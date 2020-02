Qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur? Burgers de viande vs sans viande

Un regard sur les ingrédients et la nutrition

Les galettes sans viande comme Impossible Burger et Beyond Burger se répandent rapidement. Mais de quoi sont-ils faits? Et comment se comparent-ils sur le plan nutritionnel à la viande réelle et aux alternatives classiques aux légumes et aux haricots noirs? Nous comparons les informations sur cinq étiquettes de produits ici. Au-delà de la protéine de Burger vient des pois moulus, impossible du soja et de la pomme de terre; les graisses proviennent de diverses huiles. Comment les producteurs créent un goût savoureux «umami» est un secret de cuisine. Certains consommateurs choisissent des offres sans viande pour réduire leur consommation de bœuf pour des raisons personnelles ou environnementales, et certaines personnes préfèrent simplement les variétés végétaliennes. Mais si un choix est «plus sain» est discutable; voir les faits.

Cet article a été initialement publié sous le titre “Meat the Imitators” dans Scientific American 322, 2, 74 (février 2020)

doi: 10.1038 / scientificamerican0220-74

