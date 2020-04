Quelle est la taille d’un rassemblement trop grand pendant la pandémie de coronavirus?

Une question a laissé perplexe

fonctionnaires qui tentent de freiner la pandémie de COVID-19: quelle est la taille d’un groupe

les gens sont trop grands?

Comme la propagation de la

coronavirus a pris de la vitesse, les autorités américaines ont appelé à des limites

rassemblements, se bousculant constamment pour réduire la définition de «grand». Tout d’abord, les réunions

de plus de 1 000 ont été découragés, puis 250, 100, 50 et 10. Comme de nombreux États ordonnent de rester chez eux, tous

les rassemblements non essentiels sont interdits.

Mais aucune justification scientifique n’a

été cité pour un nombre particulier. Obtenir la bonne réponse est crucial. Aussi

grand et vous ne contrôlez pas l’épidémie. Trop petit, et la vie des gens et

les moyens de subsistance peuvent être bouleversés, pour des prestations sociales insuffisantes.

“Je ne connais aucun

modélisation quantitative pour éclairer ces décisions », explique Lydia Bourouiba,

physicien et épidémiologiste au MIT. “Ils n’étaient pas basés sur des événements.”

Maintenant, une nouvelle étude fournit

une feuille de route pour trouver une réponse. Aucune taille de collecte ne peut

éliminer tout risque. Mais il existe un seuil entre la lutte contre l’épidémie et

l’avoir propagé comme une traînée de poudre, et ce nombre n’est probablement pas nul, le

concluent les chercheurs. Cette découverte pourrait avoir des conséquences non seulement sur le ralentissement

la pandémie, mais aussi pour avoir trouvé un moyen de revenir finalement à la vie normale sans provoquer une nouvelle vague de cas (SN: 24/03/20).

Dans l’étude, publiée en ligne

Le 12 mars sur arXiv.org, cinq modélisateurs d’épidémie ont montré mathématiquement

comment une épidémie peut être contrôlée sans

interdire toutes les rencontres. Leur modèle comprend une version de «l’amitié

paradoxe “, qui dit que vos amis dans un réseau social ont en moyenne plus

amis que vous. Lorsqu’une épidémie frappe un tel réseau, de grands rassemblements sont

particulièrement mauvais car ils attirent des gens qui ont plus de contacts que la moyenne

– et sont donc plus susceptibles d’être déjà infectés.

Il est possible de déterminer

la ligne de démarcation entre une intervention efficace et une intervention inefficace, la

équipe trouvée. Dans une épidémie hypothétique, si vous avez interdit les rassemblements plus grands que

Le 30, l’épidémie ferait rage. Mais si vous interdisez les groupes de plus de 20 personnes,

finirait par s’éteindre. Le seuil d’efficacité, pour ce contexte social particulier

modèle de réseau (dans lequel le paradoxe de l’amitié était assez fort), était de 23.

“Je suis convaincu qu’il y a

un seuil », explique Laurent Hébert-Dufresne, informaticien à l’Université

du Vermont à Burlington qui a développé le modèle. “Je n’ai pas confiance en

le nombre exact 23. ” Le seuil pour COVID-19 est encore inconnu, et, il

ajoute: «le seuil pourrait être très spécifique à la population».

Ce qui est important, Bourouiba

dit, est l’idée de calculer la taille du groupe sûr, pas la réelle

nombre dans ce cas hypothétique. Une taille maximale de rassemblement de «23 conduisant à un

l’effondrement de l’épidémie doit être pris avec un grain de sel », dit-elle. “Mais

le concept est important, car le logement à domicile ne va pas être

durable pour toujours. “

Jusqu’à présent, les fonctionnaires ont

réduit la taille maximale autorisée du groupe sans aucune formule précise. “Le

la baisse du nombre de personnes recommandées est un moyen de signaler que nous sommes

prendre de plus en plus au sérieux la nécessité de prendre des distances sociales », dit

Marc Lipsitch, épidémiologiste au Harvard T.H. École publique de Chan

Santé à Boston. “Je ne suis pas sûr qu’il y ait un nombre particulier qui soit

magique.”

En partie, les recommandations

sont basés sur l’idée que le risque d’un grand rassemblement augmente à mesure que le

carré de la taille du rassemblement. Autrement dit, un rassemblement qui est 10 fois plus grand sera

offrent 100 fois plus de «possibilités de transmission», explique Lipsitch.

Mais selon Hébert-Dufresne,

ce calcul approximatif sous-estime en fait le danger de grandes réunions,

à cause du paradoxe de l’amitié. Il ne prend pas non plus en compte

dynamique de l’épidémie, qui est précisément ce qui crée le seuil entre

grands et petits rassemblements.

Le modèle dans la nouvelle étude,

qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, représente les rassemblements comme des cliques hautement connectées,

où toutes les personnes présentes sont exposées à toutes les autres. Hébert-Dufresne, qui

a travaillé avec des collègues de l’Université Laval au Québec, compare une épidémie

un tel réseau à un feu de joie. Vous avez besoin de deux choses pour faire un feu: allumer,

qui fait démarrer la première flamme, et de plus grosses branches, qui transmettent la

le feu d’un endroit à l’autre. Dans le modèle de Hébert-Dufresne, de petits rassemblements forment le

l’allumage et les grands rassemblements sont les branches. Pour empêcher le feu

propagation, vous n’avez pas besoin de retirer le petit bois – seulement

les branches.

Faire la différence entre

l’allumage et les branches est où le modèle mathématique entre en jeu. La division

la ligne entre les petits groupes et les grands groupes dépend de trois facteurs: la maladie

taux de transmission, la distribution des tailles de clique et la distribution des

appartenance à une clique (à combien de cliques appartiennent des personnes très sociales?).

En ce moment, les deux derniers chiffres

sont complètement inconnus, dit Hébert-Dufresne. Mais avec suffisamment de données sur les réseaux sociaux

réseaux, il pourrait être possible de les comprendre.

«Les gens avec un vaste réseau

sont Google, Amazon, Apple, Twitter », explique Simon DeDeo, professeur de

science de la décision à l’Université Carnegie-Mellon à Pittsburgh. «Si j’étais le

gouvernement en ce moment, je m’envolais pour la Silicon Valley et j’obtenais ces données. »

Lauren Ancel Meyers, une

L’épidémiologiste de l’Université du Texas à Austin est d’accord: «J’ai écrit un

plaidoyer pour le partage des données de géolocalisation et des médias sociaux », dit-elle. “Nous sommes réellement

besoin d’une meilleure compréhension de la façon dont les gens se déplacent et entrent en contact

dans les écoles, les lieux de travail et leur vie quotidienne. »

Le réseau Hébert-Dufresne est

loin d’être le dernier mot. Il ignore de nombreux autres types d’hétérogénéité,

telles que la structure par âge de la population (qui est particulièrement importante

COVID-19, les personnes âgées étant les plus vulnérables (SN:

3/4/20)) et les différences entre les cliques. «Une école est différente

», explique Bourouiba.

De nombreux autres modèles de réseau

prendre en compte ces variables. Lipsitch, Meyers et d’autres travaillent tous avec

modèles qui incluent beaucoup plus de détails, en descendant au niveau de

contacts entre individus. “Vous pouvez incorporer une quantité incroyable de

“, explique Meyers,” mais il faut de nombreuses simulations pour extraire des informations

résultats.” Et cela peut prendre beaucoup de temps.

Celui développé par Hébert-Dufresne et ses collègues est relativement simple, mais unique pour traiter la taille des cueillettes elle-même comme une source de diversité. “Certaines personnes font des modèles plus complexes, mais juste en ce qui concerne l’idée d’une coupure, c’est une idée puissante”, explique Hébert-Dufresne.