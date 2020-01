Qu’est-ce que l’angioplastie coronaire

La principale cause de décès dans la population adulte est la maladie du artères du cœur appelées artères coronaires. Ceux-ci peuvent se manifestent par une douleur thoracique lors d’un effort ou par une crise cardiaque ou infarctus aigu du myocarde.

Pour comprendre le problème, on peut imaginer les coronaires ccomme un réseau de tuyaux et contre différents facteurs de risque sont générés obstructions ou son occlusion complète. Cependant, les parois des artères doivent être minces et lisses, car elles deviennent de mauvais dépôts de graisse et d’autres substances, formant ce que l’on appelle «Plaques» athérosclérotiques

Qui est en danger?

Les principaux facteurs qui peuvent générer ces obstructions ce sont le tabagisme élevé, l’hypertension artérielle et le cholestérol, le surpoids ou l’obésité, le diabète et le mode de vie sédentaire.

Traitement de base est le changement de style de vie Avec une activité physique adéquate et l’arrêt du tabac, un régime méditerranéen avec des fruits et légumes, des légumineuses, de l’huile d’olive avec du poisson et de la viande de poulet étant de choix.

Quant au médicamentIl vise à contrôler la pression, à réduire le cholestérol et à gérer le diabète. Alors que l’utilisation de l’aspirine a été remise en question ces dernières années, dans ce groupe de patients où les artères du cœur sont malades, Il existe un consensus et une acceptation dans la communauté médicale que son utilisation présente des avantages.

Maintenant, la question que plusieurs de mes patients me posent au bureau est de savoir comment “Découvrez” ces artères. Dois-je opérer oui ou oui?La réponse est non.

Depuis plusieurs années Il existe une méthode très efficace appelée angioplastie coronaire. Il s’agit d’une intervention non chirurgicale où les artères sont accessibles avec un cathéter à travers le artère radiale (au niveau du poignet) ou artère fémorale (au niveau de l’aine). Elle est réalisée dans une salle d’hémodynamique spécialement conçue pour ces études et dans la plupart des cas le patient est éveillé pendant celle-ci, avec une durée d’environ 60 minutes, pouvant être plus long dans des cas compliqués ou avec de multiples obstructions.

Le cathéter est dirigé vers l’endroit où les artères coronaires sont nées et une substance est injectée avec du contraste, permettant aux artères de 1 à 2 mm d’être visualisées et ainsi détecter la présence ou l’absence d’obstructions ou d’occlusion.

Si une obstruction est évidente, il est possible de découvrir l’artère en ce moment avec la mise en place d’un stent. Il s’agit d’un appareil en forme de ressort qui est placé dans le site endommagé de l’artère, poussant la plaque contre la paroi de l’artère et améliorant ainsi la circulation sanguine.

Une fois la procédure terminée, les cathéters utilisés sont retirés, ne laissant qu’une seule marque de la ponction effectuée au site d’entrée. L’avantage d’effectuer la procédure par le poignet est le taux de saignement plus faible et la possibilité d’une mobilisation précoce après la fin.

Prochaines questions à considérer:

-Dans la plupart des cas programmés, le patient est admis, une angioplastie est réalisée et repart après 24 heures.

-si seule une étude diagnostique est réalisée, sans pose de stent, le patient part le même jour quelques heures après l’intervention

-le lendemain, ou à la maison, une petite ecchymose peut apparaître au poignet ou à l’aine. En cas de grosseur ou générant de la douleur ou un gonflement, vous devriez consulter dès que possible.

-si le site de ponction était au niveau du poignet, le patient peut marcher immédiatement, essayer d’éviter de soulever des objets lourds pendant au moins 2 jours.

-en cas d’aine, il est permis de marcher à 6-8 heures s’il n’y a pas de complications, en évitant les efforts importants avec les jambes pendant 2 à 3 jours.

-Pour protéger la perméabilité du stent, l’aspirine est généralement médicamentée avec un autre médicament (clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor) pendant plusieurs mois, avec le médecin traitant qui indique la durée totale de ce traitement combiné.

Il est important de préciser que la décision de «découvrir» une artère ou non, ou de réaliser une angioplastie ouUn pontage doit être effectué et discuté dans chaque cas avec le médecin traitant à côté du patient et de la famille. Un traitement unique ne peut pas être généralisé pour tous les patients, compte tenu de la complexité de chaque cas.

Dr Nicolas Gonzalez, Spécialiste en cardiologie. MN 126.909 Instagram: @drnigonza