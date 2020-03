Quelles ont été les pandémies les plus graves de l’histoire du monde

Le choléra, la peste bubonique et la variole ne sont que quelques-unes des épidémies les plus dangereuses jamais enregistrées dans l’histoire du monde, mais quelles sont les pandémies les plus meurtrières et dangereuses qui ont tué des millions de personnes?

Des maladies telles que le choléra et la variole sont parmi les pandémies les plus meurtrières de l’histoire du monde, en particulier la deuxième parce qu’elle a tué entre 300 et 500 millions de personnes dans le monde au cours des 12 mille ans que le virus a duré.

Pandémie de VIH (1976 à 1981)

Combien de morts: 36 millions

Cause: VIH

Le premier cas de VIH a été identifié en République démocratique du Congo en 1976 et, en 1981, il avait déjà tué 36 millions de personnes dans le monde.

En outre, entre 31 et 35 millions de personnes vivent avec le VIH, la plupart d’entre elles se trouvent en Afrique subsaharienne, où 5% des personnes sont infectées.

Bien qu’aucun vaccin contre le VIH ne soit encore trouvé, entre 2005 et 2012, les décès liés à cette maladie sont passés de 2,2 à 1,6 million.

Pandémie de grippe (1968)

Combien de personnes sont mortes: 1 million.

Cause: Grippe.

La grippe également connue sous le nom de “grippe de Hong Kong” a été causée par la souche H3N2 du virus de la grippe A.

Depuis que le premier cas a été enregistré le 13 juillet 1968 à Hong Kong, il n’a fallu que 17 jours pour s’étendre à Singapour, au Vietnam et seulement trois mois pour s’étendre aux Philippines, en Inde, en Australie, en Europe et aux États-Unis. .

Grippe asiatique

Combien de personnes sont mortes: 2 millions.

Cause: Grippe.

Elle est causée par un sous-type de la souche H2N2 et est originaire de Chine en 1956. Elle a duré jusqu’en 1958 et il a fallu quelques années pour qu’elle se propage dans le monde entier.

Il a d’abord voyagé de Chine à Singapour, à Hong Kong, puis aux États-Unis. Dans ce pays, la grippe asiatique a fait 69 mille 800 morts.

Grippe espagnole (1918)

Combien de personnes sont mortes: Entre 20 et 50 millions

Cause: Grippe.

Entre 1918 et 1920, la grippe espagnole s’est propagée dans le monde entier, infectant un tiers de la population et mettant fin à la vie de 20 à 50 millions d’êtres humains.

Sixième pandémie de choléra (1910-1911)

Combien de personnes sont mortes: plus de 800 mille

Cause: Choléra

La sixième pandémie de choléra est née en Inde, où elle a tué plus de 800 000 personnes, avant de se propager au Moyen-Orient, en Afrique et en Russie.

Étant donné que cinq cas de choléra avaient été enregistrés auparavant, les États-Unis ont pris les mesures nécessaires et seulement 11 décès ont été enregistrés sur ce territoire.

Grippe russe (1889-1890)

Combien de personnes sont mortes: 1 million

Cause: Grippe.

Cette maladie est un virus qui provient du sous-type H2N2 et les premiers cas ont été connus en mai 1889, à trois endroits, Boukhara en Asie centrale, Athabasca, le nord du Canada et le Groenland.

La troisième pandémie de choléra

Combien de personnes sont mortes: 1 million

Causele choléra

C’est la pandémie la plus meurtrière des sept qui s’est produite et s’est produite au 19ème siècle, de 1852 à 1860. Elle est originaire de l’Inde, comme la première et la deuxième du genre, et s’est propagée à travers l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique. .

La peste noire

Combien de personnes sont mortes: 75 à 200 millions

Cause: peste bubonique

De 1346 à 1353, la peste s’est propagée à travers l’Europe, l’Afrique et l’Asie et on estime qu’elle a tué entre 75 et 200 millions de personnes dans le monde. Cette peste était transmise des rats aux humains.

Peste de justinien

Combien de personnes sont mortes: 25 millions.

Cause: Peste bubonique.

La peste de Justinien a anéanti la moitié de la population en Europe et en Méditerranée. On estime qu’il a coûté la vie à 25 millions d’habitants et dévasté l’ancienne ville de Constantinople, où environ 5 000 personnes ont été tuées par jour.

Peste Antonina

Combien de personnes a-t-il tuées: 5 millions.

Cause: inconnu

Également connue sous le nom de peste de Galen, c’est la plus ancienne peste affectant l’Asie, l’Égypte, la Grèce et l’Italie, et comme pour la variole et la rougeole, où ou comment ce virus est originaire est inconnu.

