Quelles activités reviennent et lesquelles se poursuivent sans être autorisées demain? | Économie

Après avoir conclu la restriction aux activités non essentielles le 9 avril, la majorité des salariés concernés par cette interdiction reprendront le travail demain et les seules limitations d’activité seront celles prévues dans le premier décret d’état d’alerte du 14 mars .

Ce décret, qui ordonnait l’isolement social et les déplacements restreints, déterminait les activités qui n’étaient plus menées et celles qui étaient restreintes afin de protéger la santé des citoyens.

– Le décret protège les activités sanitaires, de sécurité et de télécommunications, les douanes, la fourniture et la distribution de produits alimentaires et de première nécessité, ainsi que la fourniture d’énergie électrique, de produits dérivés du pétrole et du gaz naturel.

– Il couvre également les services essentiels des sociétés et industries auxiliaires -composants, nettoyage, surveillance et sécurité, entretien et pannes urgentes et transport de marchandises et de personnes- nécessaires au fonctionnement des activités ci-dessus. Également collecte des ordures et approvisionnement en eau.

– Les transports publics sont protégés, bien que soumis à des restrictions d’approvisionnement. À partir de demain, en outre, des masques commenceront à être distribués aux travailleurs qui l’utilisent.

– L’Administration de la Justice et tous les services liés à ce secteur maintiennent l’activité selon l’ensemble des services essentiels.

– L’ouverture de bars et de restaurants – qui ne peuvent assurer que la livraison à domicile -, de discothèques, d’installations culturelles et de loisirs, de sites sportifs, de parcs d’attractions et d’auditoriums n’est toujours pas autorisée. L’interdiction des festivals, défilés, fêtes populaires et manifestations folkloriques dans les espaces ouverts et les voies publiques se poursuit.

– Les commerces dont l’activité permet le décret sont les magasins d’alimentation, les pharmacies, les centres médicaux, les opticiens, l’orthopédie, la presse et la papeterie, les tabacs, les stations-service, les magasins d’aliments et de technologie pour animaux de compagnie, le commerce Internet, les blanchisseries.

– Dans le cas des salons de coiffure, seul le service à domicile est maintenu pour garantir les soins et l’hygiène des personnes les plus vulnérables.

– Les médias peuvent continuer à maintenir leur activité.