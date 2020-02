Quelles sont les «Article 4» ou missions de révision du Fonds monétaire international

Les missions de “révision” du FMI dont le ministre de l’Economie, Martin Guzman, convenu avec le directeur du Fonds, Kristalina Georgieva, sont une tâche presque quotidienne de l’organisme.

Cette activité, que le Fonds inclut parmi ses responsabilités de «surveillance» (surveillance) est régie par l’article 4 de son Accord constitutif, conclu en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les soi-disant «accords de Bretton Woods» , pour la place du New Hampshire, États-Unis, où les 44 membres originaux et fondateurs du FMI et de la Banque mondiale se sont rencontrés.

Ces «missions» équivalent à une sorte de contrôle annuel des conditions de santé fiscale et monétaire des membres du Fonds et constituent en fait l’un des principaux postes du budget annuel de l’organisation. Il suffit de dire que les 2 700 membres de la Personnel du Fonds dans les 52 semaines dont il dispose chaque année, ils doivent appliquer «l’article 4» de 189 pays.

Vendredi 21, par exemple, le Fonds a conclu «l’article 4» de l’Uruguay, jeudi, la Colombie avait conclu et dix jours avant la fin de la réalisation du même type de vérification technique des véhicules auprès de son troisième actionnaire principal, le Japon.

De la routine au conflit

Les missions peuvent être brèves et purement bureaucratiques pour les pays qui n’ont pas de problèmes ou de crédits du Fonds, mais deviennent plus exhaustives et conflictuelles lorsque le gouvernement en question se lance dans un “programme” avec l’agence.

Un «programme», comme Georgieva l’a elle-même déclaré dans sa déclaration que le Fonds tentera de réaliser avec l’Argentine, implique un ensemble de «conditionnalités» à respecter par le bénéficiaire du prêt (objectifs budgétaires, objectifs monétaires et de crédit, certaines «réformes structurelles» »Selon le type de programme qu’il s’agit) en échange des« décaissements »que l’agence effectue à mesure que ces exigences sont remplies.

Les pays qui ont le plus recours au Fonds, comme l’Argentine, sont presque par définition ceux qui ont le plus de problèmes ou de troubles macroéconomiques, ce qui se reflète généralement dans leur «compte de balance des paiements». En fait, dans les missions du Fonds, il y a généralement des fiscalistes, des monétaires et des spécialistes du jargon interne appelés «bioupí» (par BOP, Balance of Payments).

Normalement, les missions de l’article 4 se déroulent sans beaucoup de personnes dans le pays en question. Il en va différemment lorsque le gouvernement ou le pays sont en désarroi pour un décaissement d’argent ou pour toute opinion du Fonds susceptible d’influencer l’humeur des prêteurs et des investisseurs privés. Ce sont habituellement des climats «d’ajustement», politiquement conflictuels et les visites de l’organisme ont un grand écho médiatique, comme cela se produit en Argentine et comme cela s’est produit dans la décennie des années quatre-vingt dans plusieurs pays d’Amérique latine, en particulier au Brésil.

Pour cette raison, les responsables du Fonds sont jaloux que leurs noms et photos se répandent trop. Être un nom et un visage bien connus peut être un problème, comme par exemple au début de ce siècle le chef de la mission du Fonds en Turquie, Carlo Cottarelli, qui a été recommandé d’abaisser son profil fort, qui semblait apparemment très bon chez les femmes turques et qui valait la peine d’être menacé de mort.

En Argentine, les choses n’ont jamais autant touché. Les visites génèrent généralement des marches de répudiation, mais les fonctionnaires envoyés n’ont pas subi de conséquences physiques, bien que l’on se souvienne du cas du péruvien Jorge Baca Campodónico, un expert en matière fiscale (non membre du «personnel», mais «consultant» du Fonds) qu’en février 2003, en tant que membre d’une mission de l’agence, il avait été arrêté par Interpol à Buenos Aires à la suite d’une publication journalistique trahissant sa présence. Baca Campodónico était un fonctionnaire du gouvernement de Alberto Fujimori et il avait des causes en suspens d’utilisation persécutrice des données du Sunat, de l’AFIP péruvienne et d’un achat remis en question d’avions de chasse de Russie.

Dans notre pays, client récurrent du FMI, à partir de 2018, les missions «Article 4» du Fonds ont fini par se chevaucher avec les visites de revue de l’accord signé en juin de cette même année. Mais les responsables qui ont négocié et supervisé l’échec du programme avec le gouvernement de Mauricio Macri ont été déplacés de leur fonction: vers l’italien Roberto Cardarelli On lui a même offert une «retraite dorée» dans la Suède froide, que l’économiste romain, peut-être après avoir consulté sa femme de Calabre, a pour l’instant refusé. Pendant ce temps, au directeur du Département de l’hémisphère occidental, le Alejandro Werner, il a été nommé second choisi personnellement par Georgieva, l’américain Julie Kozack, qui a mené la récente visite en Argentine en compagnie du Venezuela Luis Cubeddu.

Le point culminant du “retour” dans le pays de ces missions, qui impliquera l’arrivée d’un groupe plus large de techniciens désireux de revoir les données officielles, est qu’elles représentent un changement de position du gouvernement de Alberto Fernandez concernant celui que Néstor et Cristina Kirchner assumaient à l’époque.

Pendant le Kirchnerisme, la dernière “mission de l’article 4” du Fonds remonte à juillet 2006. Kirchner détestait que les bureaucrates du FMI espionnent les comptes publics. Ce rejet est devenu insurmontable en 2007, après quoi, en janvier de la même année, le gouvernement a commencé l’intervention de facto de l’Indec et l’ère des statistiques fantastiques.

Ainsi, entre 2007 et 2015, l’Argentine a été le seul pays d’Amérique du Sud à ne pas avoir reçu les «missions de l’article 4» du Fonds, ce qui n’est pas fait si le pays hôte ne les accepte pas. Le Venezuela, la Bolivie et le Nicaragua ont continué à avoir des missions au titre de l’article 4 du Fonds, mais pas l’Argentine.