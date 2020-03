Qu’est-ce que l’hantavirus et comment se transmet-il?

Bien que la pandémie de coronavirus (COVID-19) a l’attention de la population mondiale, il y a une nouvelle maladie qui a généré une nouvelle alerte dans la société de La Chine.

C’est le Hantavirus, une maladie trouvée chez un homme qui a perdu la vie en montant dans un bus pour Shantung dans Yunnan, La Chine.

Qu’est-ce que l’hantavirus?

Le Hantavirus c’est une maladie virale aiguë sévère. Dans L’Europe y Asie ce virus produit fièvre hémorragique et les maladies rénales, alors que continent américain peut provoquer un syndrome pulmonaire.

Les rongeurs ce sont les espèces porteuses de ce virus; Cependant, ils ne le souffrent pas, ils ne le transmettent que par la matière fécale ou l’urine qui, une fois séchée, vole et respire dans l’air. Parmi les principales formes de transmission figurent: inhalation, contact direct, morsures ou par voie interhumaine.

Une personne infectée peut avoir premiers symptômes similaires à ceux d’un grippe comme fièvre, douleurs musculaires, douleurs abdominales et essoufflement. Dans la région américaine, il provoque une insuffisance respiratoire, ce qui peut entraîner la mort.

Le secteur le plus vulnérable est celui des personnes plus de 60 ans, enceinte, les enfants les enfants de moins de deux ans et ceux qui souffrent de toute maladie respiratoire antérieure.

