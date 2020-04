Quelles sont les allégations d’agression sexuelle contre Joe Biden?

La campagne de Joe Biden a nié les nouvelles allégations contre lui

Une femme qui travaillait auparavant pour l’ancien vice-président Joe Biden a affirmé que la candidate à la présidentielle de 2020 l’avait agressée sexuellement il y a près de 30 ans dans les couloirs du Congrès.

M. Biden a été accusé de contacts inappropriés par plusieurs femmes, mais ce fut la première accusation d’agression sexuelle grave à l’encontre du politicien démocrate.

Le camp de M. Biden a démenti l’allégation faite par Tara Reade, qui travaillait pour lui lorsqu’il était sénateur, mais maintenant des connaissances ont corroboré le récit de Mme Reade.

Avec des accusations qui volent au cours d’une année d’élection présidentielle – la première depuis l’émergence du mouvement #MeToo – examinons de quoi exactement M. Biden est accusé et comment il a répondu.

Le sénateur Biden lors de l’audience de confirmation des charges de 1991 du juge de la Cour suprême Clarence Thomas

Quelle est l’accusation?

Tara Reade, 56 ans, a travaillé comme assistant du personnel de M. Biden de 1992 à 1993 alors qu’il était sénateur pour l’État américain du Delaware.

Dans de récentes interviews, elle a déclaré qu’en 1993, son ancien patron l’avait forcée contre un mur et avait mis ses mains sous sa chemise et sa jupe après lui avoir remis son sac de sport.

“Il n’y a eu aucun échange, vraiment, il m’a juste collé au mur”, a-t-elle déclaré à l’animatrice de podcast Katie Halper en mars 2020.

“Je me souviens que c’est arrivé tout d’un coup … ses mains étaient sur moi et sous mes vêtements.” Il l’a ensuite pénétrée avec ses doigts, a-t-elle dit.

“Je me souviens qu’il avait dit, d’abord, pendant qu’il le faisait” Voulez-vous aller ailleurs? ” et puis il m’a dit, quand je me suis éloigné … il a dit “Allez mec, j’ai entendu que tu m’aimais”, “a-t-elle dit.

“Cette phrase est restée avec moi.”

Mme Reade a déposé une plainte pénale le 9 avril 2020 auprès de la police, affirmant qu’elle avait été victime d’agression sexuelle mais n’avait pas nommé M. Biden.

Elle a déclaré dans un tweet qu’elle avait déposé la plainte “pour des raisons de sécurité uniquement”, car le délai de prescription de sa réclamation était expiré et elle avait commencé à recevoir des menaces en ligne.

Quelles preuves sont apparues?

Mme Reade était l’une des nombreuses femmes qui se sont présentées pour accuser M. Biden de toucher, d’étreindre ou d’embrasser de manière inappropriée, bien qu’aucune n’ait qualifié ses actes d’agression sexuelle à l’époque.

L’histoire continue

Trois personnes ont maintenant soutenu son récit d’avoir été agressé, mais aucun ne dit en avoir été témoin. Son frère, ancien voisin et ancien collègue ont déclaré l’avoir entendue décrire l’accusation portée contre son patron peu après l’incident présumé.

Lynda LaCasse, qui vivait à côté de Mme Reade après avoir quitté Washington en 1993, a déclaré à Business Insider: “C’est arrivé, et je le sais parce que je me souviens en avoir parlé.”

Elle s’est souvenue que Mme Reade avait pleuré tout en décrivant son expérience alors qu’ils partageaient tous les deux des histoires de violence dans leur vie en 1995 ou 1996.

“Je me souviens qu’elle a dit, voici cette personne pour laquelle elle travaillait et elle l’a idolâtré”, a déclaré Mme LaCasse.

“Je me souviens de la jupe. Je me souviens des doigts”, a-t-elle dit. “Je me souviens qu’elle était dévastée.”

“Je dois la soutenir simplement parce que c’est ce qui s’est passé”, a déclaré Mme LaCasse. Elle a dit qu’elle se sentait obligée de soutenir Mme Reade parce que “nous devons nous lever et dire la vérité”. Cependant, elle prévoit toujours de voter pour M. Biden lors de l’élection présidentielle de novembre.

Lorraine Sanchez, une ancienne assistante législative qui a travaillé avec Mme Reade dans le bureau d’un législateur californien de 1994 à 1996, a déclaré à Business Insider qu’elle avait également entendu le récit de Mme Reade peu de temps après avoir quitté le bureau de M. Biden à Washington.

Mme Reade a déclaré “qu’elle avait été harcelée sexuellement par son ancien patron alors qu’elle était à Washington”, selon Mme Sanchez.

Les archives de la carrière de 36 ans de M. Biden en tant que sénateur américain sont conservées à l’Université du Delaware, qui dit qu’elle ne publiera aucun document avant deux ans après que M. Biden aura quitté la vie publique.

Mme Reade affirme que les dossiers contiendront des preuves qu’elle s’est plainte auprès de ses supérieurs à propos de M. Biden, et peut-être que d’autres membres de son personnel peuvent avoir formulé des accusations similaires.

Comment Biden a-t-il réagi?

La campagne de M. Biden a déclaré début avril que l’incident présumé “ne s’était absolument pas produit”.

M. Biden, 78 ans, “croit fermement que les femmes ont le droit d’être entendues – et entendues avec respect”, a déclaré sa porte-parole de campagne.

“De telles allégations devraient également être examinées avec diligence par une presse indépendante. Ce qui est clair à propos de cette affirmation: c’est faux.”

Le candidat n’a pas encore commenté l’allégation de Mme Reade. Aucun haut responsable de M. Biden ne se souvient avoir entendu une plainte de Mme Reade.

“Je n’ai absolument aucune connaissance ni aucun souvenir de la comptabilité des événements par Mme Reade, ce qui m’aurait laissé une impression saisissante en tant que femme professionnelle et en tant que manager”, a déclaré Marrianne Baker, assistante exécutive de M. Biden.

Il n’y a eu aucune autre allégation de voies de fait graves contre M. Biden.

Dans une enquête sur le récit de Mme Reade par le New York Times, deux amis et le frère de Mme Reade ont déclaré avoir décrit les détails d’une agression sexuelle traumatisante impliquant l’ancien vice-président.

Mais le journal n’a trouvé aucune corroboration de la part d’anciens membres du personnel de M. Biden et n’a trouvé “aucun modèle d’inconduite sexuelle de la part de M. Biden”.

Est-ce que cela nuira à la candidature présidentielle de Biden? Probablement pas

Boîte d’analyse par Katty Kay, présentatrice, BBC World News

Il est possible que l’accusation d’agression sexuelle de Joe Biden par Tara Reade puisse faire dérailler sa campagne, mais cela semble peu probable. Voici pourquoi.

Les Américains sont déjà au courant de la “sensation de délicatesse” de l’ancien vice-président et ils l’ont pris en compte lorsqu’ils l’ont choisi pour être leur candidat. Il a sorti une vidéo disant qu’il avait appris de #MeToo que les temps avaient changé et que son histoire de se frotter les épaules des femmes, de s’embrasser la tête, etc., n’était pas appropriée. De toute évidence, cela a été considéré comme des excuses suffisantes par la plupart des électeurs primaires.

Une accusation d’agression sexuelle est bien sûr plus grave, mais les critères permettant de juger si une personne est un agresseur sexuel se fondent sur une histoire cohérente de l’accusateur et un modèle de comportement de l’accusé. Mme Reade est jusqu’à présent la seule femme à accuser M. Biden d’agression sexuelle. Si aucun autre n’apparaît, les démocrates pourraient être enclins à croire leur candidate au-dessus d’elle.

Joe Biden court contre Donald Trump, qui a été accusé d’inconduite sexuelle par quelque 25 femmes. Cela n’empêchera peut-être pas le président de l’utiliser comme ligne d’attaque (il y a déjà fait allusion), mais cela diminue la crédibilité de l’attaque.

Au milieu de cette pandémie, presque aucune autre nouvelle ne sort. Dans un cycle normal, cette histoire gagnerait beaucoup plus d’attention dans les titres des journaux et sur la télévision par câble. Aujourd’hui, il s’enregistre à peine. C’est utile pour M. Biden.

Le Parti démocrate se tient à un niveau plus élevé sur l’inclusivité de la race et du sexe que le Parti républicain, donc cette accusation est inconfortable. Mais cette année, la norme qui importe le plus aux démocrates est de faire sortir M. Trump de la Maison Blanche. Ils croient que M. Biden a la meilleure chance de le faire.

Autres incidents touchants

Mme Reade était l’une des plus d’une demi-douzaine de femmes qui se sont manifestées au cours de l’année dernière pour accuser M. Biden de toucher, de serrer dans ses bras ou de s’embrasser de manière inappropriée, bien qu’aucune n’ait qualifié ses actes d’agression sexuelle à l’époque.

En réponse, M. Biden s’est engagé à être “plus attentif” dans ses interactions.

Mme Reade était parmi celles qui ont pris la parole plus tôt, disant qu’il l’avait touchée plusieurs fois sur son épaule et son cou.

Dans une interview accordée au journal du Nevada The Union en avril 2019, elle a affirmé que sa carrière avait été mise à l’écart après avoir refusé de servir des boissons lors d’un événement.

Elle a dit que Biden avait demandé qu’elle serve parce qu’il aimait ses jambes. Elle a déclaré au journal qu’elle ne pensait pas que les actes présumés à son égard concernaient le sexe mais plutôt le “pouvoir et le contrôle”. Elle a comparé son expérience à une lampe.

Lors d’entretiens avec le Washington Post l’année dernière, elle n’a fait aucune mention de l’agression et a déclaré qu’elle reprochait au personnel de Biden de l’avoir “intimidée” plus que Biden.

“C’est ce que je veux souligner: ce n’est pas lui. Ce sont les gens autour de lui qui continuent de le couvrir”, avait-elle déclaré à l’époque.