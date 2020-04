Quelle est la science derrière pourquoi nous hoquet?

Parfois, ils sont drôles. Parfois, ils sont agaçants ou même frustrants. Ils peuvent vous perturber aux moments les plus gênants. Non, je ne parle pas des membres de votre famille – bonne supposition, cependant! Je parle de hoquet.

Que sont les hoquets? Et y a-t-il des raisons scientifiques pour lesquelles nous les obtenons?

Le plus long épisode de hoquet du monde

Selon le livre Guinness World Records, le record du plus long combat de hoquet revient à Charles Osborne. Il a eu le hoquet pendant 68 ans, de 1922 à 1990, avec environ 430 millions de hoquet. Christopher Sands a connu quelque chose comme 10 millions de hoquets sur 27 mois de 2007 à 2009. Il a hoqueté toutes les deux secondes pendant 12 heures par jour.

Le folklore nous dit qu’obtenir le hoquet signifie que quelqu’un parle de vous ou vous manque. Si vous parcourez une liste de vos amis dans votre tête, votre hoquet s’arrêtera lorsque vous retrouverez la mémoire de l’ami qui est le coupable. À l’époque médiévale, on pensait que le hoquet était causé par des elfes.

La mécanique du hoquet

Votre diaphragme, le gros muscle qui se trouve juste en dessous de vos poumons et au-dessus de votre estomac, vous aide à respirer. Il se déplace vers le haut pour forcer l’air à sortir de vos poumons et vers le bas pour aspirer l’air. Même si nous n’avons pas à y penser à chaque fois – bien que nous puissions le diriger si nous voulons: inspirer, expirer – nos signaux cérébraux notre diaphragme pour faire ces mouvements.

Parfois, notre cerveau signale à notre diaphragme de se déplacer vers le bas avec plus de force que la normale. Cette contraction musculaire aiguë et involontaire fait aspirer l’air à l’arrière de la gorge. La zone de votre gorge près de vos cordes vocales se ferme alors, grâce à ce changement de pression, créant un son «hic».

Pourquoi hoquetons-nous?

Nous comprenons la mécanique du hoquet – c’est un réflexe involontaire. Mais pourquoi notre cerveau envoie-t-il un signal pour créer ce réflexe en premier lieu? Les scientifiques ont essayé de cerner une raison claire, mais jusqu’à présent, nous ne savons toujours pas.

Bien que nous ne sachions pas exactement pourquoi notre cerveau nous signale un hoquet, nous savons que beaucoup de choses déclenchent le réflexe. La recherche a vu des hoquets déclenchés par des traumatismes (comme des blessures à la tête), des tumeurs ou des goitres, des infections (y compris la méningite et l’encéphalite), une distension abdominale et des problèmes avec le système nerveux central comme la sclérose en plaques. Des irritations comme les brûlures d’estomac, la nourriture épicée, la gastrite, le reflux et les ulcères ont également été liées à un hoquet. Le hoquet d’une personne a même été causé par un cheveu qui se frottait contre sa membrane tympanique, la membrane qui vibre en réponse aux ondes sonores et nous permet d’entendre.

Nous connaissons également quelques comportements qui peuvent conduire à un hoquet: fumer des cigarettes, nous soumettre à un changement soudain de température, ressentir une sorte d’émotion accrue comme l’excitation ou le stress, ou trop remplir nos estomacs (avec de la nourriture, de l’alcool ou même de l’air).

Le hoquet sans arrêt peut être très gênant, surtout s’il affecte votre capacité à manger, à dormir ou à communiquer. Un hoquet persistant peut être le signe d’un problème de santé, qu’il s’agisse d’une infection de l’oreille, d’une insuffisance rénale, d’une laryngite ou d’une hernie. Dans le cas de Christopher Sands et de ses 10 millions de hoquet, il a été découvert qu’il avait une tumeur cérébrale qui a poussé le nerf phrénique – c’est le nerf chargé de signaler le réflexe du hoquet. Une fois qu’il a été opéré pour enlever la tumeur, son hoquet s’est arrêté.

»Continuer la lecture de” Quelle est la science derrière pourquoi nous avons le hoquet? ” sur QuickAndDirtyTips.com