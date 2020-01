Quels sont les quatre pays d’Amérique latine qui reconnaissent Maduro comme le président légitime du Venezuela et n’acceptent pas les ambassadeurs de Guaidó

L’administration d’Alberto Fernández a décidé ce mardi retirer ses pouvoirs à l’ambassadrice Elisa Trotta Gamus, qui a répondu à Buenos Aires au président en charge du Venezuela, Juan Guaidó. Désormais, il ne reconnaîtra que l’actuel directeur commercial de la dictature de Nicolás Maduro, Juan Valero Núñez. La mesure implique que l’Argentine devient le quatrième pays d’Amérique latine à ne pas reconnaître la représentation diplomatique de Guaidó et, par conséquent, considérer Maduro comme le seul chef d’État vénézuélien.

Les autres États qui composent ce groupe sont Cuba, Nicaragua et Mexique. Le régime de Castro, maintenant sous la direction de Miguel Díaz-Canel, est le principal partisan du Chavismo dans la région, sous le commandement de Daniel Ortega C’est le seul pays d’Amérique centrale à poursuivre son soutien à la dictature. Le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quant à lui, a justifié sa décision de reconnaître Maduro par sa position de “pas d’intervention” dans les affaires intérieures des États tiers.

Trois autres pays de la région n’ont pas de représentants de Guaidó: El Salvador, Bolivie et Uruguay. Cependant, les trois ont anticipé leur intention de le faire. Le changement de position des deux premiers répond aux changements de gouvernement: le chef de l’État salvadorien Nayib Bukeleen fait il a expulsé le corps diplomatique de Nicolás Maduro début novembre 2019 approuvée par son prédécesseur, Salvador Sánchez Cerén. Le président par intérim Jeanine Áñez a pris la même décision deux semaines plus tard et, fin décembre, a confirmé son entrée dans le Groupe de Lima, un organisme multilatéral voué à trouver une issue à la crise vénézuélienne et critique de la dictature.

L’Uruguay, pour sa part, n’a pas actuellement de représentation du gouvernement intérimaire. Mais le président élu Luis Lacalle Pou a exprimé son intention de changer la position diplomatique actuelle du pays concernant la situation vénézuélienne et sa volonté de travailler avec Guaidó.

Douze pays du continent américain ont des ambassadeurs dotés de pouvoirs diplomatiques sur leur territoire, ainsi que le Groupe de Lima et l’Organisation des États américains (OEA). Ils sont: Le Brésil (María Teresa Belandria); Le Canada (Orlando Viera-Blanco); Chili (Guarequena Gutiérrez); La Colombie (vacance depuis la destitution de Humberto Calderón Berti fin novembre dernier); Costa Rica (María Faria); Équateur (René de Sola Quintero); États Unis (Carlos Vecchio); Honduras (Claudio Sandoval); Panama (Fabiola Zavarce); Paraguay (David Olson); Pérou (Carlos Scull); Guatemala (María Teresa Romero); Groupe de Lima (Julio Borges) et le OEA (Gustavo Tarre).

La décision du gouvernement argentin de cesser d’appartenir à ce groupe vient deux jours après que le ministère des Affaires étrangères – sous la responsabilité de Felipe Solá – a émis une déclaration critique de l’indignation du régime de Maduro à l’Assemblée nationale. “Entraver le fonctionnement de l’Assemblée législative par la force, c’est se condamner à l’isolement international”, a déclaré le pouvoir exécutif argentin.

“Le gouvernement argentin a essayé par tous les moyens que le dialogue et les accords soient la voie pour le rétablissement complet du fonctionnement démocratique de la République bolivarienne du Venezuela”, a ajouté Solá depuis son compte Twitter. Guaidó a souligné la déclaration du gouvernement argentin. “Il parle clairement de l’indignation suscitée par le cadre législatif. Il peut y avoir ou non des divergences idéologiques avec le président Fernández, mais il signale clairement l’indignation au Parlement vénézuélien», A-t-il dit.

Dimanche dernier, les forces du régime de Maduro empêché l’entrée de plus de 100 députés opposés à l’Assemblée nationale vénézuélienne. À l’intérieur de l’enceinte, un groupe de parlementaires qui se décrivent comme des opposants mais ont adopté des positions fonctionnelles à Chavismo proclame Luis Parra sans quorum président illégitime de l’Assemblée nationale. Guaidó a été réélu quelques heures plus tard à la tête de la Chambre lors d’une session impromptue au siège du journal El Nacional, à laquelle ont assisté une centaine de députés.

Mardi, cependant, Guaidó et le groupe de législateurs de l’opposition ils ont réussi à franchir plusieurs barrières de police et à déplacer Parra – qui avait l’intention de se réunir sans quorum – de l’enceinte. Là, Juan Pablo Guanipa, premier vice-président de l’Assemblée nationale, a prêté serment à Juan Guaidó pour présider son deuxième mandat à la tête du Parlement.

Trotta avait été nommé par Guaidó comme son représentant en Argentine à la fin de janvier de l’année dernière. Quelques heures plus tard, Mauricio Macri l’a reçue à la Casa Rosada, et le jeune diplomate a souligné “le soutien inconditionnel du président Mauricio Macri à la lutte pour la démocratie au Venezuela et au peuple vénézuélien”.