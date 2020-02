Qu’est-ce qui ne va pas avec la physique – Scientific American Blog Network

L’une des meilleures choses à propos de la rédaction à plein temps (par opposition à un petit blogueur) pour Scientific American dans les années 1990, c’est que j’ai pu passer du temps avec toutes ces personnes intelligentes et curieuses qui en savaient beaucoup sur beaucoup de choses. . C’est aussi l’une des meilleures choses de mon travail au Stevens Institute of Technology, où j’enseigne depuis 2005. Les personnes que je connais le mieux sont mes collègues du College of Arts & Letters, qui comprennent des philosophes, des historiens, des anthropologues, des psychologues, sociologues, artistes et musiciens. Mais j’ai aussi connu des ingénieurs et des scientifiques assidus. L’un d’eux est Chris Search, un physicien spécialisé dans l’optique quantique. J’aime le faire participer à mon séminaire d’écriture scientifique parce que mes étudiants aiment l’entendre riffer, avec beaucoup d’enthousiasme et de franchise, sur la physique et d’autres sujets liés aux sciences. Je pensais que les lecteurs de ce blog aimeraient également entendre les vues de Search. Voici ses réponses à mes questions. – John Horgan

Horgan: Pourquoi la physique?

Chercher: J’étais toujours curieux de savoir comment les choses fonctionnent. Quand j’étais jeune, la physique semblait offrir des réponses à tous les mystères de l’univers. Il se sentait autoritaire et sans équivoque dans ses explications sur la nature et l’origine de l’univers. En ce sens, c’était la religion parfaite pour mon moi adolescent alors que je passais par une phase athée, qui, il est vrai, était probablement provoquée par tous les livres de physique populaires que je dévorais à cet âge, comme Une brève histoire du temps. Ces livres étaient toujours aussi dogmatiques comme l’école du dimanche catholique où je suis allé quand j’étais enfant.

Horgan: Belle comparaison. Avez-vous des regrets d’avoir choisi la physique?

Chercher: Non. Au fil des ans, ma vision de la physique a considérablement évolué. Je ne crois plus que la physique offre toutes les réponses. Cela ne peut pas expliquer pourquoi l’univers existe ou pourquoi nous sommes même ici. Il peint cependant une image très belle et complexe du fonctionnement de l’univers. En fait, je suis désolé pour les gens qui ne comprennent pas les lois de la physique dans leur pleine gloire mathématique parce qu’ils manquent quelque chose de vraiment divin.

La belle connectivité imbriquée des lois de la physique m’indique à quel point l’univers est finement réglé et remarquable, ce qui pour moi prouve que l’univers est plus qu’un hasard. Ironiquement, c’est en étudiant la physique que j’ai cessé d’être athée parce que la physique est tellement parfaite et harmonieuse qu’elle doit venir de quelque chose. Après des années de réflexion, je ne pouvais tout simplement pas accepter que l’univers est un hasard comme le principe anthropique l’indique.

Je dois également ajouter que la physique a des pouvoirs prédictifs incroyables qui continuent de me fasciner. Toutes les équations s’emboîtent si parfaitement ensemble que cela me laisse perplexe que je puisse partir de quelques équations simples et déterminer comment un nouvel appareil fonctionnera. Aucun autre domaine de recherche humaine n’a le même niveau de précision et de pouvoir prédictif que la physique.

Non seulement cela, mais la physique peut expliquer et explique tellement une grande partie du monde dans lequel nous vivons. J’ai l’impression que nous vivons à une époque post-scientifique où le charlatanisme sévit parce que les gens ignorent tellement la science. Cela va des négationnistes du climat qui ne comprennent pas la thermodynamique de base à la plupart des trucs du nouvel âge que je vois en vente dans la ville très riche (et ironiquement bien éduquée) dans laquelle je vis, ce qui n’est rien de plus que du marketing pour gagner de l’argent. . Je pense que si les gens comprenaient davantage la science et en particulier la physique, ils ne seraient pas si facilement dupés. Pour cette raison, je suis également très reconnaissant d’avoir étudié la physique, car il est plus facile de discerner les faits de la fiction dans la vie, et j’espère pouvoir le faire pour les autres.

Horgan: Maintenant, j’aurais aimé avoir suivi plus d’un semestre de physique pourri! Quels sont vos intérêts actuels?

Chercher: Au cours des dernières années, je me suis éloigné de plus en plus de la physique de base pour la physique appliquée. J’ai travaillé sur différents types de capteurs optiques, notamment des gyroscopes. J’ai même commencé un nouveau programme de diplôme en génie optique, ce qui signifie probablement que j’ai perdu mes diplômes en tant que véritable physicien.

Horgan: Tu es trop modeste. Votre travail a-t-il une pertinence pour l’informatique quantique? En parlant de cela, pensez-vous que nous allons bientôt avoir des ordinateurs quantiques commerciaux?

Chercher: J’espère certainement que je n’ai rien à voir avec l’informatique quantique. Ce n’est rien de personnel contre le sujet, mais je le considère simplement comme le sujet de recherche du jour. La physique ne change pas, mais ce qui est populaire en physique change et l’ancienne physique est renommée nouvelle physique. (Ce que nous appelons des qubits ne sont rien de plus que les systèmes à deux niveaux tels que le spin-1/2 et les atomes à deux niveaux que les physiciens ont étudiés depuis l’aube de la physique quantique.) Je suis très sceptique quant à ce qui est à la mode et populaire parce que vous ne font que suivre le leader. Tout le monde se jette sur le terrain en faisant plus ou moins la même chose, car c’est là que se trouve le financement et c’est le moyen le plus simple de publier des articles. À mon avis, cette tendance mène à une quantité énorme d’efforts investis mais avec très peu de résultats significatifs parce que ce que tout le monde fait est tellement similaire et se chevauche. Je suppose que c’est une forme de loi des rendements décroissants. Les grandes percées qui changent fondamentalement notre compréhension proviennent des personnes qui suivent leur propre chemin même lorsque tout le monde court dans l’autre sens. Malheureusement, la physique comme les autres domaines universitaires ne donne généralement pas beaucoup de soutien à ceux qui ne veulent pas suivre le leader.

Je pense qu’à l’avenir, il y aura certaines applications très spécifiques pour les ordinateurs quantiques simples que nous pourrons peut-être construire. Cependant, je ne pense pas qu’il y ait une chance que les ordinateurs ordinaires soient un jour remplacés par des ordinateurs quantiques.

Horgan: Bon à savoir! J’ai été assez critique envers la physique théorique. Ai-je été injuste?

Chercher: Non. La physique théorique des particules est définitivement un sujet mort. D’autres domaines de la physique théorique ont fait de grands progrès dans les applications, mais en même temps, il n’y a pas eu de développement fondamentalement nouveau dans notre compréhension de la physique depuis des décennies.

Une chose que je trouve très troublante dans le domaine de la physique est que les mêmes manuels sont actuellement utilisés dans les programmes d’études supérieures que j’utilisais lorsque j’étais étudiant aux cycles supérieurs dans les années 1990. Ce sont aussi les mêmes manuels que mes professeurs utilisaient souvent lorsqu’ils étaient étudiants dans de nombreux cas avant même ma naissance. (L’un des meilleurs exemples est l’électrodynamique classique de Jackson, qui est utilisée dans presque tous les programmes d’études supérieures depuis les années 1960.) Si un domaine fait des percées fondamentales, ne vous attendriez-vous pas à ce que les manuels deviennent obsolètes et doivent être remplacés par livres complètement nouveaux?

Un exemple assez ironique de la stagnation en physique est que le troisième cours d’une séquence de physique d’introduction au collège (après la mécanique et l’électromagnétisme) est souvent appelé «physique moderne». Ce cours couvre généralement la théorie quantique, que nous aimons à considérer comme «moderne “. Cependant, la théorie quantique a été développée en même temps que la série télévisée Downton Abbey a lieu, ce qui montre clairement à quel point la théorie quantique n’est pas moderne. Même le modèle standard de la physique des particules est plus ancien que moi et je suis d’âge moyen.

Horgan: La mécanique quantique et Downton Abbey! Cela ressemble à une nouvelle série Netflix cool! Alors, quel est votre point de vue sur la théorie des cordes et toute la quête d’une théorie unifiée?

Chercher: C’est une perte de temps. À moins qu’il ne soit testable, ce qu’il ne sera probablement jamais, alors ce n’est même plus de la science. Je pense que ces gens qui font de la théorie des cordes oublient qu’ils font réellement de la science, ou peut-être devraient-ils être renvoyés au collège pour se souvenir du processus scientifique. Ce qui distingue la science des autres modes d’enquête sur le monde dans lequel nous vivons (par exemple la religion et la philosophie), c’est que les nouvelles théories doivent être testées expérimentalement. S’ils ne sont pas confirmés par les résultats expérimentaux, nous les rejetons.

Je pense que toute la communauté de la théorie des cordes devrait prendre une profonde respiration et comprendre ce qu’il faut faire ensuite de sa vie. Un jour, dans un avenir lointain, lorsque la technologie aura suffisamment progressé ou que nous disposerons de ressources énergétiques presque infinies, nous pourrons peut-être tester directement la théorie des cordes ou d’autres théories unifiées, moment auquel les travaux théoriques sur les théories unifiées pourront redevenir pertinents.

Horgan: Qu’en est-il des multivers et du principe anthropique?

Chercher: Comme la théorie des cordes, ce n’est pas de la science. Comment testez-vous l’existence d’autres univers? L’univers est tout ce que nous pouvons observer. Un autre univers serait donc séparé du nôtre et n’interagirait en aucune façon avec lui. Si nous pouvions détecter d’autres univers, cela impliquerait qu’ils sont observables par nous mais cela conduit à une contradiction puisque notre univers est tout ce qui est observable par nous.

Le principe anthropique est quelque chose que je discute dans ma classe E&M de première année en fait. Cependant, je pense que c’est une totale dérogation pour les physiciens d’utiliser le principe anthropique pour expliquer pourquoi les lois de la physique sont ce qu’elles sont. Le principe anthropique implique l’existence d’autres univers où les lois de la physique sont différentes. Mais l’existence de ces autres univers n’est pas testable. Cela implique également que notre existence n’est qu’une chance aléatoire.

Au bout du compte, l’existence de multivers et le principe anthropique sont vraiment des points de vue religieux enveloppés dans un jargon scientifique. Ils n’ont pas plus de légitimité que de croire que Dieu a créé l’univers.

Horgan: Sabine Hossenfelder, qui a pris la parole à Stevens en 2018, affirme dans son livre Lost in Math que l’obsession de la «beauté» a «égaré la physique». Quelle est votre opinion?

Chercher: Qui décide de ce qui est beau et de ce qui ne l’est pas? La beauté est très subjective et basée sur notre conditionnement social et notre éducation culturelle. Ce n’est en aucun cas universel. Même parmi les sociétés humaines, il y a une grande variation de ce qui ou de ce qui est considéré comme beau. L’esthétique occidentale de la beauté est si dominante partout (couvertures de magazines, publicités, films et émissions de télévision, médias sociaux, etc.) que nous pouvons ignorer que tout le monde ne pense pas que les mêmes choses sont belles.

Je suis très sceptique quant aux «lois» physiques dérivées de leur beauté. Peut-être que les cultures étrangères considéreraient l’asymétrie et le désordre comme beaux, auquel cas elles seraient fortement en désaccord avec les approches esthétiques des théoriciens des cordes.

Horgan: En parlant de beauté, à quel point la physique est-elle objective? La physique pourrait-elle être différente si davantage de physiciens non occidentaux, non masculins et non blancs étaient impliqués?

Chercher: La physique a sans aucun doute été une profession d’hommes blancs dans le passé. La diversité fait encore très défaut en physique aujourd’hui. Récemment, je réfléchissais avec un ami que, tant au premier cycle qu’aux études supérieures, aucun de mes professeurs de physique n’était noir ou latino. Ils étaient presque tous blancs et dans une moindre mesure asiatiques. Il n’y avait également que deux femmes professeurs que j’avais dans toute ma formation de physicienne. Les choses ne semblent pas avoir tellement changé depuis que je suis étudiant – il suffit de regarder le département de physique de Stevens. (Comme un exemple assez frappant du manque de diversité, en 2013, seulement 1,7% des diplômes de baccalauréat en physique étaient attribués à des femmes de couleur selon l’American Institute of Physics.)

Il est donc difficile de répondre à cette question de l’apparence de la physique si elle était plus diversifiée. On ne peut que spéculer. Ma conviction est que différentes traditions culturelles et moins d’homogénéité de la pensée (c’est-à-dire la pensée de groupe) auraient conduit à des voies de recherche plus diversifiées en physique et auraient enrichi les interprétations philosophiques en s’appuyant sur plus de philosophies et de systèmes de croyances non occidentaux. Une telle diversité d’orientations et d’interprétations de la recherche ne pouvait qu’enrichir la physique et conduire à des développements que nous ne pouvons qu’imaginer. Peut-être aurions-nous maintenant une théorie de travail de la gravité quantique?

Horgan: J’adorerais le penser. La recherche en physique, si elle est financée par les impôts ou les frais de scolarité, devrait-elle avoir un potentiel pratique?

Chercher: Oui. Il y a tellement de problèmes auxquels sont confrontés non seulement les États-Unis, mais la planète entière de nos jours, allant du changement climatique aux inégalités massives de richesse et de revenus dans ce pays. Il est inadmissible pour les chercheurs universitaires titulaires de gagner des salaires très généreux de leurs postes de professeurs et des subventions de recherche et de ne pas utiliser leurs capacités pour aider à résoudre certains de ces problèmes. Beaucoup font exactement cela, mais il faut se demander comment les théoriciens des cordes contribuent à la société alors que même la plupart des physiciens ne comprennent pas ce qu’ils font.

Horgan: Si vous étiez tsar de physique, voudriez-vous débrancher tous les projets? Augmenter le financement pour tout?

Chercher: Je ne voudrais pas commenter des projets spécifiques ici, car je ne connais pas suffisamment les détails et les orientations du financement scientifique. Je pense que ce pays dépense des sommes obscènes pour la défense, et le ministère de la Défense a toujours été l’un des plus grands bailleurs de fonds de la science. Je commente souvent dans mon cours de physique de première année que la guerre est bonne pour la physique. C’est ironique, car la plupart des professeurs d’université penchent politiquement très à gauche, mais l’augmentation des dépenses militaires profite généralement à nous, professeurs.

Horgan: Ironique en effet. Vous avez grandi catholique. Êtes-vous religieux d’une manière ou d’une autre maintenant?

Chercher: Oui. Je crois que quelque chose a créé l’univers et que l’univers a un but. Ce créateur, je suppose que j’appellerais Dieu, mais peu importe comment vous l’appelez.

Le principe anthropique me semble juste absurde, et je souhaite que la science et en particulier la physique acceptent davantage la religion et la foi. Ils répondent à des questions complètement différentes. La science peut expliquer comment les choses fonctionnent dans l’univers et faire des prédictions sur la façon dont elles fonctionneront à l’avenir, mais elle ne peut pas répondre à un niveau fondamental pourquoi l’univers est tel qu’il est ou comment il est devenu. Ce sont les domaines de la religion et de la foi. Aussi, les gens ont ressenti depuis aussi longtemps que nous connaissons une connexion profonde à quelque chose de plus grand et au-delà de l’univers que nous percevons. Cela transcende la culture et la société et est présent dans toutes les religions et formes de spiritualité. La physique écarte cependant l’idée qu’il existe quelque chose au-delà de ce que nous pouvons modéliser avec nos équations ou capturer dans nos données expérimentales. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit moins réelle que la mécanique quantique ou les équations de Maxwell.

Je suis néanmoins très sceptique à l’égard de la religion organisée, qui n’a souvent été qu’un système permettant à une petite élite de consolider son pouvoir et son influence sur les masses. Je pense que la foi et la connexion avec Dieu ou l’univers sont profondément individualistes et chacun doit suivre son propre chemin spirituel. Les textes religieux et les théologiens peuvent servir de guides et de conseillers sur son chemin mais rien de plus. Nous devons tous écouter Dieu directement et non pas un prêtre se tenant devant un autel.

Horgan: Bien dit. Quelle est votre utopie?

Chercher: Mon utopie est une société plus juste que celle dans laquelle nous vivons, où tout le monde a les mêmes chances de succès et une bonne vie indépendamment de la richesse, du sexe ou de la race. C’est de loin ma plus grande inquiétude ces jours-ci.

Le rêve américain est quasiment mort. Nous ne vivons pas dans une méritocratie où l’on avance simplement par le travail acharné et le talent, nous vivons plutôt dans ce que quelqu’un que j’ai lu appelait une méritocratie héritée. La famille dans laquelle vous êtes né est plus décisive ces jours-ci que le niveau de travail que vous consacrez au niveau de réussite économique que vous atteignez. La couleur de votre peau et la richesse de votre famille sont plus importantes que toute autre chose, car ces éléments déterminent si vous pouvez obtenir une éducation K-12 de haute qualité et si vous pouvez vous permettre d’aller dans une université d’élite, ce qui ouvre la plupart des portes et des opportunités qui aident à assurer sa carrière et son avenir économique. De plus, le fait de venir d’une famille économiquement sûre offre aux jeunes plus d’options et d’opportunités en raison du soutien économique sur lequel ils peuvent compter, comme la liberté d’obtenir leur diplôme universitaire sans avoir à endetter massivement.

Nous devons changer ces choses avant que le niveau oppressif d’inégalité dans ce pays ne le détruise. Le problème a de nombreuses facettes allant du capitalisme sans cœur gagnant-tout que nous pratiquons dans ce pays, le filet de sécurité sociale très maigre et effiloché qui n’a pas suivi l’évolution de l’économie, les coûts horribles d’une éducation collégiale, au gouvernement des politiques telles que le financement des écoles liées aux impôts fonciers locaux. Même ces facteurs ignorent le racisme systémique et la discrimination fondée sur le sexe dans notre société et notre système économique, qui donnent aux hommes blancs comme moi bien plus d’avantages et de privilèges que tout le monde.

