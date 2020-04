Qu’est-ce que cela signifie que le pétrole est vendu à un prix négatif?

Photo: Twitter @picazomario

Le rapport annonce la nouvelle retentissante de la baisse du prix du baril West Texas Intermediate (brut WTI) Américain et montre pour la première fois de son histoire, des chiffres négatifs, le monde a commencé à s’inquiéter et plus en période de pandémie pour le Covid-19.

La chute du pétrole WTI brut et son prix négatif, ont une signification, liée à la excès de brut qui inonde les différents marchés.

Lorsque l’or noir nègre »est vendu en dessous de son coût de production et atteint un prix négatif, c’est parce que la compagnie pétrolière ne peut plus stocker plus de barils. Par conséquent, d’autres sociétés doivent être payées pour retirer le pétrole de leurs installations.

La crise pétrolière comprend plusieurs acteurs: d’une part, le différend sur La russie y Moyen-Orient pour augmenter la production d’hydrocarbures et générer une offre excédentaire.

En revanche, demain le contrat de contrats à terme sur le pétrole; De plus, il y a peu d’espaces pour stocker les barils de brut excédentaires et les entreprises devront stocker même sur les navires, ce qui représente une dépense énorme.

Avec des informations d’El Universal et Tercera Vía

