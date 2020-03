La mort de trente soldats turcs dans le nord de la Syrie la semaine dernière a provoqué en Grèce, à 1300 kilomètres de là, une nouvelle crise migratoire, dans une sorte d ‘”effet papillon géopolitique”, dans lequel des dizaines de milliers de réfugiés , du Moyen-Orient et d’Afrique, sont les victimes des désaccords et du manque de prévoyance de l’UE, de l’expansionnisme de l’Iran et de la Turquie, ainsi que de l’agressivité de la Russie.

Quelques clés de la crise actuelle.