Qu’est-ce que les noix de cajou, les mangues et le lierre de poison ont en commun?

Les auditeurs avides de ce podcast se souviendront peut-être de mes révélations passées que j’ai un super pouvoir. Lorsque je rencontre du sumac vénéneux ou du chêne empoisonné, même dans la plus petite quantité, le système immunitaire de mon corps explose dans une réaction systémique, créant une situation qui nécessite un traitement rapide. C’est irritant, inconfortable, et j’ai passé de nombreuses semaines sans sommeil sous stéroïdes à essayer de garder l’éruption à distance.

Eh bien, arrêtez de rouler dans du lierre empoisonné, vous pensez peut-être. Je souhaite que! Malheureusement, pour moi, c’est généralement mon chien qui gambade dans la plante. Les chiens ne réagissent pas aux huiles de la plante, elle n’en porte donc pas plus sage mais m’apporte les huiles.

Dans un cas, cependant, j’ai éclaté dans une éruption cutanée de type sumac vénéneux après avoir rendu visite à un ami au centre-ville de Los Angeles et mon chien n’était nulle part en vue. C’était un peu trop, même pour moi. Je pense que j’ai vu un arbre tout le temps, et il n’hébergeait certainement pas une vigne néfaste. Alors, comment était-ce possible? C’est alors que j’ai appris – à la dure – que le sumac vénéneux n’est qu’un membre d’une famille d’arbres, la famille des anacardiacées, qui peut transporter un irritant huileux qui provoque une éruption cutanée.

Vous voyez, mon amie m’avait préparé un repas populaire de son pays natal de Trinidad, qui était plein de délicieuses mangues fraîches. Il s’avère que la mangue fait également partie de la famille des anacardiacées.

Quelle est la différence entre le lierre vénéneux, le sumac vénéneux et le chêne vénéneux?

La famille des anacardiacées, parfois appelée famille des noix de cajou, comprend la mangue, le sumac vénéneux, le chêne empoisonné, le sumac, le poivre péruvien, la pistache, et vous l’avez deviné, les noix de cajou. Ils contiennent tous de l’urushiol, l’huile sournoise qui provoque l’éruption cutanée en éruptions cutanées pour certaines personnes et est le fléau de mon existence, mais à des degrés divers. L’huile se trouve dans toutes les parties de la plante, y compris les feuilles, les tiges et même les racines.

L’urushiol est la raison pour laquelle les noix de cajou ne sont jamais vendues en coque et sont généralement grillées. L’huile se trouve sur la coque extérieure (semblable aux mangues, où elle se trouve sur la peau) et rôtir les noix de cajou à des températures élevées peut tuer toute huile restante qui pénètre dans la noix. Le Center for Disease Control a publié un rapport en 1982 sur un lot de> 7500 sacs de noix de cajou contaminées par la coquille vendus en Pennsylvanie et au Maryland, principalement dans le cadre d’une collecte de fonds de la Little League. Environ 20 pour cent des mangeurs de noix de cajou malchanceux ont développé une éruption cutanée.

Également dans la famille est Toxicodendron vernicifluum, ou l’arbre de laque japonais. Cet arbre produit la sève utilisée dans la peinture de ces belles boîtes laquées. Il y a eu des cas d’éruptions cutanées se développant en réaction au contact avec la laque parce que l’huile reste dans la peinture.

