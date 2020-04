Qu’est-ce qui les a appelés à la physique?

Mon compagnon de déjeuner s’assoit avec un récipient à clapet. Le physicien Sagar Lokhande est un homme gracieux et prudent, et il installe son grand cadre en face de moi. Il ouvre le clapet.

“Sensationnel. Comment ça s’appelle?

Il regarde l’imposant monticule. “Tater tots chargés.” Il fait une pause. “J’essaie de prendre du poids. J’essaie toujours de prendre du poids. “

“Cela ressemble à un bon choix.”

Sagar, un postdoctorant à l’Université de l’Illinois, Urbana-Champaign, est venu à l’Institut de Kavli pour la physique théorique (KITP), à Santa Barbara, en Californie, pour un programme de trois mois sur «l’holographie gravitationnelle». Ici, certains des physiciens les plus brillants du monde repoussent les limites de la compréhension de comment et où la gravité et la physique quantique devront finalement se serrer la main et déclarer une sorte de trêve. Les chances à Vegas suggèrent que cela se produira près de la limite d’un trou noir.

Avec mon chapeau d’écrivain, je suis autorisé à fouiner dans la prestigieuse tour d’ivoire du KITP et à poser toutes sortes de questions, y compris “Pourquoi la physique?” Quand et comment chacune de ces personnes a-t-elle su qu’elles seraient appelées à ce travail difficile et entêtant? Dans les semaines avant que la pandémie ne prenne le dessus sur presque toutes les conversations, j’ai recueilli leurs réflexions.

Sagar se souvient précisément de la façon dont cela s’est produit, alors qu’il avait environ 17 ans. «Un soir, je m’allongeais dans mon dortoir – j’habitais dans un logement étudiant, loin de ma famille – et je regardais la lampe.» En pensant à la lumière qui remplissait l’espace autour de lui, il était rempli d’une envie de tout comprendre, d’une description exacte de sa nature intérieure et de sa fuite de l’ampoule.

Certains des principaux physiciens théoriciens du monde parcourent les couloirs ici au KITP, s’arrêtant pour esquisser et disséquer de nouvelles idées sur les tableaux bien placés. Juan Maldacena, professeur à l’Institute for Advanced Study et lauréat de nombreux prix de physique, y compris des médailles portant le nom de Galileo et Einstein, sert de conseiller scientifique au programme d’holographie gravitationnelle. Il a précédemment déclaré avoir été attiré par la physique par une fascination précoce pour l’électricité. Je lui demande des détails sur son enfance en Argentine. Il me dit que son père a fait des travaux d’ingénierie dans l’industrie des ascenseurs. Mais à la maison, «la machine à laver tombait en panne, et mon père et moi le réparions.» Il s’arrête et rit. «Des années plus tard, mon père a dit:« Maintenant, votre lave-linge est trop bon. Maintenant, votre fils ne sera plus intéressé par la physique! »»

Certains font remonter leurs débuts à des questions d’enfance inquiétantes qu’ils ne pouvaient secouer. Veronika Hubeny, professeure à l’Université de Californie à Davis et directrice fondatrice du Center for Quantum Mathematics and Physics, se souvient d’une question particulière de ses années les plus tendres en Tchécoslovaquie. “Je passerais des nuits à me demander, par exemple, si les géants auraient la même perception du temps que les nains.” Remarquez, elle contemplait des créatures mythiques et non différents types d’étoiles à cet âge. Mais sa question sérieuse et troublante présageait une vie contemplant les géométries qui relient la masse à l’espace et au temps.

Cumrun Vafa, un physicien mathématique hautement décoré de l’Université de Harvard, récipiendaire d’un prix révolutionnaire en physique fondamentale et un chef de file en théorie des cordes, avait un autre type de question troublante de l’enfance. Vafa coordonne un programme KITP sur la chaîne «marécage». Il a inventé le terme en 2005 pour proposer un moyen pour les physiciens de pénétrer dans les 10272 000 solutions possibles de la théorie des cordes et d’en gouverner une grande partie en tant que «marécage», physiquement incohérent et indigne pour les commissions de planification locales. Il a déjà partagé que, en tant que deuxième élève en Iran, il a regardé la lune et s’est demandé pourquoi elle n’était pas tombée sur Terre comme tout le reste. C’est ce moment très pratique, semblable à Newton, qui a aidé la physique à fixer le crochet pour le jeune Vafa. Je lui demande si quelqu’un a répondu pour lui. Il secoue la tête mais dit que ce n’était pas important. “Ce qui m’a dérangé, ce n’est pas que je n’ai pas pu obtenir une bonne réponse mais que cela n’a dérangé personne d’autre.”

Alejandra Castro, professeur de physique à l’Université d’Amsterdam, est plus récente dans le jeu, mais est aussi bien considérée dans son travail sur le trou noir qu’elle est bien parlée. Par rapport à certaines des histoires d’origine, la physique lui a parlé un peu plus tard. «Quand j’étais petite, je voulais être agent de bord, car les filles ne pouvaient pas être pilotes», dit-elle. «J’ai toujours aimé voyager.» Au lycée, les compétences mathématiques d’Alejandra sont devenues évidentes mais ont suggéré une direction fixe. “Si vous êtes bon en mathématiques au Chili, vous allez être ingénieur”, dit-elle. “Ma famille est remplie d’ingénieurs.”

Mais à 17 ans, le profil de l’astronome María Teresa Ruiz a ouvert une nouvelle voie. «J’ai découvert à travers cet article de journal que les astronomes connaissaient beaucoup de mathématiques et de sciences et avaient la possibilité de parcourir le monde entier. J’étais comme, oh cela semble fascinant. ” Elle était partie et courait à partir de ce moment, mais l’astronomie ne pouvait pas la retenir. Une fois qu’elle a découvert la relativité générale d’Einstein, elle a reconnu sa vocation en physique théorique.

Je termine le déjeuner avec Sagar Lokhande. Je dois le laisser reprendre son vrai travail, et c’est son dernier jour au KITP. La fermeture de mon ordinateur portable, comme d’habitude, appelle quelque chose d’important. Sagar dit qu’il vise à maintenir un sentiment d’émerveillement enfantin, cet examen minutieux de la lampe. Mais il y a autre chose qui le pousse aussi. Sagar partage qu’il est la seule personne de sa communauté agricole en Inde, à environ 70 miles à l’extérieur de Mumbai, à avoir jamais quitté l’Inde. Il revient une fois par an. «Au moins 10 parents sont venus vers moi et m’ont demandé d’expliquer à leurs enfants ce que je fais», dit-il. “C’est un endroit où les gens n’étudient généralement pas la science pure.” Des articles de journaux dans sa ville natale suivent ses progrès. Il a été dans une expédition un peu solitaire, loin de sa famille, mais les gens regardent.

Sagar et ses collègues montent sur les rebords les plus difficiles de la physique à partir d’un éventail de routes et de camps de base différents. Alors que le reste d’entre nous plisse les yeux pour les apercevoir ci-dessus, il est facile de passer à côté d’un sous-produit occasionnel de leur travail: allumer des lampes qui peuvent inspirer les autres, loin des rebords universitaires, à remettre en question leur propre chemin à suivre.