Qu’est-ce qu’un virus? Les experts ont du mal à dire

Publié à l’origine en février 1957

Crédit: Scientific AmericanAdvertisement

«Lorsqu’un nouveau phénomène comme la multiplication de virus vient à être étudié, presque toutes les connaissances sur la chimie cellulaire et la fonction acquises à partir d’autres types d’études se révèlent non pertinentes. Un virus n’est pas un organisme individuel au sens ordinaire du terme mais quelque chose que l’on pourrait presque appeler un flux de schémas biologiques. Le motif est porté de cellule en cellule par les particules virales relativement inertes, mais il reprend une vie empruntée à son hôte à chaque infection. – Sir Frank Macfarlane Burnet » [Burnet went on to win the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1960.]

—Scientific American, février 1957

Plus de joyaux des 175 premières années de Scientific American peuvent être trouvés sur notre page anniversaire brillante.

Lisez ceci

Bulletin

Découvrez la science qui change le monde. Explorez nos archives numériques depuis 1845, y compris les articles de plus de 150 lauréats du prix Nobel.

Abonnez-vous maintenant!