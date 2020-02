Quelle est la profondeur du trou le plus profond du monde?

Un portail vers le centre de la terre se trouve parmi les ruines d’un site de projet abandonné à Mourmansk, en Russie, non loin de la frontière norvégienne. Bien sûr, il est couvert et soudé, mais cela me semble toujours un film d’horreur. Le trou le plus profond jamais creusé peut être assez modeste, mais je soupçonne que je ne suis pas le seul à être un peu paniqué par cela. Une recherche sur Internet sur le trou le plus profond du monde révèle la suggestion “Kola Superdeep Borehole hurle”. Pas étonnant que les habitants appellent ça le puits de l’enfer.

Avant que l’idée même d’un trou superdeep commence à hanter vos rêves, gardez cela à l’esprit – le trou ne fait que neuf pouces de diamètre (soit environ 23 centimètres). Il n’y a aucun moyen de tomber dedans.

Quelle est la profondeur du trou le plus profond?

Connu sous le nom de Kola Superdeep Borehole, le trou le plus profond jamais creusé atteint environ 7,5 miles sous la surface de la Terre (ou 12 262 kilomètres), une profondeur qui a pris environ 20 ans à atteindre.

Le trou était censé aller «aussi profondément que possible», ce qui devrait être d’environ 9 miles (soit environ 14 500 mètres). Mais les scientifiques et les ingénieurs ont été contraints d’abandonner lorsqu’ils ont atteint des températures étonnamment élevées. À 7,5 miles sous la surface, les 2,7 milliards d’années y roches à des températures d’environ 180 degrés Celsius (ou 356 degrés Fahrenheit). C’était presque deux fois plus chaud que prévu.

Ces températures élevées déforment les trépans et les tuyaux. Les roches elles-mêmes deviennent également plus malléables. Les scientifiques russes de Kola ont décrit les roches à ces profondeurs comme se comportant plus comme du plastique que de la roche.

Depuis l’arrêt du forage en 1992 et l’abandon du site du projet une dizaine d’années plus tard, le forage de Kola Superdeep a conservé le record du point artificiel le plus profond de la Terre. Depuis, les humains ont creusé des forages plus longs, notamment le forage de 12 289 mètres foré dans le champ pétrolier d’Al Shaheen au Qatar et le puits de pétrole offshore de 12 345 mètres près de l’île russe de Sakhaline. Mais le trou à Kola reste le plus profond.

Pourquoi creusons-nous des trous profonds?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous, les humains, creusons profondément dans la Terre – extraire des ressources comme les combustibles fossiles et les métaux, pour commencer. Une mine de cuivre vieille de 100 ans dans les montagnes près de Salt Lake City, dans l’Utah, abrite une fosse qui s’étend sur trois quarts de mile de profondeur et s’étend sur 2,5 miles. À 215 mètres, la mine de diamants de Kimberley en Afrique du Sud est l’un des plus grands trous du monde creusé par des mains humaines.

Nous creusons aussi, bien sûr, pour la science. Les expériences à la recherche de neutrinos, des particules subatomiques presque sans masse qui se produisent dans des événements astronomiques explosifs comme les étoiles qui explosent et les sursauts gamma, doivent placer leurs détecteurs bien en dessous de la surface de la Terre. C’est le cas pour l’observatoire IceCube Neutrino de l’Université du Wisconsin en Antarctique. Ces profondeurs sont nécessaires pour détecter le faible signal des neutrinos du rayonnement de fond plus fort à la surface de la Terre. Dans le cas d’IceCube, leurs expériences descendent jusqu’à 1,5 mile via des trous «creusés» en versant des dizaines de milliers de livres d’eau chaude pour faire fondre la glace.

Le forage du Kola Superdeep Borehole était, pour la plupart, purement scientifique. Les scientifiques soviétiques voulaient en savoir plus sur la couche la plus externe de notre planète, appelée la croûte, pour comprendre comment cette croûte s’est formée et comment elle a évolué. Maintenant, je dis «pour la plupart» parce que les gens ont comparé les efforts pour creuser le trou le plus profond à la course à l’espace. La science était le but, mais tout le monde voulait se vanter d’avoir remporté la course au centre de la Terre.

Un effort américain, connu sous le nom de Projet Mohole, a tenté de forer profondément dans le fond de l’océan Pacifique au large des côtes du Mexique en 1958. L’objectif du projet était d’atteindre la limite où la croûte terrestre rencontre la couche suivante, appelée le manteau. Le Congrès a interrompu le financement en 1966 lorsque les foreurs n’avaient atteint que 183 mètres (ou un dixième de mile).

Au début des années 90, les scientifiques allemands ont atteint environ 6 miles sous la surface en Bavière avec le programme allemand de forage profond continental. Là, ils ont heurté des plaques sismiques et ont trouvé des températures de 600 degrés Fahrenheit. Faute de fonds, ce projet a également été abandonné.

Le navire de forage japonais Chikyu a foré près de 2 miles dans le fond de l’océan, le plus profond que nous ayons creusé dans l’océan pour la science. Le Deepwater Horizon de BP, perdu lors de la tristement célèbre explosion et marée noire en 2010, détient le record global du trou offshore le plus profond à environ 5 miles sous le fond marin.

