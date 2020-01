Quels sont nos vrais problèmes éducatifs loin des idéologies? | La société

Le congé parental, les cours de religion ou la séparation selon le sexe dans les centres de concertation sont des problèmes éducatifs qui couvrent généralement la confrontation politique. Mais est-ce que ce sont ou d’autres sont les problèmes qui affectent vraiment l’éducation des élèves en classe?

Un étudiant, un enseignant, un père, un sociologue et un doyen d’une faculté d’éducation détaillent à Efe les besoins éducatifs les plus importants après avoir célébré ce vendredi la Journée internationale de l’éducation établie par l’ONU dans le but de se souvenir de son rôle pour le Paix et développement.