des comportements sociaux. Mais, dit-elle, les effets sont plus modestes que ceux que les études d’amorçage classiques ont trouvées.

Certains chercheurs affirment que, même si les efforts pour tester des résultats plus anciens aboutissent, le concept d’amorçage social ou comportemental a encore du mérite. «Je n’ai aucun doute sur le fait que dans la vie réelle, l’amorçage du comportement fonctionne, malgré le fait qu’autrefois nous ne l’étudiions pas correctement par rapport aux normes actuelles», explique Dijksterhuis.

Bargh dit que malgré de nombreux chercheurs qui les écartent maintenant, d’importantes avancées précoces existent, comme sa propre étude de 2008, qui a indiqué que le fait de tenir du café chaud incitait les gens à se comporter plus chaleureusement envers les autres. Les réplications directes n’ont pas réussi à soutenir le résultat, mais Bargh dit qu’un lien entre la chaleur physique et la chaleur sociale a été démontré dans d’autres travaux, y compris des études de neuroimagerie. “Les gens disent que nous devrions simplement jeter tout le travail avant 2010, le travail des gens de mon âge et plus”, dit Bargh, “et je ne vois pas comment cela se justifie.” Lui et Norbert Schwarz, un psychologue de l’Université de Californie du Sud à Los Angeles, disent qu’il y a eu des réplications de leurs résultats antérieurs d’amorçage social – bien que les critiques affirment qu’il ne s’agissait pas de réplications directes mais de conceptuelles, dans lesquelles les chercheurs testent un concept utilisant des configurations expérimentales connexes.

Bargh dit que les résultats de l’amorçage social sont encore largement considérés et utilisés par les non-universitaires, tels que les militants politiques et les commerçants, même lorsqu’ils sont sceptiques. Gary Latham, par exemple, un psychologue organisationnel à l’Université de Toronto au Canada, a déclaré: “J’ai fortement détesté les résultats de Bargh et je voulais montrer que cela ne fonctionne pas.” Malgré cela, dit-il, il a constamment constaté pendant dix ans qu’amorcer les spécialistes du marketing téléphonique avec des mots liés aux idées de réussite et de gain augmentait le montant d’argent qu’ils gagnaient. Mais Leif Nelson, psychologue à l’Université de Californie à Berkeley, souligne que, que les idées d’amorçage social soient confirmées ou non par la suite, les études classiques dans le domaine n’étaient pas statistiquement suffisamment puissantes pour détecter les choses qu’elles prétendaient trouver.

Bargh voit des points positifs et négatifs dans la façon dont la recherche en psychologie a changé. “Si la pré-inscription empêche les gens de HARKing, alors je suppose que c’est bien”, dit-il, “mais cela m’a toujours frappé comme une insulte. «Nous ne vous faisons pas confiance pour être honnête»; c’est comme si nous étions traités comme des criminels, portant des bracelets de cheville. “

D’autres ne sont pas d’accord. L’évolution vers une science ouverte et reproductible, selon la plupart des psychologues, a été un énorme succès. L’amorçage social en tant que champ pourrait survivre, mais si ce n’est pas le cas, alors au moins ses problèmes très médiatisés ont été cruciaux pour forcer la psychologie à nettoyer son acte. «Je dois dire que je suis agréablement surpris du chemin parcouru en huit ans», déclare Wagenmakers. “Ce fut un changement complet dans la façon dont les gens font et interprètent les choses.”

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 11 décembre 2019.