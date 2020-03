Qu’est-ce qui tue vraiment les papillons monarques?

Karen Oberhauser gravissait une montagne à environ 100 kilomètres au nord-ouest de Mexico lorsqu’elle a commencé à craindre pour l’avenir du papillon monarque. C’était l’hiver 1996-1997, et Oberhauser, un écologiste travaillant alors à l’Université du Minnesota et plus habitué au Midwest américain plat et bas, soufflé et soufflé pendant la randonnée raide et à haute altitude. Sa tête lui faisait mal dans l’air. Mais lorsqu’elle s’est arrêtée pour regarder autour d’elle, elle a vu des millions de monarques drapés comme des bijoux vivants sur des sapins qui étreignaient les pentes.

Presque toute la population de monarques était entassée dans cet endroit et quelques forêts à proximité, soit environ 18 hectares précieux au total. Les scientifiques qui étudient le papillon connaissaient l’emplacement, mais c’était la première fois qu’Oberhauser s’y rendait. Une tempête anormale ou une exploitation forestière illégale, pensait-elle, pourrait anéantir l’endroit. «Cela m’a fait réaliser à quel point ils sont incroyablement vulnérables», se souvient-elle.

Cette forêt est le début d’une migration annuelle remarquable qui envoie des monarques au nord du Canada pendant l’été et les ramène au Mexique chaque hiver. En cours de route, ils se reproduisent et se nourrissent dans les champs agricoles du Midwest, près de la maison d’Oberhauser. Et pendant les années qui ont suivi sa visite en forêt, Oberhauser a commencé à soupçonner que sa région était devenue une autre vulnérabilité du monarque. Les agriculteurs arrosaient les champs de maïs et de soja avec le désherbant Roundup pour éliminer de nombreuses plantes nuisibles. Mais le produit chimique tue également une plante précieuse pour les monarques: l’asclépiade, sur laquelle les papillons adultes pondent leurs œufs et la seule plante que les chenilles monarques mangent. Oberhauser et ses collègues ont commencé à compter les plantes et les œufs. Ils ont conclu que moins de plants d’asclépiade dans les champs agricoles signifiait moins d’oeufs, ce qui signifiait moins d’adultes retournant au Mexique. En 2012, elle a co-écrit un article annonçant cette «hypothèse de limitation de l’asclépiade» et son implication alarmante: Roundup menaçait la migration du grand papillon monarque.

Le public et de nombreux scientifiques monarques ont été galvanisés par l’idée. Cela avait du sens – une importante source de nourriture disparaissait juste au moment où la population de papillons du Mexique s’effondrait. Au cours de l’hiver de la visite d’Oberhauser, il y avait eu environ 300 millions de papillons, mais un peu plus d’une décennie plus tard, il y en avait moins de 100 millions. Oberhauser et d’autres ont déclaré que le remède était de planter de l’asclépiade en grandes quantités pour compenser les pertes. Des milliers de citoyens écologistes ont répondu à l’appel. Michelle Obama a planté l’asclépiade dans un jardin de la Maison Blanche. Des groupes environnementaux ont demandé au U.S.Fish and Wildlife Service d’inscrire le papillon monarque, Danaus plexippus plexippus, comme une espèce menacée pour lui donner plus de protection de l’habitat.

Mais depuis lors, certaines fissures scientifiques ont émergé dans le cas de l’asclépiade. Les recensements de monarques effectués aux États-Unis pendant et après la saison de reproduction estivale n’ont montré aucun déclin constant, même si les chiffres mexicains ont chuté. Et de nombreux papillons mexicains venaient de régions américaines sans beaucoup de champs de culture imbibés de Roundup, d’autres données suggèrent. Des scientifiques sceptiques ont affirmé que les insectes se reproduisaient bien dans les climats nordiques mais que quelque chose les emmenait en route vers le Mexique. «La migration s’apparente à un marathon», explique Andrew Davis, écologiste à l’Université de Géorgie. “Si le nombre de personnes qui commencent le marathon n’a pas vraiment changé en 20 ans mais que le nombre de personnes qui atteignent la ligne d’arrivée a diminué, vous ne concluriez pas que le nombre de personnes diminue. Vous concluriez que quelque chose se passe pendant la course. “

L’identité de ce quelque chose, cependant, reste un mystère insaisissable et troublant. Certaines données suggèrent que les paysages ont perdu des plantes donnant du nectar dont les monarques adultes se nourrissent pendant leur voyage vers le sud et que les forêts très importantes à la fin de la route migratoire ont été dégradées. Les scientifiques ont également émis l’hypothèse qu’une infection parasitaire pourrait réduire les migrants. (Une plus petite population de monarques qui hiverne sur la côte californienne s’est également écrasée récemment. Les entomologistes sont préoccupés par ce groupe, mais son habitat ne chevauche pas celui de la population de l’est, donc les scientifiques pensent que les causes de cet accident sont probablement différentes.)

Presque tout le monde convient que dans l’ensemble, malgré les pointes et les creux d’une année à l’autre, la population hivernale du Mexique a diminué pendant la majeure partie des trois dernières décennies. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les monarques. Ce qu’il faut faire à ce sujet, cependant, dépend de la cause. Oberhauser et ses alliés soutiennent toujours que la perte d’asclépiade est l’ennemi numéro un. Mais les autres preuves ajoutent des rebondissements confus et complexes à ce qui semblait autrefois une histoire simple avec un méchant prêt à l’emploi. Cela signifie également que l’aide aux insectes est devenue plus compliquée.

Nord par sud

Le premier rapport définitif de monarques se déplaçant en masse remonte à 1857, lorsqu’un naturaliste décrivit des papillons apparaissant dans la vallée du Mississippi «en si grand nombre qu’ils obscurcissaient l’air par leurs nuages».

Au fil du temps, les biologistes ont appris que lorsque le printemps arrive dans la vallée, ainsi que dans d’autres parties de l’Amérique du Nord, les monarques femelles descendent sur plus de 70 espèces de plantes d’asclépiade (genre Asclepias) pour se nourrir et pondre des œufs. Une femelle adulte peut pondre jusqu’à 500 œufs. Quand ce travail est terminé, elle meurt. De ses œufs éclosent des chenilles qui se transforment en papillons; le cycle se répète quatre à cinq fois au cours d’une année.

Les monarques qui hivernent au Mexique volent vers le nord et pondent près de la frontière du Texas au printemps. Leur progéniture vit de deux à six semaines et fraye des générations qui se déplacent vers le Midwest et le Sud et finalement jusqu’aux États des Grands Lacs, en Nouvelle-Angleterre et au Canada. Alors que les jours raccourcissent à l’automne, la dernière génération de papillons, surnommée la «super génération», apparaît. Ces insectes peuvent vivre jusqu’à huit mois car leur métabolisme ralentit et ils ne dépensent pas une énergie précieuse pour la reproduction. Au lieu de cela, ils voyagent vers le sud, depuis les latitudes plus élevées jusqu’au Mexique, parcourant jusqu’à 160 kilomètres par jour. En décembre, les insectes qui ont survécu au voyage se sont regroupés sur des sapins mexicains. Ils y vivent jusqu’au début du printemps, quand ils commencent leur propre voyage vers le nord, et leurs enfants continuent l’odyssée.

À la fin des années 1970, après une longue recherche, les biologistes ont découvert les minuscules forêts à flanc de montagne où les monarques hivernaient au Mexique. Le regretté Lincoln Brower, qui a travaillé comme biologiste à Amherst College puis à l’Université de Floride, a aidé à persuader les autorités mexicaines de mettre les forêts sous protection, lançant le mouvement de conservation du monarque.

Au début des années 2000, Oberhauser et John Pleasants, écologiste à l’Université d’État de l’Iowa, ont découvert un autre habitat clé pour le monarque: les champs agricoles de l’Iowa et d’autres États du Midwest, où des asclépiades communes poussant entre les rangées de cultures étaient parsemées d’œufs de monarque. Apparemment, les champs de culture étaient une écloserie massive. «Ce fut une révélation», explique Oberhauser. Il a révélé “à quel point l’agriculture peut être importante, même si nous la considérons comme une friche de biodiversité.”

Des visites ultérieures sur le terrain par les deux chercheurs ont révélé que les plants d’asclépiade dans ces champs agricoles contenaient jusqu’à quatre fois plus d’oeufs que l’asclépiade dans les prairies naturelles et dans les terres agricoles réservées à la conservation. «Ils semblaient être des aimants monarques», explique Pleasants.

Les champs agricoles américains étaient cependant sur le point de subir un nettoyage écologique sans précédent. La société de produits chimiques agricoles Monsanto avait conçu des plants de maïs et de soja avec un gène qui leur permettait de survivre à l’exposition à l’herbicide glyphosate, mieux connu sous son nom commercial, Roundup. Cela signifiait que le Roundup pouvait être pulvérisé généreusement, laissant les cultures rentables indemnes tout en tuant presque tout le reste dans un champ. Pour les agriculteurs, le maïs et le soja «Roundup Ready» étaient des avantages. Pour d’autres plantes qui occupaient de l’espace entre les rangs de récolte, il s’agissait d’une condamnation à mort. En 2007, presque tout le soja cultivé et plus de la moitié du maïs aux États-Unis étaient Roundup Ready.

Les papillons monarques ont besoin d’asclépiade pour se reproduire. Les papillons adultes pondent leurs œufs sur les plantes (1). Les chenilles issues de ces œufs ne mangent que de l’asclépiade (2). Crédit: Ingo Arndt Nature Picture Library (1); Photothèque Doug Wechsler Nature (2)

Sur la base de leurs données de l’Iowa, Pleasants et Oberhauser ont estimé qu’entre 1999 et 2010, le nombre total d’usines d’asclépiade du Midwest avait diminué de 58%. Brower et ses collègues ont signalé que pendant cette période, les populations de monarques hivernants avaient fortement chuté. En fait, au cours de l’hiver 2009-2010, la superficie occupée de la forêt mexicaine a diminué à moins de la moitié de ce qu’elle avait été l’année précédente et est descendue en dessous de deux hectares pour la première fois depuis le début de la tenue des registres au début des années 1990. Le lien entre les deux tendances semblait inévitable, et il a poussé Pleasants et Oberhauser à publier leur document historique de 2012, arguant que la perte d’asclépiade du Midwest tuait le monarque. Oberhauser l’a appelé un «pistolet fumant».

Si l’article avait porté sur un autre insecte, seule une poignée de scientifiques spécialisés aurait pu en prendre note. Mais le papillon monarque a une place spéciale dans le cœur des habitants de trois nations nord-américaines. La couleur orange vif de l’insecte et sa grande taille, les boucles douces de son vol et, surtout, sa migration spectaculaire ont fait du monarque une célébrité très appréciée.

Et l’histoire avait un méchant que le public était déjà prêt à détester. Le fabricant de Roundup, Monsanto (qui fait maintenant partie du conglomérat Bayer), incarnait les craintes de nombreuses personnes concernant le génie génétique et le contrôle des entreprises sur l’agriculture. L’idée que le produit phare de Monsanto tuait l’insecte phare américain a donc fait la une des journaux. L’hypothèse d’Oberhauser et Pleasants a été largement couverte par les médias américains, y compris celui-ci.

Une armée de défenseurs de l’environnement s’est mobilisée pour sauver la situation. En 2014, plus de 10 000 «stations monarques» avaient germé à travers le pays, grâce à un programme de plantation d’asclépiades dirigé par l’écologiste des insectes Orley «Chip» Taylor de l’Université du Kansas. Au cours des années suivantes, le président Barack Obama et ses homologues mexicains et canadiens ont tous promis de protéger le papillon, et quelques mois plus tard, des caméras ont cliqué lorsque la Première Dame a rejoint les enfants alors qu’ils plantaient des asclépiades dans un jardin de pollinisateurs spécial.

Nombre qui n’a pas été additionné

Mais même si l’hypothèse de limitation de l’asclépiade a gagné le soutien du public, certains scientifiques ont soupçonné qu’elle était construite sur une fondation fragile. Davis, l’écologiste géorgien, a été l’un des premiers à émettre des doutes. Il avait analysé le nombre de monarques dont les voyages à la fin de l’été vers le Mexique les avaient amenés à travers une poignée de «points d’entonnoir»: Peninsula Point, s’enfonçant dans la bordure nord du lac Michigan, et Cape May dans le New Jersey, une petite bande de terre délimitée par l’océan Atlantique et la baie du Delaware. À chacun de ces endroits, depuis plusieurs décennies, des bénévoles dénombrent des insectes et des oiseaux du sud à la fin de l’été. Pour les monarques, a noté Davis, les chiffres n’ont pas montré de déclin constant mais ont rebondi d’année en année, comme cela est typique des populations d’insectes.

Le document de Davis a reçu peu d’attention lorsqu’il l’a publié en 2012, et Oberhauser et Pleasants ont noté que les points d’entonnoir étaient au nord et à l’est de la ceinture de maïs, de sorte qu’ils ne montreraient pas les effets des pertes dans les champs agricoles du Midwest. “Personne ne voulait entendre que les monarques ne déclinaient pas, aussi fou que cela puisse paraître”, dit Davis.

Crédit: Nigel Hawtin; Sources: «Les mécanismes derrière le déclin du monarque», par Anurag A. Agrawal et Hidetoshi Inamine, dans Science, vol. 360; Juin 2018; Fonds mondial pour la nature, Mexique (données sur la population hivernale 2018); Projet scientifique citoyen Journey North, University of Wisconsin – Madison Arboretum (cycle annuel)

Son article a attiré l’attention d’Anurag Agrawal, un écologiste évolutionniste de l’Université Cornell qui avait étudié comment les monarques utilisent les produits chimiques produits par l’asclépiade. Lui aussi a commencé à soupçonner que l’histoire de Pleasants et Oberhauser, bien que claire et convaincante, était trop simple pour expliquer la dynamique des populations d’un insecte traversant un paysage vaste et varié. Dans l’État d’origine d’Agrawal, à New York, par exemple, les champs agricoles se nichent parmi les prairies, les pâturages et d’autres écosystèmes. Il lui semblait que même si l’asclépiade disparaissait des rangées de cultures, il y aurait beaucoup d’autres endroits où les monarques trouveraient les plantes.

Tout le monde n’a pas accueilli cette perspective, dit Agrawal. Lors d’une réunion tenue en 2012 par Oberhauser à l’Université du Minnesota, il a demandé à un groupe de participants ce qu’ils pensaient du récent article de Davis. Agrawal se souvient que Chip Taylor lui a attrapé le bras et lui a demandé de ne pas suggérer qu’un déclin du monarque pourrait être surestimé car cela minerait les efforts de conservation. «J’étais totalement incrédule», dit Agrawal. “Pour que quelqu’un pénètre dans votre espace personnel, saisissez votre main et dites:” Ne me laissez pas vous entendre dire ceci – je ne l’oublierai jamais. ” Taylor dit qu’il ne se souvient pas de la rencontre et doute qu’elle se soit produite.

Mais il y en avait d’autres qui partageaient les doutes d’Agrawal et de Davis. Leslie Ries, écologiste à l’Université de Georgetown, qui était également à cette réunion, s’est tournée vers les données d’un programme de surveillance géré par la North American Butterfly Association, ou NABA. Le groupe recrute des bénévoles pour se rendre sur les sites sélectionnés et enregistrer tous les papillons qu’ils voient dans un cercle de 24 kilomètres de diamètre sur une seule journée. Ries a rapporté dans un article de 2015 que leur ensemble de données, ainsi qu’un autre spécifique à l’Illinois, ne montraient aucune preuve que la population de monarques dans le nord avait diminué sur 21 ans.

Agrawal est allé plus loin, en rassemblant plusieurs dénombrements à long terme de populations de monarques à différentes parties du cycle de vie, y compris les données d’hivernage, les données NABA et les dénombrements en points d’entonnoir. Lui et plusieurs collègues voulaient voir si les estimations de population à un moment donné pouvaient prédire les estimations à l’étape suivante – une chaîne de connexions cruciale pour l’argument selon lequel moins de plants d’asclépiade d’été dans le Midwest conduisaient à moins de papillons d’hiver au Mexique. Les scientifiques ont rapporté en 2016 dans la revue Oikos et à nouveau en 2018 dans Science qu’il y avait un gros écart vers la fin de cette chaîne: les derniers dénombrements de fin d’été ne prédisaient pas, en fait, les populations hivernales. Comme l’avait constaté Ries, les dénombrements estivaux sont restés à peu près constants même lorsque les dénombrements hivernaux ont diminué. En accord avec Davis, Agrawal et ses co-auteurs ont suggéré que quelque chose semblait abattre les monarques pendant leur migration vers le sud à l’automne, ce qui semblait plus important que les événements pendant la reproduction estivale.

Un autre type d’étude a donné aux sceptiques de nouvelles munitions. En 2017, Tyler Flockhart, biologiste de la population à l’Université de Guelph en Ontario, a cherché à déterminer non pas pourquoi les monarques mouraient, mais d’où ils venaient. Lui et ses collègues ont analysé les isotopes des éléments hydrogène et carbone dans plus de 1 000 papillons monarques collectés au Mexique par Brower et d’autres sur quatre décennies. Ces isotopes sont présents dans des proportions variables dans différentes régions et sont absorbés par les corps et les ailes des insectes, formant une sorte de signature géographique qui indique où le papillon hivernant se nourrissait à l’origine. Flockhart a conclu que le Midwest ne semblait être le point de départ que pour environ 38% des monarques à destination du Mexique. Les monarques sont également venus en grand nombre du nord-est et du sud des États-Unis et du centre et de l’est du Canada, où le maïs et le soja, en pourcentage, couvrent beaucoup moins de terres.

Après environ 10 jours dans une chrysalide, un papillon adulte émerge. Il se déforme contre le mince récipient (1). Ensuite, l’insecte se retire (2). Enfin, le nouveau papillon déploie ses ailes (3, 4). Il y a quatre à cinq générations de papillons chaque année. Crédit: National Geographic Image Collection

Différents suspects

À Agrawal et Davis, Flockhart avait fourni des preuves plus accablantes contre l’hypothèse de limitation de l’asclépiade. Si moins de deux monarques sur cinq viennent de la ceinture de maïs pour commencer, ont-ils demandé, comment la perte d’asclépiade pourrait-elle expliquer les pertes dramatiques au Mexique?

Flockhart lui-même est plus prudent. Bien qu’il puisse y avoir suffisamment d’asclépiade totale en Amérique du Nord pour soutenir une population de monarques en bonne santé, il soupçonne que l’utilisation de Roundup peut avoir modifié la distribution de l’asclépiade d’une manière qui pourrait nuire. Si l’effet du produit chimique a été de concentrer les asclépiades dans des zones plus petites en dehors des champs agricoles, les monarques femelles devront peut-être pondre tous leurs œufs les plus rapprochées les unes des autres, forçant plus de chenilles à rivaliser pour la même nourriture et stressant la population, suggère-t-il.

Les spéculations de Flockhart mettent en évidence un dilemme auquel sont confrontés les opposants à l’asclépiade comme Agrawal et Davis. Il ne suffit pas de creuser des trous dans l’hypothèse de limitation. Ils avaient besoin d’un coupable différent pour convaincre les scientifiques que quelque chose d’autre se passait, et ils n’en avaient pas vraiment un.

Puis, au printemps 2019, une équipe distincte de chercheurs a trouvé deux suspects probables: des dommages aux plantes productrices de nectar le long de la route migratoire et des changements dans la densité des forêts au Mexique. Dans un article publié dans les Actes de la National Academy of Sciences USA, une équipe dirigée par Elise Zipkin, une écologiste quantitative à la Michigan State University, a examiné les corrélations statistiques entre les tailles de population de monarques à différentes périodes de l’année et une vaste gamme de données environnementales . C’était la première enquête à diviser les monarques d’hiver en leurs 19 colonies individuelles plutôt que de regrouper toutes les zones boisées ensemble. Il s’est avéré que les colonies avec un couvert forestier plus dense abritaient plus de papillons. “Il est choquant que personne ne l’ait fait auparavant”, dit Zipkin.

L’équipe de Zipkin a également utilisé l’imagerie satellite pour quantifier la quantité de matière végétale vivante dans un paysage donné. Lorsque le sud des États-Unis était plus vert à l’automne, davantage de monarques sont arrivés au Mexique; quand il faisait plus brun, comme c’est le cas lors des sécheresses, moins le faisaient. Ce schéma est apparu parce que les plantes plus vertes et plus saines produisent plus de nectar capable de soutenir les monarques migrateurs, Zipkin et ses coauteurs soupçonnent. Et en effet, une puissante sécheresse a frappé le sud des États-Unis entre 2010 et 2013, au moment où la population de monarques mexicains atteignait son plus bas niveau.

Pour Agrawal et Davis, l’étude a mis en évidence des causes réelles et non liées à l’asclépiade des problèmes de population à la fin de la migration. «C’est le document qui traite le plus quantitativement», explique Agrawal. Il y a aussi d’autres suspects plus vagues. Davis pense qu’un parasite protozoaire qui infecte les monarques pourrait être à la hausse. Selon les recherches de l’écologiste de l’Université de Géorgie, Davis Sonia Altizer (elle et Davis sont mariés), les niveaux d’Ophryocystis elektroscirrha, qui peuvent affaiblir ou tuer les monarques, pourraient atteindre des niveaux plus élevés chez les insectes dans le sud des États-Unis. En outre, Davis et d’autres chercheurs ont ont suggéré que le changement d’habitat a augmenté le stress physiologique chez les monarques en migration, sapant leur endurance pendant la longue randonnée d’automne.

Un nouveau cas

Les nouvelles preuves pourraient indiquer qu’il peut y avoir plusieurs coupables dans le déclin du monarque, pas un seul. Cette perspective a même conquis, en partie, Oberhauser, le premier défenseur des asclépiades. «J’étais probablement trop fort dans mon argument selon lequel il ne se passait rien dans l’aire de migration», explique le scientifique, maintenant directeur de l’Université du Wisconsin – Madison Arboretum. D’autres ont décrit le sort des monarques comme «la mort de mille coupures».

Mais elle croit toujours que la perte d’asclépiade est la coupe la plus profonde. «Je connais très bien Andy et Anurag. Je les aime beaucoup tous les deux », explique Oberhauser. “Mais je suis un peu fatigué de cet argument” selon lequel autre chose que l’effacement des plants d’asclépiade est principalement responsable de la décimation des nombres hivernaux. Comment quelque chose capable d’éliminer autant de monarques en transit vers le Mexique pourrait-il rester caché, demande-t-elle? Seuls la disponibilité de l’asclépiade et les changements météorologiques affectent fortement les nombres de monarques, selon un modèle informatique qu’elle et certains collègues ont utilisé dans une étude de 2017.

Oberhauser et Pleasants soutiennent également que les dénombrements estivaux qui ne montrent aucun déclin – les chiffres sur lesquels s’appuient Agrawal, Ries et Davis – ont eu des problèmes: ils ont été effectués par des volontaires qui se sont rarement aventurés dans les champs agricoles, de sorte qu’ils ont raté de fortes baisses de population à ces endroits. Logiquement, insiste-t-elle, il doit y avoir des abandons estivaux. Si les populations hivernales des monarques diminuent d’année en année de plus en plus bas, comment la progéniture de ce groupe qui rétrécit pourrait-elle rebondir pour atteindre les mêmes chiffres estivaux élevés depuis de nombreuses années? «Cela n’a absolument aucun sens biologique», dit-elle.

Zipkin pense également que l’hypothèse de limitation de l’asclépiade reste en jeu. Avec Oberhauser, elle a trouvé des preuves dans les données de l’Illinois que l’utilisation du glyphosate, en conjonction avec les changements de temps printanier, peut affecter l’abondance locale du papillon monarque en été. “Il m’est difficile de croire … que la quantité d’asclépiade dans le paysage n’influence pas les monarques. Ma question est: combien cela fait-il?” Dit Zipkin.

En effet, c’est la question de tout le monde. Pour obtenir une réponse, les scientifiques ont lancé un effort de collecte de données appelé Integrated Monarch Monitoring Program, qui vise à effectuer des dénombrements statistiquement robustes de monarques en corrélation avec les variables de l’habitat dans des centaines d’endroits à travers le continent américain. Les responsables du programme ont sélectionné des sites au hasard et invité les deux des scientifiques professionnels et citoyens pour les surveiller et envoyer des données à l’aide de lignes directrices normalisées afin que les chercheurs puissent rechercher les tendances. Les bénévoles collectent des données depuis 2017 et 120 personnes surveillent 235 sites. «Nous obtenons un peu d’énergie, en accélérant», explique Oberhauser.

Toutes les parties conviennent que l’aide au monarque ne peut pas attendre que la science soit réglée. La superficie de la forêt mexicaine occupée par les monarques a chuté en 2013 à un endroit à peine plus grand qu’un terrain de football standard, un niveau record. Bien que la population migrante ait quelque peu rebondi depuis lors, la plupart des chercheurs considèrent toujours son statut comme précaire. Le Fish and Wildlife Service des États-Unis a déclaré qu’il se prononcerait sur la pétition sur les espèces menacées plus tard cette année.

Pour améliorer les régions de l’habitat des papillons en général, Oberhauser aimerait voir le département américain de l’Agriculture augmenter les hectares de son programme de réserve de conservation – le plus important programme fédéral soutenant les zones fauniques sur les terres agricoles – qui est tombé à moins de 9,3 millions par rapport à 2007. de près de 15 millions.

Des mesures de conservation sont également nécessaires pour mieux protéger les forêts mexicaines, selon les chercheurs. Même si la zone forestière centrale est officiellement protégée – c’est un site du patrimoine mondial des Nations Unies – l’exploitation forestière se poursuit à la périphérie, où les papillons passent également du temps, et les plantations illégales d’avocats ont fait des incursions. Un réchauffement climatique pourrait rendre la réserve inhospitalière pour les sapins monarques, qui nécessitent des températures plus basses. Un effort est déjà en cours pour planter ces arbres dans les zones plus hautes et plus fraîches sur les pentes des montagnes.

Le papillon monarque a été beaucoup de choses pour beaucoup de gens: une obsession pour les jardiniers et les naturalistes, une pierre de touche pour les écologistes, un ambassadeur international de bonne volonté pour les politiciens et, pour une grande partie du public, un navire pour les inquiétudes concernant l’impact croissant des humains sur la planète. Pour les scientifiques, la migration des monarques a commencé comme un mystère dans les années 1800, et sa solution au siècle suivant a fait du papillon une merveille du monde naturel. Maintenant, le papillon est au centre d’un autre puzzle. Cette fois, son sort peut dépendre de la réponse.