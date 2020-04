Qu’est-ce que l’immunité à COVID-19 signifie vraiment

La Food and Drug Administration des États-Unis a récemment accordé une «autorisation d’utilisation d’urgence» d’un test sanguin pour les anticorps contre le SRAS-CoV-2, le nouveau coronavirus qui cause le COVID-19. Il s’agit du premier test de ce type à être approuvé pour le marché américain. Et cela arrive à un moment où les experts et les leaders de la santé adoptent l’immunité comme un point final potentiel à la pandémie. Au Colorado, une entreprise qui effectue un test de détection des anticorps anti-coronavirus a fait don de kits au comté de San Miguel, dans l’État, afin que tout le monde puisse y être testé s’il le souhaite. Et en Italie, les politiciens veulent utiliser le statut d’anticorps pour déterminer quelles personnes obtiendront des laissez-passer de «retour au travail».

Plusieurs enquêtes ambitieuses pour tester ces anticorps ont été lancées dans le monde entier. L’étude Solidarité II de l’Organisation mondiale de la santé regroupera les données sur les anticorps de plus d’une demi-douzaine de pays. Aux États-Unis, un projet collaboratif pluriannuel vise à fournir une image de la prévalence des anticorps à l’échelle nationale. Sa première phase consiste déjà à prélever des échantillons de donneurs de sang dans six grandes zones urbaines, dont New York, Seattle et Minneapolis. Et l’effort se transformera en trois enquêtes nationales auprès des donateurs, soutenues par les Centers for Disease Control and Prevention et menées cet automne et à l’automne 2021.

Contrairement aux tests de diagnostic, qui sont utilisés pour confirmer la présence et parfois la charge ou la quantité du virus, les tests d’anticorps aident à déterminer si une personne a déjà été infectée ou non, même si cette personne n’a jamais présenté de symptômes. L’utilisation généralisée de ces tests pourrait donner aux scientifiques une meilleure idée de la gravité du virus et de sa propagation dans la population.

Cependant, la signification de ces tests d’anticorps pour la vie réelle est moins claire, car l’immunité fonctionne sur un continuum. Avec certains agents pathogènes, comme le virus varicelle-zona (qui cause la varicelle), l’infection confère une résistance quasi universelle et durable. L’infection naturelle par Clostridium tetani, la bactérie qui cause le tétanos, d’autre part, n’offre aucune protection – et même les personnes qui se font vacciner nécessitent des injections de rappel régulières. À l’extrémité extrême de ce spectre, les personnes infectées par le VIH ont souvent de grandes quantités d’anticorps qui ne font rien pour prévenir ou éliminer la maladie.

À ce stade précoce de la compréhension du nouveau coronavirus, il est difficile de savoir où COVID-19 tombe sur le spectre immunitaire. Bien que la plupart des personnes atteintes du SRAS-CoV-2 semblent produire des anticorps, «nous ne savons tout simplement pas encore ce qu’il faut pour être efficacement protégé contre cette infection», explique Dawn Bowdish, professeure de pathologie et de médecine moléculaire et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Vieillissement et immunité à l’Université McMaster en Ontario. Les chercheurs se bousculent pour répondre à deux questions: combien de temps les anticorps anti-SRAS-CoV-2 restent-ils? Et protègent-ils contre la réinfection?

Au début, certaines personnes – notamment le Premier ministre britannique Boris Johnson (qui a le virus et est actuellement en soins intensifs) et le conseiller scientifique de son gouvernement Patrick Vallance – ont espéré que l’immunité collective pourrait être un moyen éventuel de mettre fin à la pandémie. Et bien qu’il semble que les patients récupérés au COVID-19 aient des anticorps pendant au moins deux semaines, les données à long terme font toujours défaut. Tant de scientifiques se tournent vers d’autres coronavirus pour obtenir des réponses.

L’immunité contre les coronavirus saisonniers (comme ceux qui provoquent des rhumes courants), par exemple, commence à décliner quelques semaines après l’infection. Et en un an, certaines personnes sont vulnérables à la réinfection. Cette observation est déconcertante lorsque les experts affirment qu’il est peu probable que nous ayons un vaccin contre le COVID-19 dans les 18 mois. Mais les études sur le SRAS-CoV – le virus qui cause le syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS, qui partage une quantité considérable de son matériel génétique avec le SRAS-CoV-2 – sont plus prometteuses. Les tests d’anticorps montrent des pics d’immunité contre le SRAS-CoV à environ quatre mois et offrent une protection pendant environ deux à trois ans. Comme Preeti Malani, médecin hygiéniste en chef et professeur de médecine à l’Université du Michigan, l’a déclaré dans une interview vidéo avec le rédacteur en chef de JAMA, Howard Bauchner, cette période présente «un assez bon calendrier pour réfléchir aux vaccins et aux thérapies» pour COVID- 19.

Cependant, même si les anticorps restent dans le corps, il n’est pas encore certain qu’ils préviendront une infection future. Ce que nous voulons, dit Bowdish, ce sont des anticorps neutralisants. Ce sont ces protéines qui réduisent et empêchent l’infection en se liant à la partie d’un virus qui se connecte et «déverrouille» les cellules hôtes. Ils sont relativement faciles à détecter et ils sont beaucoup plus faciles à générer pour les développeurs de vaccins que l’alternative: les cellules T du système immunitaire. En revanche, les anticorps non neutralisants reconnaissent toujours des parties du pathogène, mais ils ne se lient pas efficacement et ne l’empêchent donc pas d’envahir les cellules.

«Si les humains fabriquent naturellement des anticorps neutralisants [against SARS-CoV-2], alors tout ce que nous avons à faire est de comprendre [sites they are] se lier au virus et cibler vraiment ce petit morceau de protéine, et c’est notre solution miracle », dit Bowdish. Pour le SRAS-CoV-2, ce site cible est très probablement sur le soi-disant domaine de liaison aux récepteurs de sa glycoprotéine de pointe – une protéine attachée à un sucre que le virus utilise pour pénétrer dans les cellules. Mais, dit Bowdish, cet endroit peut présenter un défi parce que le système immunitaire humain n’est pas très bon pour fabriquer des anticorps contre les substances enrobées de sucre.

Néanmoins, un nombre limité de petites études sur les cellules en laboratoire suggèrent que l’infection par le SRAS-CoV-2 déclenche la production d’anticorps neutralisants. Et les études animales indiquent que de tels anticorps empêchent la réinfection, au moins pendant quelques semaines. De plus, comme certains anticorps semblent reconnaître et réagir aux protéines de pointe de plusieurs coronavirus, y compris le SRAS-CoV et le MERS-CoV (le virus qui cause le syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou MERS), les chercheurs peuvent s’appuyer sur les connaissances acquises lors d’épidémies précédentes.

La recherche sur l’immunité réelle au SRAS-CoV-2 est à ses stades préliminaires et des incertitudes demeurent. Une étude n’a trouvé aucune corrélation entre la charge virale et la présence d’anticorps, ce qui a conduit les auteurs à remettre en question le rôle réel des anticorps dans l’élimination du virus chez l’homme. De plus, des recherches évaluées par des pairs sur le SRAS-CoV et des études de préimpression sur le SRAS-CoV-2 indiquent que certains anticorps de coronavirus non neutralisants pourraient déclencher une réponse immunitaire nocive lors de la réinfection avec ces agents pathogènes ou une infection croisée avec d’autres coronavirus. Ainsi, alors que la plupart des recherches émergentes sont prometteuses, Bowdish met en garde contre l’utilisation des tests d’anticorps pour orienter la politique jusqu’à ce que les chercheurs connaissent la proportion de survivants du COVID-19 qui produisent des anticorps neutralisants.

Dans un monde idéal, l’immunité contre le SRAS-CoV-2 ressemblerait à celle acquise par les enfants qui contractent la varicelle. Les premières recherches suggèrent que nous sommes dans un scénario beaucoup plus complexe, mais que cette coopération mondiale et sans précédent pourrait être en mesure de démêler. À terme, les tests d’anticorps pourraient être la clé pour remettre nos vies et nos économies sur les rails. Pour l’instant, ils promettent de donner aux experts, aux fonctionnaires et aux citoyens une image plus claire de la pandémie.

