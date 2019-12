Quels sont les investissements qui permettent d'éviter l'augmentation des actifs personnels juste avant la fin de l'année

Les modifications apportées à la taxe sur les biens personnels ont laissé intact moyen traditionnel d'éviter le paiement intégral de l'épargne et des placements financiers. Comment la taxe est calculée sur les avoirs à 31 décembre de chaque année, si avant ce jour, l'argent est transféré vers des caisses d'épargne ou des conditions bancaires fixes, en pesos et en dollars, ces avoirs ne font pas partie de la base imposable pour une taxe qui, en vertu de la loi d'urgence, a été adoptée d'un taux minimum de 0,25% à 0,5%. Cependant, pour les spécialistes, il n'est pas pratique de ne laisser les économies dans les placements exonérés que quelques jours, l'AFIP peut sanctionner celui qui le fait.

L'argent en dépôts bancaires, en dollars et en pesos, et placé en obligations souveraines argentines, ne paie pas d'impôt sur les biens personnels. L'exonération n'est pas nouvelle, il s'agit d'un mouvement traditionnel d'épargnants à chaque fin d'exercice, afin de réduire le fardeau fiscal auquel ils sont soumis sans enfreindre la loi.

La loi régissant la taxe sur les biens personnels énumère parmi ses exonérations "les titres, obligations et autres titres émis par la Nation, les provinces, les municipalités et la ville autonome de Buenos Aires". Aussi «Dépôts en argentins et en devises effectués dans les institutions visées par le régime de la loi n ° 21 526, à durée déterminée, sur un compte d'épargne, dans des comptes d'épargne spéciaux ou sous d'autres formes de collecte de fonds conformément à ce qu'il détermine la Banque centrale de la République argentine ».

"Le dollar dans le matelas paie la taxe, les soldes en espèces dans les comptes boursiers aussi, mais ces façons d'économiser non. Ils paient également des avoirs en actions, fonds communs de placement et autres actifs financiers », a-t-il déclaré. Cesar Litvin de Lisicki, Litvin and Associates. "Déplacer les avoirs vers des emplacements exemptés C'est conseillé, tant qu'ils ne sont pas retirés immédiatement, car si je les mets le 30 et les retire le 2, il y a une règle qui permet à l'AFIP de prétendre qu'il s'agit d'une manœuvre contre le Trésor"Il a ajouté.

Cependant, le paiement moins élevé des actifs personnels n'implique pas que ce placement est exonéré de l'impôt sur le revenu, plus précisément «aux revenus financiers». En effet, bien que la loi de solidarité sociale et de réactivation productive ait supprimé cette taxe sur les dépôts et les obligations en pesos, la modification ne s'applique que pour 2020. Cette année, la taxe sur le revenu financier est toujours en vigueur.

"Avec tout, changer d'épargne en formulaires exonérés a plus de sens cette année car la nouvelle loi fait passer le taux minimum de 0,25% à 0,50»Conclut Litvin.

Le risque que l'AFIP défie le mouvement existe, du moins par écrit. Le décret réglementaire sur les actifs personnels prévoit des sanctions en cas de tentative d'évasion trop grossière: "Lorsque les variations opèrent au cours de l'année civile sur les actifs soumis au privilège,voudrait présumer un but d'évasion fiscale, la direction générale des impôts relevant du sous-secrétariat aux recettes publiques du ministère des finances du ministère de l'économie et des travaux publics et des services peut prévoir que, aux fins de cette détermination, ces variations sont prévues en fonction du temps écoulé depuis ces faits sont exploités jusqu'au 31 décembre de chaque année, en ajustant les montants établis conformément aux règles de la loi et du présent décret ».

«Il y a une discussion entre les comptables sur la commodité de déplacer l'épargne à la dernière minute, car Bien que les règles prévoient la détection des manœuvres, la vérité est qu’elles n’ont jamais remis"Il a dit Adriana Piano SMS "Le problème est que peu de dépôts en fiducie dans le pays", a-t-il déclaré.

"D'une manière générale, qui effectue un dépôt dans une banque le 30 décembre doit le laisser jusqu'au 1er février», A recommandé Mariano Sardáns, PDG de FDI.

Le recours à ces moyens de réduire l'assiette fiscale de la taxe, après l'exercice compliqué qu'a vécu l'Argentine, suscite également des doutes cette année en raison des craintes manifestées par les épargnants à l'égard du système bancaire. Et pour la mauvaise santé des obligations souveraines, nombre d'entre elles sont sur le point d'être restructurées.

Depuis le 12 août, au lendemain du résultat surprise des primaires présidentielles, les dépôts en dollars du secteur privé ont perdu 14 227 millions de dollars, les épargnants craignant une confiscation ayant retiré leurs avoirs du système après le bond de 23% que le dollar a donné ce même jour. Ce chiffre équivaut à 44% des placements en dollars qui étaient dans les banques avant le STEP.

"Qu'il y a des gens qui vont essayer de déposer le 30 décembre et de retirer le 2 janvier, c'est sûr. Ce n'est pas recommandé. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de laisser des dollars dans les banques », a déclaré Sardáns.