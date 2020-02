Quelles mesures d’urgence contre le coronavirus les communautés américaines pourraient-elles prendre?

De graves épidémies du nouveau coronavirus ont maintenant frappé plusieurs pays en dehors de la Chine, aussi loin que l’Iran, la Corée du Sud et l’Italie. Les responsables de la santé des États-Unis disent maintenant qu’il est probable que cela commence à se propager ici au niveau communautaire, et ils avertissent que les perturbations de la vie quotidienne pourraient être «graves».

“Il ne s’agit pas tant de savoir si cela se produira plus, mais plutôt de savoir exactement quand cela se produira”, a déclaré Nancy Messonnier, directrice du Centre national pour la vaccination et les maladies respiratoires des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis à un point de presse mardi. Elle a exhorté les Américains à commencer à se préparer à une telle éventualité, qui pourrait inclure des fermetures d’écoles, des demandes d’entreprises pour que le personnel travaille à domicile et d’autres mesures de distanciation sociale.

Le CDC se prépare à la possibilité d’une pandémie de type grippal depuis quelques décennies. L’agence a développé un cadre pour guider la réponse de santé publique et est en train de l’adapter à la nouvelle maladie à coronavirus (officiellement appelée COVID-19). L’Organisation mondiale de la santé n’a pas encore déclaré la situation COVID-19 une pandémie, mais les responsables de la santé disent que le public doit être préparé à une.

Scientific American s’est entretenu avec Caitlin Rivers, associée principale au Johns Hopkins Center for Health Security et professeur adjoint au département de santé environnementale et d’ingénierie de l’Université Johns Hopkins, sur les mesures que les communautés et les individus peuvent prendre si le virus commence à se propager largement dans les Etats Unis

[An edited transcript of the conversation follows.]

Êtes-vous d’accord avec l’évaluation du CDC selon laquelle le virus est susceptible de se propager ici aux États-Unis?

Je pense que nous verrons probablement la propagation de la communauté aux États-Unis. Nous avons vu, d’après l’expérience de la Chine et d’autres pays qui connaissent déjà une propagation communautaire, qu’il s’agit d’un virus difficile à contenir. Et donc je pense que nous devrions procéder avec l’espoir que nous verrons quelque chose de similaire à la transmission communautaire aux États-Unis.

Quand vous dites «quelque chose de similaire», voulez-vous dire à l’échelle de ce qui s’est passé en Chine?

Je ne pense pas que nous ayons une idée claire, à l’heure actuelle, de ce à quoi cela ressemblera. En dehors du Hubei, qui est la province la plus touchée de Chine, je pense que d’autres provinces chinoises ont eu des expériences différentes. Il y a donc lieu d’espérer et de croire que nous connaîtrons une épidémie moins grave. Mais il y a beaucoup d’inconnues en ce moment. Et je pense que la ligne de conduite la plus prudente est de se pencher sur la préparation et de s’assurer que nous faisons tout notre possible pour atténuer l’impact ici.

La Chine a pris des mesures assez draconiennes pour mettre les personnes en quarantaine. Pensez-vous que quelque chose à ce niveau pourrait être imposé aux États-Unis? Ou faudrait-il adopter une approche différente?

Je ne veux pas que ces mesures soient mises en œuvre aux États-Unis. Le CDC dispose d’un vaste plan d’atténuation communautaire déjà créé de manière générale, non spécifique à COVID-19. Je comprends qu’ils révisent ce plan et le mettent à jour pour faire des recommandations sur la façon dont il s’intégrera avec COVID-19. Mais le plan du CDC recommande des choses telles que les personnes qui restent volontairement à la maison quand elles ne se sentent pas bien, qui restent à la maison même si elles se sentent bien si elles en ont la possibilité – peut-être fermer les écoles; peut-être limiter les entreprises. Je ne pense pas que nous ayons encore une idée claire de ce à quoi nous attendre sur ce front. Mais je ne veux pas voir le cordon sanitaire [restriction of people’s movement from a geographical area where a disease is spreading] aux Etats-Unis.

Quelles mesures les écoles ou les entreprises peuvent-elles prendre pour réduire le risque de propagation du virus?

Quelques choses me viennent à l’esprit. L’une est pour les entreprises qui réfléchissent aux moyens de permettre aux travailleurs de rester à la maison grâce au télétravail ou au travail à distance ou quoi que ce soit à quoi cela ressemble. Je pense que c’est une bonne occasion pour les gens de réduire le nombre de contacts qu’ils ont dans la communauté. Je pense qu’il est bon pour les communautés de réfléchir aux personnes les plus vulnérables – en particulier dans le contexte de cette épidémie, ce sont généralement les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents. Donc [we could be] nous assurer que nous avons de bons plans de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de soins de longue durée et les centres pour personnes âgées et autres endroits qui ont une forte concentration de personnes âgées vulnérables. S’il y a des fermetures d’écoles recommandées par le CDC, je m’attends à ce qu’elles soient accompagnées d’indications sur le moment où cela serait approprié, dans quelles circonstances, sur combien de temps les écoles seraient fermées et ce genre de détails. Je m’attends donc à ce que les communautés obtiennent plus d’informations du CDC si cela devient une recommandation.

Quelle doit être la gravité des choses avant de commencer à mettre en œuvre des mesures telles que la fermeture des écoles ou le travail à domicile?

Je pense que les mesures faciles à prendre, comme si vous avez un emploi [in which it] est pratique de travailler à domicile – je pense que ce serait bien de les faire dès que nous commencerons à reconnaître la propagation aux États-Unis, car leurs coûts sont très bas. Pour les interventions plus perturbatrices, je pense que c’est un équilibre beaucoup plus difficile, car pour être efficace au maximum, nous voulons les mettre en œuvre au début de la flambée. Mais nous ne voulons pas non plus perturber ou interrompre inutilement la vie quotidienne des gens. Et c’est donc la responsabilité des services de santé publique locaux et étatiques et des CDC d’évaluer cet équilibre et de faire des recommandations.

Quelles mesures les individus peuvent-ils prendre?

Pour éviter de propager un virus, [what you should do is] très similaire à ce qui est recommandé pendant la saison de la grippe, qui est de couvrir votre toux, de rester à la maison si vous ne vous sentez pas bien, de vous laver les mains. En plus de cela, il y a quelques bons conseils sur le site Web [at] www.ready.gov/pandemic qui recommande certaines actions que les gens peuvent prendre maintenant pour préparer leurs maisons en cas de perturbation de la communauté. Certaines des recommandations à ce sujet sont de veiller à ce que les familles disposent de leurs médicaments et [to] ayez des réserves de nourriture et d’autres articles ménagers pour que, s’il y a un moment où ce n’est pas une bonne idée de sortir dans un espace communautaire, vous en ayez assez à la maison pour vous mettre à l’aise.

Quelles mesures prenez-vous personnellement pour protéger votre famille?

Je suis allé à l’épicerie hier, et j’ai acheté quelques choses supplémentaires juste pour m’assurer que si ça ne me convient pas d’aller à l’épicerie, j’ai des choses en main. Je n’ai pas de médicaments à garder sous la main, mais je prioriserais cela si j’en avais besoin. Ce n’est pas le genre de chose que tu vas regretter [doing].

Et les masques? Je sais qu’il n’y a pas beaucoup de preuves qu’ils peuvent prévenir l’infection, et nous devons également les réserver pour les travailleurs de la santé.

Les masques ne sont pas particulièrement utiles pour garder les personnes en bonne santé en bonne santé. Ils sont vraiment bons pour s’assurer que les personnes malades ne toussent pas ou n’éternuent pas dans les airs et dans leurs mains, etc. Ils ne sont pas recommandés pour une utilisation par des personnes en bonne santé. Et il est vrai que la chaîne d’approvisionnement des équipements de protection individuelle pour les personnels de santé suscite des inquiétudes. Et donc je pense que c’est une priorité de s’assurer que les agents de santé ont les fournitures dont ils ont besoin pour rester en sécurité.

Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus? Voyez-vous des points faibles dans notre réponse au virus?

Je pense que nous devons étendre de toute urgence notre stratégie de capacité de tests diagnostiques. Je pense qu’il est vraiment important que nous mettions les diagnostics à la disposition des services de santé publique et des hôpitaux des États et des collectivités du pays. Je pense que nous constatons que de grandes capacités de test ont été très utiles à d’autres pays qui connaissent déjà une transmission communautaire. Et je pense donc que nous devons en faire une priorité.

À l’heure actuelle, le test de COVID-19 aux États-Unis est basé sur un historique de voyage dans les zones touchées ou sur un contact étroit avec des personnes infectées. Devrait-il être élargi?

Je pense que nous devons progresser vers des tests beaucoup plus larges. Je pense que nous devrions tester les personnes atteintes de pneumonie hospitalisées et les personnes atteintes de maladies respiratoires aiguës. Je pense que nous devrions également tester notre réseau de surveillance des maladies de type grippal [a system of healthcare providers around the country that test a subset of people for flu and similar illnesses], ce que je comprends est une stratégie qui commencera bientôt. Mais je pense que nous devons vraiment nous pencher là-dessus, car sans ces tests généralisés, nous ne pouvons pas avoir une bonne idée de ce qui circule déjà dans la communauté. Donc, le plus tôt nous le ferons, le mieux ce sera.

Que diriez-vous au public sur la façon de réagir à la possibilité d’une épidémie aux États-Unis?

Une réponse que je vois parfois qui m’inquiète est une tendance à stigmatiser – ou à avoir une idée que nous pouvons tenir à distance – un certain groupe de personnes ou [to] mettre en place un cordon ou toute autre forme de discrimination. Mais si nous traversons des moments difficiles, nous aurons vraiment besoin de passer ensemble. Et donc je pense qu’il est vraiment important que les communautés se concentrent sur la cohésion et l’entraide. Et je pense que cela ne fera qu’améliorer notre résilience. J’encouragerais donc les gens et les collectivités à vraiment se concentrer sur la cohésion.

Dans quelle mesure devrions-nous être préoccupés?

Je suis inquiet, et je pense que nous sommes dans la zone où il est possible que ce soit un événement grave. Je pense qu’il y a suffisamment d’incertitude pour que nous puissions faire face à quelque chose de moins qu’un événement grave. Mais je pense qu’en ce moment, nous avons l’occasion de nous préparer, nous et nos communautés, à quelque chose de très perturbateur. Et je pense que c’est vraiment dans notre intérêt de profiter de ce temps.

