Quels groupes sont les plus menacés par le coronavirus?

Le nouveau coronavirus n’est pas un tueur à égalité des chances: être âgé et avoir d’autres maladies, par exemple, augmente considérablement le risque de mourir de la maladie causée par le virus, Covid-19. Il est également possible que le fait d’être un homme vous expose à un risque accru.

Pour des raisons médicales et de santé publique, les chercheurs souhaitent déterminer qui est le plus à risque d’être infecté et qui est le plus à risque de développer une maladie grave, voire mortelle. Avec ce type d’informations, les cliniciens sauraient qui traiter de manière plus agressive, les responsables gouvernementaux auraient une meilleure idée des mesures à prendre, et tout le monde saurait s’ils doivent prendre des précautions spéciales et supplémentaires.

Voici ce que la recherche a montré trois mois après le début de l’épidémie:

Jeunes et vieux

La grande majorité des cas en Chine – 87% – concernaient des personnes âgées de 30 à 79 ans, a rapporté le mois dernier le China Center for Disease Control sur la base des données de 72 314 personnes diagnostiquées avec Covid-19 au 11 février. Cela reflète probablement quelque chose sur la biologie plus que sur le mode de vie, comme être en contact fréquent avec d’autres personnes. Les adolescents et les personnes dans la vingtaine en rencontrent également beaucoup d’autres, à l’école et au travail et dans les transports en commun, mais ils ne semblent pas contracter la maladie à des taux significatifs: seulement 8,1% des cas étaient âgés de 20 ans, 1,2% étaient des adolescents, et 0,9% avaient 9 ans ou moins. La mission de l’Organisation mondiale de la santé en Chine a révélé que 78% des cas signalés au 20 février concernaient des personnes âgées de 30 à 69 ans.

Le bilan des morts biaise encore plus l’ancien. Dans l’ensemble, le CDC chinois a constaté que 2,3% des cas confirmés sont décédés. Mais le taux de mortalité était de 14,8% chez les personnes de 80 ans et plus, reflétant probablement la présence d’autres maladies, un système immunitaire plus faible ou tout simplement une santé globale pire. En revanche, le taux de mortalité était de 1,3% chez les 50 ans, de 0,4% chez les 40 ans et de 0,2% chez les 10 à 39 ans.

Le risque de décès lié à l’âge reflète probablement la force ou la faiblesse du système respiratoire. Selon des chercheurs, environ la moitié des 109 patients de Covid-19 (âgés de 22 à 94 ans) traités à l’hôpital central de Wuhan ont développé un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), dans lequel du liquide s’accumule dans les petits sacs aériens des poumons. Cela limite la quantité d’air que les poumons peuvent absorber, réduisant l’apport d’oxygène aux organes vitaux, parfois mortellement; la moitié des patients ARDS sont décédés, contre 9% des patients qui n’ont pas développé le syndrome.

Les patients SDRA avaient un âge moyen de 61 ans, contre 49 ans en moyenne pour ceux qui n’avaient pas développé de SDRA. Les patients âgés «étaient plus susceptibles de développer un SDRA», ont écrit les chercheurs, suggérant comment l’âge peut rendre Covid-19 plus grave et même mortel: l’âge augmente le risque que le système respiratoire s’arrête fondamentalement sous agression virale.

La jeunesse, en revanche, semble être protectrice. La mission de l’OMS a signalé une incidence relativement faible chez les moins de 18 ans, qui ne représentaient que 2,4% de tous les cas signalés. En fait, jusqu’à la mi-janvier, zéro enfant à Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, avait contracté Covid-19. Il n’est pas clair si c’est parce que les enfants ne présentent aucun signe de maladie même s’ils sont infectés.

Même les cas chez les enfants et les adolescents de 10 à 19 ans sont rares. Au 11 février, il y avait 549 cas dans ce groupe d’âge, soit 1,2% du total, a constaté le CDC chinois. Un seul était décédé.

Une explication intrigante de la résilience apparente des jeunes: dans les régions proches de la province du Hubei, les jeunes enfants semblent particulièrement susceptibles d’être exposés à d’autres coronavirus, ont rapporté des scientifiques en Chine en 2018. Cela pourrait leur avoir donné au moins une immunité partielle à celui-ci.

Hommes et femmes

L’effet du sexe sur la sensibilité à Covid-19 est moins clair que l’effet de l’âge, mais les données préliminaires suggèrent que les hommes pourraient être plus sensibles. Le CDC de Chine a constaté que 106 hommes avaient la maladie pour 100 femmes, tandis que la mission de l’OMS a constaté que les hommes représentaient 51% des cas. Une étude portant sur 1099 patients Covid-19 à Wuhan jusqu’au 29 janvier a révélé un déséquilibre plus important: 58% étaient des hommes, a rapporté la semaine dernière le New England Journal of Medicine, le China Medical Treatment Expert Group for Covid-19.

Il est possible que le déséquilibre apparent entre les sexes reflète des schémas de voyage et de contacts qui rendent les hommes plus susceptibles d’être exposés aux porteurs du virus, et non des différences biologiques inhérentes. Il est également possible que la gravité apparemment pire de la maladie chez les hommes puisse fausser les données. Parmi les patients hospitalisés, il y a “une légère prédominance d’hommes”, ont écrit des chercheurs américains la semaine dernière dans JAMA. Si le virus frappe plus durement les hommes que les femmes, les systèmes de santé verront, testeront et compteront plus d’hommes.

Pour déterminer s’il existe des différences de susceptibilité à l’infection selon le sexe, il faudrait une expérience contraire à l’éthique: exposer 1 000 hommes et femmes par ailleurs similaires au virus et voir qui tombe malade.

La différence est que les taux de mortalité, cependant, sont réels: 1,7% pour les femmes et 2,8% pour les hommes, a rapporté le CDC chinois.

Malade ou en bonne santé

La différence hommes-femmes dans les taux de mortalité, et peut-être dans l’incidence déclarée, peut résulter de différences dans la santé sous-jacente. Les personnes atteintes d’une maladie préexistante sont plus susceptibles de tomber gravement malades de Covid-19, et les hommes ont une incidence plus élevée de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires.

Dans la première grande étude de l’effet d’une maladie sous-jacente, des chercheurs chinois ont analysé 1 590 patients de tout le pays atteints d’une maladie confirmée en laboratoire. Ils ont calculé comment les «comorbidités» – maladies existantes – affectaient le risque d’être admis aux soins intensifs, d’être mis sous ventilateur ou de mourir.

Après avoir pris en compte l’âge des patients et le tabagisme, les chercheurs ont constaté que les 399 patients atteints d’au moins une maladie supplémentaire (y compris les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’hépatite B, la maladie pulmonaire obstructive chronique, les maladies rénales chroniques et le cancer) avaient un 79 % plus de chances de nécessiter des soins intensifs ou un respirateur ou les deux, ou de mourir, ont-ils rapporté la semaine dernière dans un article publié sur medRxiv, un site de préimpression qui publie des recherches avant leur examen par les pairs. Le 130 avec deux ou plusieurs maladies supplémentaires avait 2,5 fois le risque de l’un de ces résultats.

Cela correspond à ce que l’on sait sur les autres virus respiratoires. Les personnes atteintes d’une seule comorbidité qui contractent la grippe aviaire (H7N9) sont 3,4 fois plus susceptibles que les patients grippaux par ailleurs en bonne santé d’avoir besoin de ventilateurs et d’autres soins intensifs. Le SRAS et le MERS, qui sont également causés par des coronavirus, sont également plus graves chez les patients atteints de maladies sous-jacentes.

En décomposant le risque Covid-19 avec les comorbidités les plus courantes, les scientifiques ont découvert que le cancer augmente le risque de 3,5 fois, la BPCO de 2,6 fois et le diabète et l’hypertension d’environ 60%. Parce qu’il n’est pas rare qu’une personne souffre d’une maladie sous-jacente (en particulier le diabète et l’hypertension) mais qu’elle ne le sache pas, le dernier chiffre est probablement sous-estimé.

Les comorbidités augmentent également le risque de mourir de Covid-19. L’analyse du CDC chinois sur 44 672 patients a révélé que le taux de mortalité chez les patients qui n’ont signalé aucun autre problème de santé était de 0,9%. Il était de 10,5% pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, 7,3% pour les personnes atteintes de diabète, 6,3% pour les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques telles que la MPOC, 6,0% pour les personnes souffrant d’hypertension et 5,6% pour celles atteintes de cancer.

La maladie sous-jacente pourrait changer le cours de Covid-19. Au plus fort de l’épidémie à Wuhan, 37 des 230 patients sous dialyse pour insuffisance rénale à l’hôpital de Remnin ont développé la maladie. Même si aucun n’était suffisamment malade pour nécessiter des soins intensifs ou un ventilateur mécanique, six d’entre eux sont décédés, pour un taux de mortalité très élevé de 16%. Curieusement, cependant, aucun des six n’est décédé d’une pneumonie, ont rapporté des chercheurs de Remnin. Au lieu de cela, les causes de décès étaient les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les taux sanguins élevés de potassium (résultant d’une insuffisance rénale). Le taux de mortalité élevé de Covid-19 chez les personnes déjà malades pourrait résulter non pas du virus mais d’une exacerbation de la maladie existante.

Environ 60% des adultes américains ont au moins un problème de santé sous-jacent, a déclaré lundi aux journalistes Tom Frieden, ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Grossesse

Début février, les médias officiels chinois ont rapporté qu’une femme infectée par le virus avait donné naissance à un bébé qui en avait ensuite été testé positif. Les nouveau-nés peuvent être infectés en raison de leur proximité avec un patient, comme n’importe qui d’autre, mais l’affaire a fait craindre qu’une femme enceinte puisse transmettre le virus à son fœtus via le placenta.

Une seule petite étude a étudié une telle «transmission verticale». Des scientifiques de l’Université de Wuhan ont découvert que, sur neuf patientes enceintes infectées par le virus (toutes ayant subi une césarienne) au cours de leur troisième trimestre, aucune ne semblait transmettre le virus à leurs bébés, qui ont toutes obtenu un score supérieur à l’échelle Apgar du nouveau-né santé.

Quant aux mères, «Covid-19 ne semble pas être particulièrement grave chez les femmes enceintes, du moins d’après le petit nombre de cette étude», ont écrit les scientifiques. C’était quelque peu surprenant car la grossesse supprime le système immunitaire (donc il n’attaque pas le fœtus); les femmes enceintes sont plus sensibles aux agents pathogènes respiratoires que les femmes non enceintes. Néanmoins, aucune des neuf femmes n’a développé de pneumonie Covid-19 sévère.

Il se peut que l’immunosuppression soit réellement utile. Certains des symptômes les plus graves de Covid-19 résultent d’un système immunitaire en déchaînement plutôt que léthargique, les scientifiques chinois ont découvert: Une réponse immunitaire extrême appelée tempête de cytokines, un flot de cellules immunitaires et les produits biochimiques qu’elles produisent, des larmes dans les poumons tissu.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 3 mars 2020

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

.