Qu'est-ce qu'Emulatrix, la plateforme de code gratuite pour jouer à des jeux rétro en ligne

Alors que des entreprises comme Nintendo ou SEGA Ils lancent des versions miniatures de leurs consoles des années 80 et 90, les catalogues des machines sont très limités et obligent leur public à chercher des alternatives ailleurs. Le PC a toujours eu en sa faveur une grande polyvalence lorsqu'il s'agissait d'émuler du contenu à partir de ces plateformes et avec le passage des années et un meilleur accès à de meilleures ressources, tout devient de plus en plus facile.

Emulatrix.net C'est l'un des exemples de cela. Il s'agit d'un site Web gratuit et open source qui vous permet de jouer à des jeux rétro directement depuis le navigateur. L'interface est assez simple et imite la conception classique de Netflix Dans son esthétique. La couverture montre quelles consoles sont prises en charge et quelles sont les commandes de chacune. L'icône la plus frappante est celle qui permet aux utilisateurs de télécharger le jeu ou le fichier ROM qu'ils souhaitent essayer depuis leur ordinateur. Emulatrix est responsable d'identifier la console à laquelle ce titre appartient et procède au chargement de l'émulateur en quelques secondes. Contrairement à d'autres sites Web similaires, il n'y a pas de publicité, l'inscription n'est pas requise et il n'y a pas de fenêtres contextuelles dangereuses qui se dressent entre l'utilisateur et l'expérience.

Jusqu'à présent, Emulatrix prend en charge Nintendo Entertainment System (NES ou Famicom), Super Nintendo (SNES), Sega Genesis / Mega Drive, GameBoy, GameBoy Color, GameBoy Advance, Arcade (via MAME) et les jeux DOS.

Emulatrix possède également d'autres fonctionnalités supplémentaires intéressantes qui améliorent l'expérience de jeu et diffèrent des autres outils similaires. Son fondateur, Leonardo Russo, explique certains d'entre eux:

Sauvegarder et charger des sauvegardes: il est possible de charger et sauvegarder les sauvegardes de n'importe quel jeu DOS directement depuis le navigateur. Vous pouvez jouer et enregistrer la progression du jeu dans l'émulation et utiliser les boutons dans le coin supérieur droit qui vous permettront de télécharger ou de télécharger n'importe quel fichier ou jeu de sauvegarde pour enregistrer ou continuer le jeu à tout moment.

Vitesse: les jeux Archive.org sont conditionnés pour être téléchargés à partir d'un serveur, donc si vous voulez jouer à un jeu sur un ou plusieurs CD, vous devez attendre la fin du téléchargement de toutes les données Être en mesure de commencer à jouer, ce qui peut prendre beaucoup de temps dans les jeux les plus avancés. Cela ne se produit pas dans Emulatrix, car en utilisant la technologie HTML5, il lit les fichiers informatiques, offrant une meilleure expérience utilisateur en fournissant un chargement instantané des données.

Copyright: Nintendo, pour donner un exemple, a mis ces dernières années beaucoup de pression sur le copyright des jeux développés pour sa plateforme. Dans le cas d'Emulatrix, il ne peut pas être affecté par le droit d'auteur, car c'est l'utilisateur qui fournit le jeu, tel qu'un fichier personnel et privé que vous avez sur votre ordinateur. Cela évite toute violation éventuelle de la propriété intellectuelle.

Code gratuit: Emulatrix possède une infrastructure qui est publiée et documentée dans son code source (disponible sur GitHub), qui vous permet d'installer des copies de cette plate-forme Web sur n'importe quel serveur, car elle inclut dans son code les bibliothèques nécessaires pour fonctionner sans dépendances d'aucune sorte. En outre, étant un code gratuit, tout développeur peut suggérer des améliorations, apporter des corrections et même rendre sa propre version entièrement gratuite.

Pour ceux qui s'intéressent le plus à la partie technique d'Emulatrix, Russo a également révélé quelques détails techniques de la plateforme: «Pour rendre ce projet possible, j'ai utilisé une série de technologies en HTML5, l'une d'entre elles appelée Emscripten (un outil qui vous permet de convertir le code source des émulateurs des consoles pour qu'ils fonctionnent au sein d'une page web) et une autre du nom BrowserFS (qui permet de lire le fichier que l'utilisateur a sélectionné, pour que plus tard l'émulateur démarre et pouvoir commencer à jouer) ».