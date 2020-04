Quelles mesures sanitaires les compagnies aériennes prendront-elles après la pandémie de COVID-19?

La pandémie de coronavirus COVID-19 elle a affecté le cours des activités dans le monde; une fois dépassées, les mesures d’hygiène devront être suivies à la lettre pour éviter l’émergence de nouveaux foyers.

L’un des secteurs les plus touchés par la nouvelle maladie est celui de compagnies aériennes, qui doit mettre en œuvre des mesures sanitaires après son retour aux opérations.

American Airlines, l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde, a déjà publié une déclaration détaillant les mesures qu’elle prendra à partir de ce vendredi 1er mai pour assurer la sécurité de son équipage et de ses clients.

Des PDG, CFO et COO des compagnies aériennes dans cette crise, soit le meilleur de chacun sort, un vrai leadership, soit il montrera qui n’est là que pour la politique et vous connectez. pic.twitter.com/P9BPzYUub1 – Guillermo Grinch (@GuillermoBGR) 29 avril 2020

“American Airlines met à jour et améliore ses procédures de nettoyage à bord et commencera à proposer des équipements de protection individuelle aux clients, alors qu’elle continue de privilégier le bien-être des passagers et des membres d’équipage dans sa réponse au coronavirus COVID-19,” dans le texte.

L’entreprise a promis de garantir une plus grande propreté des avions, de fournir du gel alcool pour les voyageurs et des fournitures de protection pour le personnel, à bord des avions et dans les aéroports où elle est présente.

Chaque fois qu’un navire d’American Airlines est échoué, ses «espaces clients, plateaux, boucles de ceinture de sécurité, accoudoirs, stores et moustiquaires arrière» seront soigneusement nettoyés. D’autres mesures de nettoyage sont spécifiées ci-dessous:

La nébulisation sera élargie avec un désinfectant de qualité hospitalière dans toutes les zones publiques de l’avion Les clients recevront des serviettes et des gels désinfectants, ainsi que des masques faciaux À partir du 1er mai, les hôtesses porteront des masques faciaux

Notre PDG Doug Parker fait le point sur ce que nous faisons pour prendre soin des clients, de notre #AATeam et des communautés que nous desservons. – americanair (@AmericanAir) 16 avril 2020

Vous pourriez également être intéressé par:

Heineken livre 100 000 bidons d’eau et 15 000 bouteilles de gel antibactérien

Ils présentent un guide pour protéger la santé des personnes handicapées avant COVID-19

“Nous avons 91 travailleurs infectés par un coronavirus”: directeur général du métro